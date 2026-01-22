Эксглава ГПСУ Дейнеко фигурирует в деле о взятках за беспрепятственное пересечение границы

В деле о коррупции на границе фигурирует имя бывшего главы ГПСУ Сергея Дейнеко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление ВАКС находится в распоряжении издания.

Так, в документе фигурирует бывший глава ГПСУ Сергей Дейнеко, которому сегодня сообщили о подозрении НАБУ и САП.

В постановлении отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Дейнеко в течение 2020-2023 годов через подконтрольных ему доверенных лиц фактически приобрел право собственности на земельный участок в Киевской области, где построил жилой дом.

Тем самым он приобрел активы, которые на 60 тыс. необлагаемых минимумов превышают его законные доходы.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.

