2 186 9

Затримано заступника командира навчального центру на Одещині: за хабарі сприяв СЗЧ

Працівники ДБР викрили заступника командира одного з навчальних центрів на Одещині, який за гроші пропонував військовослужбовцям "допомогу" у самовільному залишенні місця служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у разі відмови платити посадовець погрожував направити військовослужбовців у найбільш гарячі точки фронту.

хабарник з навчального центру
хабарник з навчального центру
хабарник з навчального центру
хабарник з навчального центру
хабарник з навчального центру
хабарник з навчального центру
хабарник з навчального центру

Читайте: $300 тис. виявила СБУ в голови ВЛК на Дніпропетровщині: видавала фіктивні меддовідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що встановило слідство?

Як зазначається, фігурант звертався до родичів військовослужбовців, які проходили підготовку в навчальному центрі, та пропонував за винагороду домовитися з керівництвом частини про ухилення від військової служби. За його сприяння бійців спочатку направляли до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії, звідки вони могли самовільно залишити частину.

Затримання

  • Працівники ДБР затримали посадовця під час одержання 4 тисяч доларів США від родички одного з військовослужбовців.
  • Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
  • Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
  • ДБР продовжує встановлювати коло осіб, причетних до цієї оборудки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіків 25+ серед вступників стало вдвічі менше: у МОН назвали нову статистику

Це якась помилка, цього не може бути взагалі.
19.01.2026 14:21 Відповісти
Бурят якийсь
19.01.2026 14:36 Відповісти
платити щоб на ВЛК потрапити? і якісь летеха все організував а командування було не в курсах?
19.01.2026 14:35 Відповісти
Розповсюдженна практика. Це не цивільне ВЛК, зовсім друга історія
19.01.2026 14:37 Відповісти
То есть без того чтобы военнослужащего отправить на ВЛК за пределы части откуда он сможет несанкционированно покинуть место службы - с территории учебной части он уйти не может? Я правильно понимаю - учебная часть это режимный объект который специально охраняется чтобы с него нельзя было уйти?
19.01.2026 15:08 Відповісти
іпсо
19.01.2026 16:37 Відповісти
 
 