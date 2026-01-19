Задержан заместитель командира учебного центра в Одесской области: за взятки способствовал СОЧ

Сотрудники ГБР разоблачили заместителя командира одного из учебных центров в Одесской области, который за деньги предлагал военнослужащим "помощь" в самовольном оставлении места службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в случае отказа платить чиновник угрожал направить военнослужащих в самые горячие точки фронта.















Что установило следствие?

Как отмечается, фигурант обращался к родственникам военнослужащих, проходивших подготовку в учебном центре, и предлагал за вознаграждение договориться с руководством части об уклонении от военной службы. При его содействии бойцов сначала направляли в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии, откуда они могли самовольно покинуть часть.

Задержание

Сотрудники ГБР задержали чиновника при получении 4 тысяч долларов США от родственницы одного из военнослужащих.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

ГБР продолжает устанавливать круг лиц, причастных к этой махинации.

