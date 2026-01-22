8 178 19

"Я намекал, что зарплата мала. Но до п#зды": разоблаченные НАБУ пограничники обсуждают взятки

Коррупция в ГПСУ: Обнародованы записи НАБУ

На обнародованных НАБУ записях зафиксированы разговоры должностных лиц Госпогранслужбы о получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Так, на одной из них зафиксированы разговоры, в которых начальник отдела ГПСУ рассказывает о получении 66 тыс. евро.

Должностные лица ГПСУ получили в октябре 69 тыс. евро за разрешение на пересечение границы 23 автомобилям.

Читайте также: Задержан заместитель командира учебного центра в Одесской области: за взятки содействовал СЗЧ. ФОТОрепортаж

Начальник отдела ГПСУ также давал указания о пропуске через границу двух автомобилей в ноябре 2023 года.

Читайте также: Чиновник ГПСУ требовал 110 тыс. грн "отката" за поставку запчастей для воинских частей

Высокопоставленный чиновник и начальник отдела ГПСУ обсуждают распределение взятки за ноябрь.

В декабре 2023 года таможенные органы Венгрии задержали один из микроавтобусов, в котором обнаружили 141 500 пачек сигарет, а в феврале 2024 года - еще один.

Начальник отдела ГПСУ обсуждал ситуацию с задержанием автомобилей со своим знакомым.

Читайте: ГБР задержало военного из Днепропетровской области, который за взятку обещал организовать ротацию бойца с передовой

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксглава ГПСУ Дейнеко фигурирует в деле о взятках за беспрепятственное пересечение границы. ДОКУМЕНТ

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.

Читайте также: Дейнеко назначается советником главы МВД и после реабилитации возглавит боевое подразделение ГПСУ, - Клименко

Топ комментарии
намікали, наникали, заникали, ..
показать весь комментарий
22.01.2026 16:48 Ответить
Та вам, підарасам, скільки не дай. Все буде мало. Нє шоб відкрити якесь виробництво, вивчити якусь срану Джаву чи принаймні стати класним сантехніком і рубати капусту.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:57 Ответить
Та з митниками завжди так було. Якось наблюдала, що водій мікроавтобуса товар якійсь завозив перед Різдвом, мабудь нахапав на розпродажах. Так він коли у будку заходив, навіть сабакам хабаря тащив)))) ящик йогуртів))) потім салабон якійсь вийшо й баночки раздав песам))) а того чувака навіть не досматрювали. Провози шо хош.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:08 Ответить
Ніби й камери всюди....
показать весь комментарий
22.01.2026 17:13 Ответить
Та дуже просто. Ми їхали на Різдво до Словакії й були офігезні черги. Ми з друзами, і 3 малих дітей..я подивилась на ото як шманають..діти марудяться й подзвонила знайомому, бо в того родич працював на посаді з великими зірками. Це питання вирішилось дуже швидко. Прибіг салабон, дістав нас з черги і відразу доки оформили. По голавах тільки порахували й все. Але то був єдиний раз))) більше я таким не займалась)) малих шкода було..
показать весь комментарий
22.01.2026 17:26 Ответить
на закупці і встановлені камер, теж можна прибарахлитися
показать весь комментарий
22.01.2026 17:44 Ответить
Ну песикам якраз не шкода. Вони реально працюють і хабарі не беруть
показать весь комментарий
22.01.2026 18:36 Ответить
"Це - колосальниє дєньгі" - готові тексти для Подерв'янського.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:58 Ответить
Щоб вам в гробу зарплата була достатня, тварі
показать весь комментарий
22.01.2026 17:07 Ответить
Не мають прикордонники бути хабарниками.
В буцегарню на пожиттєво.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:12 Ответить
А ви лошари (пересічні громадяни) ******** до лав ЗСУ та воюйте до нескінченності, а ми поки непогано себе почуваємо.

Як це все гидко чути, в головне усвідомити. І це На 12 році війни , з них 4 роки повномасштабного вторгнення.

СБУ, ДПСУ, МВС, суди , та інші дотичні до цих структури не бачать в завершенні війни жодного сенсу. Живуть своє найкраще життя.

З такими органами законодавчої та виконавчої гілки влади, Україна як держава - приречена.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:20 Ответить
Так і світі не було таких прикладів щоб громадянина серед вулиці хапали бандити тцк і відвозили на вірну смерть, а в цей час на буковелі гулянки з лярвами неповну, в якщо і була така держава то її давним давно нема і назви її теж.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:15 Ответить
З такими ДПСУ та ТЦК +Верховна зрада,прокурори, суди та кабмін нам і ворогів не потрібно
показать весь комментарий
22.01.2026 17:46 Ответить
Куди не ткни - всюди одна "гниль", 35 років пройшло, а совковий менталітет так нікуди і не подівся.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:18 Ответить
солдатами в Сталевий кордон чи Помсту
показать весь комментарий
22.01.2026 18:57 Ответить
Граніца на замкє...
показать весь комментарий
22.01.2026 19:09 Ответить
- Граница на замке!
- Ключи находятся у прачки!
Девиз советских пограничников.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:04 Ответить
За корупцію, мародерство мільйон і вище розстріл з конфіскацією майна, по закону воєнного часу
показать весь комментарий
22.01.2026 19:32 Ответить
 
 