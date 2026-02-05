Фіктивний туберкульоз задля отримання інвалідності: на Закарпатті викрито масштабну корупційну схему. ВIДЕО

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито масштабну схему підміни біологічних зразків хворого на туберкульоз пацієнта, яку організували медики для незаконного надання "клієнтам" медичних діагнозів.

Про підозру повідомлено двом лікарям-фтизіатрам обласної лікарні, завідувачу консультативної поліклініки, лікарю-фтизіатру та лаборантці районної лікарні, а також пацієнту, який надавав власні біологічні зразки для підміни під час досліджень, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці розслідування

Слідством встановлено, що медичні працівники організували підміну біологічних зразків пацієнтів. Для лабораторних досліджень використовували мокротиння людини, яка дійсно хворіла на туберкульоз, після чого оформлювали завідомо неправдиві позитивні результати аналізів для інших осіб.

На підставі фіктивних діагнозів пацієнти проходили військово-лікарські комісії, отримували відстрочки від мобілізації, а в окремих випадках - продовжували або оформлювали групи інвалідності.

У ході документування зібрано докази того, що учасники схеми "допомогли" щонайменше п’яти пацієнтам отримати медичні документи про неіснуюче захворювання. Кілька з них, використовуючи фальшиві діагнози, змогли продовжити групи інвалідності, які стали підставою для звільнення від мобілізації.

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За даними слідства організатором схеми був лікар районної поліклініки. Лаборантка, усвідомлюючи незаконність дій, проводила дослідження підмінених зразків та вносила завідомо неправдиві відомості до результатів аналізів.

Медики обласного центру, у залежності від ролі кожного із них у схемі, за хабарі підшуковували "клієнтів", сприяли їм у проходженні ВЛК та отриманні інвалідності.

У залежності від ролей у схемі, спільники отримували до 4 000 доларів з однієї особи. Отримані кошти вони розподіляли між собою. Загальна сума для "пацієнтів" становила до 11 500 доларів.

Підозрюваним інкриміновано одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та їх відсторонення від займаних посад на час досудового розслідування.

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