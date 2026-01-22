Ексглава ДПСУ Дейнеко фігурує у справі про хабарі за безперешкодний перетин кордону
У справі про корупцію на кордоні фігурує ім'я колишнього голови ДПСУ Сергія Дейнеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна ухвала ВАКС є у розпорядженні видання.
Так, у документі фігурує колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко, якому сьогодні повідомили про підозру НАБУ та САП.
В ухвалі зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що Дейнеко протягом 2020-2023 років через підконтрольних йому довірених осіб фактично набув право власності на земельну ділянку в Київській області, де побудував житловий будинок.
Цим він набув активів, що на 60 тис. неоподаткованих мінімумів перевищують його законні доходи.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.
Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.
Поздравляю, пан Юрий!
Надеюсь, вы сможете вновь вернуть свое подразделение в строй
И снова бомбить Москву !!
Которую вам не дали бомбить Зеленский и Дейнеко.
Єдиний варіант вирішення проблеми - тотальна заміна всіх структур (контролюючих та перевіряючих в першу чергу), але це навіть теоретично неможливо.
Останнім часом моє волосся стає дибки від новин… Читаю повідомлення НАБУ, що члени родин українських дипломатів в Європі дурили країни Європи, коли фактично брали участь в контрабанді цигарок, з чого прикордонники мали щонайменше 3тисячі євро з кожної автівки.
Підозру отримав той самий генерал Дейнеко, який робив все, аби принижувати на кордоні представників опозиції, бо по його вказівці його ж підлеглі не зчитували QR коди.
Слухаю викриття у Борислава Берези про Наумова і Баканова, яких близький до них бізнесмен Ваганян звинуватив не лише в продажу санкцій РНБО за мільйони доларів кеша і куплені квартири поруч з Міндічем, але і у фактичному! продажу! Чорнобильської зони та Запорізької АЕС від росіян переказами з офшорів…
Просто нагадаю - Баканов звільнений, але досі без підозри навіть. Щось там «умнічає» про замовлення опозиції замість відповідей по суті щодо того, як керівництво СБУ замість захисту країни «обілєчувало» бізнес і звалило перед вторгненням. Може в цьому зізнанні і є відповідь, чого Володимирська була на замку 24 лютого і хто віддав наказ всім силовикам їхати з Херсона, Іванкова та інших міст, куди першими і практично безперешкодно зайшли росіяни.
Не менше шокує як вже під час великої війни заступник голови офісу президента Шурма особисто «рішає» питання про те, як витягувати мільйони з держбюджету за електростанції на окупованих територіях, за непоставлену енергію.
І це все яскраво доповнює Міндіча, який сидів на державних підприємствах і зшибав по 15% з кожного підрядника.
Вся система орієнтована на максимальне заробляння. На витягування коштів з держбюджету в кишені і крипту. Вся ця система прикривається монопольною інформаційною політикою, яка вже сім років тупо «мочить» опонентів в анонімних телеграм каналах за корупційні гроші їхнім власникам-ухилянтам. І звісно все це під «патріотичні гасла» про незламність і потужність…
Інколи мені здається, що ця система спрямована на розвал і утилізацію країни, яка реально дивує на тлі цього всього треба своєю здатністю до виживання.
Это всего 20-30 тысяч €, в зависимости от курса. Слабовато.
І знову, як і з Костянтином Куликом, бачимо, що на Порошенка нападають саме покидьки.
НАБУ проводить обшуки у ексголови Державної прикордонної служби, який всупереч усьому віддав наказ не випускати Петра Порошенка за кордон на парламентську асамблею НАТО!
Мабуть Дейнека дуже хотів вислужитися перед Зеленським, тепер зрозуміло чому - місце у нього було хлібне, контрабанда цигарок через кордон приносила, напевно, непогану копійку. Розслідування тепер виявить, дякувати НАБУ.