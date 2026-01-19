Задержан заместитель командира учебного центра в Одесской области: за взятки способствовал СОЧ

Сотрудники ГБР разоблачили заместителя командира одного из учебных центров в Одесской области, который за деньги предлагал военнослужащим "помощь" в самовольном оставлении места службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в случае отказа платить чиновник угрожал направить военнослужащих в самые горячие точки фронта.

взяточник из учебного центра
Читайте: $300 тыс. обнаружила СБУ у главы ВЛК в Днепропетровской области: выдавала фиктивные медсправки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что установило следствие?

Как отмечается, фигурант обращался к родственникам военнослужащих, проходивших подготовку в учебном центре, и предлагал за вознаграждение договориться с руководством части об уклонении от военной службы. При его содействии бойцов сначала направляли в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии, откуда они могли самовольно покинуть часть.

Задержание

  • Сотрудники ГБР задержали чиновника при получении 4 тысяч долларов США от родственницы одного из военнослужащих.
  • В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
  • Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
  • ГБР продолжает устанавливать круг лиц, причастных к этой махинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчин 25+ среди поступающих стало вдвое меньше: в МОН назвали новую статистику

Це якась помилка, цього не може бути взагалі.
19.01.2026 14:21 Ответить
Бурят якийсь
19.01.2026 14:36 Ответить
платити щоб на ВЛК потрапити? і якісь летеха все організував а командування було не в курсах?
19.01.2026 14:35 Ответить
Розповсюдженна практика. Це не цивільне ВЛК, зовсім друга історія
19.01.2026 14:37 Ответить
То есть без того чтобы военнослужащего отправить на ВЛК за пределы части откуда он сможет несанкционированно покинуть место службы - с территории учебной части он уйти не может? Я правильно понимаю - учебная часть это режимный объект который специально охраняется чтобы с него нельзя было уйти?
19.01.2026 15:08 Ответить
іпсо
19.01.2026 16:37 Ответить
 
 