"Я намекал, что зарплата мала. Но до п#зды": разоблаченные НАБУ пограничники обсуждают взятки
На обнародованных НАБУ записях зафиксированы разговоры должностных лиц Госпогранслужбы о получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, на одной из них зафиксированы разговоры, в которых начальник отдела ГПСУ рассказывает о получении 66 тыс. евро.
Должностные лица ГПСУ получили в октябре 69 тыс. евро за разрешение на пересечение границы 23 автомобилям.
Начальник отдела ГПСУ также давал указания о пропуске через границу двух автомобилей в ноябре 2023 года.
Высокопоставленный чиновник и начальник отдела ГПСУ обсуждают распределение взятки за ноябрь.
В декабре 2023 года таможенные органы Венгрии задержали один из микроавтобусов, в котором обнаружили 141 500 пачек сигарет, а в феврале 2024 года - еще один.
Начальник отдела ГПСУ обсуждал ситуацию с задержанием автомобилей со своим знакомым.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.
Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.
В буцегарню на пожиттєво.
Як це все гидко чути, в головне усвідомити. І це На 12 році війни , з них 4 роки повномасштабного вторгнення.
СБУ, ДПСУ, МВС, суди , та інші дотичні до цих структури не бачать в завершенні війни жодного сенсу. Живуть своє найкраще життя.
З такими органами законодавчої та виконавчої гілки влади, Україна як держава - приречена.
- Ключи находятся у прачки!
Девиз советских пограничников.