Затримано заступника командира навчального центру на Одещині: за хабарі сприяв СЗЧ
Працівники ДБР викрили заступника командира одного з навчальних центрів на Одещині, який за гроші пропонував військовослужбовцям "допомогу" у самовільному залишенні місця служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, у разі відмови платити посадовець погрожував направити військовослужбовців у найбільш гарячі точки фронту.
Що встановило слідство?
Як зазначається, фігурант звертався до родичів військовослужбовців, які проходили підготовку в навчальному центрі, та пропонував за винагороду домовитися з керівництвом частини про ухилення від військової служби. За його сприяння бійців спочатку направляли до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії, звідки вони могли самовільно залишити частину.
Затримання
- Працівники ДБР затримали посадовця під час одержання 4 тисяч доларів США від родички одного з військовослужбовців.
- Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
- Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
- ДБР продовжує встановлювати коло осіб, причетних до цієї оборудки.
