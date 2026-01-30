Не задекларував активи на понад 13,8 млн грн: повідомлено про підозру депутату Ужгородської міськради

Повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Він був обраний у 2020 році до Ужгородської міської ради від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що приховав?

Встановлено, що сума недостовірного декларування становить 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів - 11,5 млн грн.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, встановлено, що депутат умисно не відобразив у декларації відомості про низку активів і фінансових зобов’язань.

Зокрема, у декларації не зазначено інформацію про об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, у тому числі приватний житловий будинок у місті Ужгород площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у місті Києві.

Крім того, не було задекларовано понад 315 тисяч доларів готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику. Встановлено, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням.

Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн грн коштів на приватних банківських рахунках, майже 800 тис. грн боргових зобов’язань та близько 70 тис. грн отриманої заробітної плати.

Також дивіться: Приховав понад 8,3 млн грн у декларації: повідомлено про підозру депутату на Закарпатті, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Обшуки

Зазначається, що під час санкціонованих обшуків вилучено два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі "Mercedes-Benz S-class" та "Mercedes-benz GLE" 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти.

Що інкримінують?

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідча Нацполіції Дрозд придбала нерухомість у ЖК бізнес-класу за $100 тисяч. Це не збігається з її декларацією, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ініційовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн.грн. та арешт майна депутата з метою подальшої конфіскації.









