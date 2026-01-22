РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11752 посетителя онлайн
Новости Дело Дейнеко
3 480 23

Эксглава ГПСУ Дейнеко фигурирует в деле о взятках за беспрепятственное пересечение границы

В деле о коррупции на границе фигурирует имя бывшего главы ГПСУ Сергея Дейнеко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление ВАКС находится в распоряжении издания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, в документе фигурирует бывший глава ГПСУ Сергей Дейнеко, которому сегодня сообщили о подозрении НАБУ и САП.

В постановлении отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Дейнеко в течение 2020-2023 годов через подконтрольных ему доверенных лиц фактически приобрел право собственности на земельный участок в Киевской области, где построил жилой дом.

Тем самым он приобрел активы, которые на 60 тыс. необлагаемых минимумов превышают его законные доходы.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.

Читайте также: Увольнение Дейнеко может быть связано с наличием вопросов по миллиардным военным закупкам через ГПСУ, - Железняк

Читайте также: ВАКС удовлетворил частичный арест имущества мужа Тимошенко

Автор: 

Госпогранслужба (7088) Антикоррупционный суд (1389) Дейнеко Сергей (98)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
думаєте сядке? і взагалі з цих потвор хтось сидить?
показать весь комментарий
22.01.2026 14:44 Ответить
+6
На улице пана Касьянова сегодня праздник!!!!!!!!
Поздравляю, пан Юрий!
Надеюсь, вы сможете вновь вернуть свое подразделение в строй
И снова бомбить Москву !!
Которую вам не дали бомбить Зеленский и Дейнеко.
показать весь комментарий
22.01.2026 14:44 Ответить
+5
Касьянов ставить жирний ЛАЙК!
показать весь комментарий
22.01.2026 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
думаєте сядке? і взагалі з цих потвор хтось сидить?
показать весь комментарий
22.01.2026 14:44 Ответить
Звичайно сяде. Як міндіч, у салон віп таксі, та звалить за кордон
показать весь комментарий
22.01.2026 16:56 Ответить
Касьянов шось знав...
показать весь комментарий
22.01.2026 14:44 Ответить
Якщо пов'язати усі події - то виходить, що Дейнеко щей зрадник, адже він розформував успішний підрозділ по нанесенню ударів в глиб параши!
показать весь комментарий
22.01.2026 14:52 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 14:44 Ответить
Ще один потужний менеджер може увійти до піку...
показать весь комментарий
22.01.2026 14:46 Ответить
Не з усіма значить котики бадьоро фотографуються спинами до об'єктиву.
показать весь комментарий
22.01.2026 14:47 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 14:48 Ответить
не користі раді, а токмо волею пославшого його на цей пост зєлічкиного ж оп-ісу!
показать весь комментарий
22.01.2026 14:48 Ответить
Та що таке,кого президент не призначить,виявляється,хабарник,не щастить нашому президенту на чиновників
показать весь комментарий
22.01.2026 14:51 Ответить
То посади такі. Не має значення, хто і яких людей туди призначає, результат буде один.
Єдиний варіант вирішення проблеми - тотальна заміна всіх структур (контролюючих та перевіряючих в першу чергу), але це навіть теоретично неможливо.
показать весь комментарий
22.01.2026 14:59 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 14:54 Ответить
Ночами не спить, лиш знервовано гризе суху "мівіну" 🤣
показать весь комментарий
22.01.2026 15:00 Ответить
Якщо НАБУ+САП крутять справу - може й викрутять.
показать весь комментарий
22.01.2026 15:03 Ответить
чому берут бувших, а де ті що зараз берут ??? чи може хтось скаже що зараз "зелені" та "сині" на кордоні не гребуть в три рази більше?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:15 Ответить
Якась дивина - практично всі друзі нашого сонцесяйного або особи, яких він призначає на посади, виявляються злочинцями та мародерами. Очевидно, інших кандидатур на найвищі посади у державі в зграї зелиних покидьків просто немає.
показать весь комментарий
22.01.2026 15:39 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/18369 Вікторія Сюмар:
Останнім часом моє волосся стає дибки від новин… Читаю повідомлення НАБУ, що члени родин українських дипломатів в Європі дурили країни Європи, коли фактично брали участь в контрабанді цигарок, з чого прикордонники мали щонайменше 3тисячі євро з кожної автівки.
Підозру отримав той самий генерал Дейнеко, який робив все, аби принижувати на кордоні представників опозиції, бо по його вказівці його ж підлеглі не зчитували QR коди.
Слухаю викриття у Борислава Берези про Наумова і Баканова, яких близький до них бізнесмен Ваганян звинуватив не лише в продажу санкцій РНБО за мільйони доларів кеша і куплені квартири поруч з Міндічем, але і у фактичному! продажу! Чорнобильської зони та Запорізької АЕС від росіян переказами з офшорів…
Просто нагадаю - Баканов звільнений, але досі без підозри навіть. Щось там «умнічає» про замовлення опозиції замість відповідей по суті щодо того, як керівництво СБУ замість захисту країни «обілєчувало» бізнес і звалило перед вторгненням. Може в цьому зізнанні і є відповідь, чого Володимирська була на замку 24 лютого і хто віддав наказ всім силовикам їхати з Херсона, Іванкова та інших міст, куди першими і практично безперешкодно зайшли росіяни.
Не менше шокує як вже під час великої війни заступник голови офісу президента Шурма особисто «рішає» питання про те, як витягувати мільйони з держбюджету за електростанції на окупованих територіях, за непоставлену енергію.
І це все яскраво доповнює Міндіча, який сидів на державних підприємствах і зшибав по 15% з кожного підрядника.
Вся система орієнтована на максимальне заробляння. На витягування коштів з держбюджету в кишені і крипту. Вся ця система прикривається монопольною інформаційною політикою, яка вже сім років тупо «мочить» опонентів в анонімних телеграм каналах за корупційні гроші їхнім власникам-ухилянтам. І звісно все це під «патріотичні гасла» про незламність і потужність…
Інколи мені здається, що ця система спрямована на розвал і утилізацію країни, яка реально дивує на тлі цього всього треба своєю здатністю до виживання.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:00 Ответить
... ой , який нежданчик , митниця.. і хабарі , .. усяке падло призначене боневтіком потужним на керівну посаду , працювало тільки на зелений клан .. або на путлера !!
показать весь комментарий
22.01.2026 16:21 Ответить
на 60 тыс. необлагаемых минимумов превышают его законные доходы. Источник: https://censor.net/ru/n3596728
Это всего 20-30 тысяч €, в зависимости от курса. Слабовато.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:32 Ответить
А за яйця по 17грн. вже й забулося. Зевлада- куди не кинь, попадеш у крадія.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:27 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12310 Уколов Віктор:
І знову, як і з Костянтином Куликом, бачимо, що на Порошенка нападають саме покидьки.
НАБУ проводить обшуки у ексголови Державної прикордонної служби, який всупереч усьому віддав наказ не випускати Петра Порошенка за кордон на парламентську асамблею НАТО!
Мабуть Дейнека дуже хотів вислужитися перед Зеленським, тепер зрозуміло чому - місце у нього було хлібне, контрабанда цигарок через кордон приносила, напевно, непогану копійку. Розслідування тепер виявить, дякувати НАБУ.
показать весь комментарий
22.01.2026 23:16 Ответить
 
 