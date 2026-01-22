УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10533 відвідувача онлайн
Новини Фото Справа Дейнеко
3 480 23

Ексглава ДПСУ Дейнеко фігурує у справі про хабарі за безперешкодний перетин кордону

У справі про корупцію на кордоні фігурує ім'я колишнього голови ДПСУ Сергія Дейнеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна ухвала ВАКС є у розпорядженні видання.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, у документі фігурує колишній голова ДПСУ Сергій Дейнеко, якому сьогодні повідомили про підозру НАБУ та САП.

В ухвалі зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що Дейнеко протягом 2020-2023 років через підконтрольних йому довірених осіб фактично набув право власності на земельну ділянку в Київській області, де побудував житловий будинок.

Цим він набув активів, що на 60 тис. неоподаткованих мінімумів перевищують його законні доходи.

Що передувало?

Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.

Також читайте: Звільнення Дейнеки може бути пов'язане із наявністю питань по мільярдних військових закупівлях через ДПСУ, - Железняк

Обшуки в Дейнеки: що відомо про справу?
Також читайте: ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6678) ВАКС Антикорупційний суд (2178) Дейнеко Сергій (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
думаєте сядке? і взагалі з цих потвор хтось сидить?
показати весь коментар
22.01.2026 14:44 Відповісти
+6
На улице пана Касьянова сегодня праздник!!!!!!!!
Поздравляю, пан Юрий!
Надеюсь, вы сможете вновь вернуть свое подразделение в строй
И снова бомбить Москву !!
Которую вам не дали бомбить Зеленский и Дейнеко.
показати весь коментар
22.01.2026 14:44 Відповісти
+5
Касьянов ставить жирний ЛАЙК!
показати весь коментар
22.01.2026 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно сяде. Як міндіч, у салон віп таксі, та звалить за кордон
показати весь коментар
22.01.2026 16:56 Відповісти
Касьянов шось знав...
показати весь коментар
22.01.2026 14:44 Відповісти
Якщо пов'язати усі події - то виходить, що Дейнеко щей зрадник, адже він розформував успішний підрозділ по нанесенню ударів в глиб параши!
показати весь коментар
22.01.2026 14:52 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 14:44 Відповісти
Ще один потужний менеджер може увійти до піку...
показати весь коментар
22.01.2026 14:46 Відповісти
Не з усіма значить котики бадьоро фотографуються спинами до об'єктиву.
показати весь коментар
22.01.2026 14:47 Відповісти
не користі раді, а токмо волею пославшого його на цей пост зєлічкиного ж оп-ісу!
показати весь коментар
22.01.2026 14:48 Відповісти
Та що таке,кого президент не призначить,виявляється,хабарник,не щастить нашому президенту на чиновників
показати весь коментар
22.01.2026 14:51 Відповісти
То посади такі. Не має значення, хто і яких людей туди призначає, результат буде один.
Єдиний варіант вирішення проблеми - тотальна заміна всіх структур (контролюючих та перевіряючих в першу чергу), але це навіть теоретично неможливо.
показати весь коментар
22.01.2026 14:59 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 14:54 Відповісти
Ночами не спить, лиш знервовано гризе суху "мівіну" 🤣
показати весь коментар
22.01.2026 15:00 Відповісти
Якщо НАБУ+САП крутять справу - може й викрутять.
показати весь коментар
22.01.2026 15:03 Відповісти
чому берут бувших, а де ті що зараз берут ??? чи може хтось скаже що зараз "зелені" та "сині" на кордоні не гребуть в три рази більше?
показати весь коментар
22.01.2026 15:15 Відповісти
Якась дивина - практично всі друзі нашого сонцесяйного або особи, яких він призначає на посади, виявляються злочинцями та мародерами. Очевидно, інших кандидатур на найвищі посади у державі в зграї зелиних покидьків просто немає.
показати весь коментар
22.01.2026 15:39 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/18369 Вікторія Сюмар:
Останнім часом моє волосся стає дибки від новин… Читаю повідомлення НАБУ, що члени родин українських дипломатів в Європі дурили країни Європи, коли фактично брали участь в контрабанді цигарок, з чого прикордонники мали щонайменше 3тисячі євро з кожної автівки.
Підозру отримав той самий генерал Дейнеко, який робив все, аби принижувати на кордоні представників опозиції, бо по його вказівці його ж підлеглі не зчитували QR коди.
Слухаю викриття у Борислава Берези про Наумова і Баканова, яких близький до них бізнесмен Ваганян звинуватив не лише в продажу санкцій РНБО за мільйони доларів кеша і куплені квартири поруч з Міндічем, але і у фактичному! продажу! Чорнобильської зони та Запорізької АЕС від росіян переказами з офшорів…
Просто нагадаю - Баканов звільнений, але досі без підозри навіть. Щось там «умнічає» про замовлення опозиції замість відповідей по суті щодо того, як керівництво СБУ замість захисту країни «обілєчувало» бізнес і звалило перед вторгненням. Може в цьому зізнанні і є відповідь, чого Володимирська була на замку 24 лютого і хто віддав наказ всім силовикам їхати з Херсона, Іванкова та інших міст, куди першими і практично безперешкодно зайшли росіяни.
Не менше шокує як вже під час великої війни заступник голови офісу президента Шурма особисто «рішає» питання про те, як витягувати мільйони з держбюджету за електростанції на окупованих територіях, за непоставлену енергію.
І це все яскраво доповнює Міндіча, який сидів на державних підприємствах і зшибав по 15% з кожного підрядника.
Вся система орієнтована на максимальне заробляння. На витягування коштів з держбюджету в кишені і крипту. Вся ця система прикривається монопольною інформаційною політикою, яка вже сім років тупо «мочить» опонентів в анонімних телеграм каналах за корупційні гроші їхнім власникам-ухилянтам. І звісно все це під «патріотичні гасла» про незламність і потужність…
Інколи мені здається, що ця система спрямована на розвал і утилізацію країни, яка реально дивує на тлі цього всього треба своєю здатністю до виживання.
показати весь коментар
22.01.2026 16:00 Відповісти
... ой , який нежданчик , митниця.. і хабарі , .. усяке падло призначене боневтіком потужним на керівну посаду , працювало тільки на зелений клан .. або на путлера !!
показати весь коментар
22.01.2026 16:21 Відповісти
на 60 тыс. необлагаемых минимумов превышают его законные доходы. Источник: https://censor.net/ru/n3596728
Это всего 20-30 тысяч €, в зависимости от курса. Слабовато.
показати весь коментар
22.01.2026 16:32 Відповісти
А за яйця по 17грн. вже й забулося. Зевлада- куди не кинь, попадеш у крадія.
показати весь коментар
22.01.2026 18:27 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12310 Уколов Віктор:
І знову, як і з Костянтином Куликом, бачимо, що на Порошенка нападають саме покидьки.
НАБУ проводить обшуки у ексголови Державної прикордонної служби, який всупереч усьому віддав наказ не випускати Петра Порошенка за кордон на парламентську асамблею НАТО!
Мабуть Дейнека дуже хотів вислужитися перед Зеленським, тепер зрозуміло чому - місце у нього було хлібне, контрабанда цигарок через кордон приносила, напевно, непогану копійку. Розслідування тепер виявить, дякувати НАБУ.
показати весь коментар
22.01.2026 23:16 Відповісти
 
 