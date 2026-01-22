"Я намекал, что зарплата мала. Но до п#зды": разоблаченные НАБУ пограничники обсуждают взятки

На обнародованных НАБУ записях зафиксированы разговоры должностных лиц Госпогранслужбы о получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, на одной из них зафиксированы разговоры, в которых начальник отдела ГПСУ рассказывает о получении 66 тыс. евро.

Должностные лица ГПСУ получили в октябре 69 тыс. евро за разрешение на пересечение границы 23 автомобилям.





Читайте также: Задержан заместитель командира учебного центра в Одесской области: за взятки содействовал СЗЧ. ФОТОрепортаж

Начальник отдела ГПСУ также давал указания о пропуске через границу двух автомобилей в ноябре 2023 года.







Читайте также: Чиновник ГПСУ требовал 110 тыс. грн "отката" за поставку запчастей для воинских частей

Высокопоставленный чиновник и начальник отдела ГПСУ обсуждают распределение взятки за ноябрь.





В декабре 2023 года таможенные органы Венгрии задержали один из микроавтобусов, в котором обнаружили 141 500 пачек сигарет, а в феврале 2024 года - еще один.

Начальник отдела ГПСУ обсуждал ситуацию с задержанием автомобилей со своим знакомым.

Читайте: ГБР задержало военного из Днепропетровской области, который за взятку обещал организовать ротацию бойца с передовой











Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксглава ГПСУ Дейнеко фигурирует в деле о взятках за беспрепятственное пересечение границы. ДОКУМЕНТ

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.

Читайте также: Дейнеко назначается советником главы МВД и после реабилитации возглавит боевое подразделение ГПСУ, - Клименко