Ексглава ДПСУ Дейнеко фігурує у справі про хабарі за безперешкодний перетин кордону

У справі про корупцію на кордоні фігурує ім'я колишнього голови ДПСУ Сергія Дейнеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна ухвала ВАКС є у розпорядженні видання.

Так, у документі фігурує колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко, якому сьогодні повідомили про підозру НАБУ та САП.

В ухвалі зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що Дейнеко протягом 2020-2023 років через підконтрольних йому довірених осіб фактично набув право власності на земельну ділянку в Київській області, де побудував житловий будинок.

Цим він набув активів, що на 60 тис. неоподаткованих мінімумів перевищують його законні доходи.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.

Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.

Також читайте: Звільнення Дейнеки може бути пов’язане із наявністю питань по мільярдних військових закупівлях через ДПСУ, - Железняк















Також читайте: ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко