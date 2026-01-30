Не задекларував активи на понад 13,8 млн грн: повідомлено про підозру депутату Ужгородської міськради

Повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Він був обраний у 2020 році до Ужгородської міської ради від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що приховав?

Встановлено, що сума недостовірного декларування становить 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів - 11,5 млн грн.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, встановлено, що депутат умисно не відобразив у декларації відомості про низку активів і фінансових зобов’язань.

  • Зокрема, у декларації не зазначено інформацію про об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, у тому числі приватний житловий будинок у місті Ужгород площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у місті Києві.
  • Крім того, не було задекларовано понад 315 тисяч доларів готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику. Встановлено, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням.
  • Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн грн коштів на приватних банківських рахунках, майже 800 тис. грн боргових зобов’язань та близько 70 тис. грн отриманої заробітної плати.

Обшуки

Зазначається, що під час санкціонованих обшуків вилучено два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі "Mercedes-Benz S-class" та "Mercedes-benz GLE" 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти.

Що інкримінують?

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Ініційовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн.грн. та арешт майна депутата з метою подальшої конфіскації.

+12
Тільки в країні з мафіозно-кримінальною владою так живуть депутати, міністри, судді, прокурори, керівники різних рангів полії і спецслужб, керівники областей, міст, районів, селищ і т.д. і т.п.
30.01.2026 12:11 Відповісти
+5
Ще не вибачилися перед ним, чи не вже справу скерують до самого справедливого суду в світі післ гондурасу.
30.01.2026 12:09 Відповісти
+5
черговий рома та сінті. в традиційному інтер'єрі.
30.01.2026 12:14 Відповісти
не поділився.
30.01.2026 12:15 Відповісти
Судя по фото, недалеко от мэра живет.
30.01.2026 12:16 Відповісти
Живе на окраїні міста(провулок Чопський)-цьому злодію вже років 30 все сходило з рук,
30.01.2026 14:13 Відповісти
І далі сходило б,якби не поперся в депутати,хотів статус,а тут ще якісь папірчики треба заповнювати.
30.01.2026 14:19 Відповісти
А де "вишенька на торті" з повідомленням до якої партії належав сись депутат, які посади займав у своєму трудовому поприщі і "рішалом" яких питань був в міській Зраді?
30.01.2026 12:20 Відповісти
"Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! Три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки. И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?"
30.01.2026 12:36 Відповісти
настільки дебільна цитата, що від тебе смердить нафталіном і кацапами.
30.01.2026 21:12 Відповісти
Там можна брати одразу ВСІХ - депутатів, митників, податківців, БЕБівців, СБУ, ДБР, прокуороів, суддів, ментів! І треба брати разом з родинами - дружини, батьки, дорослі діти, тещі і тесті, сестри-брати... Потім порахувати майно і країна офігіє від тієї астрономічної суми!
30.01.2026 12:48 Відповісти
Ще прикордонників забув...
30.01.2026 12:51 Відповісти
Ще фінмоніторинг Кого ще забув, додайте... Та насправді який сенс? Одного НАБУ на все це кодло не вистачить... А більше, як виявилось, нікому протистояти цій кодлі глитаїв!
30.01.2026 12:54 Відповісти
ітер'єр як завжди на висоті! чому в них усіх такі уйобськи ремонти?
30.01.2026 12:52 Відповісти
дизайни, від дурості, що гроші гн зароблені своєю працею витрачають на різне лайно, ні смаку ні стилю, зато дорого-бохато, циганщина там таке лайно *******.
30.01.2026 21:15 Відповісти
Красиво жити не заборонити!
Інформації про те скільки виявлено багато ,а скільки засуджено - гулькин ніс ???
Поділиться,зроблять угоду зі слідством,переведе щось на ЗСУ і гуляй,Вася!
30.01.2026 13:28 Відповісти
ти статтю уважно читало? йому тільки підозру вручили, а ти вже хочеш засуджено.
30.01.2026 21:16 Відповісти
з годинниками недопрацював, всього 2 шт.
30.01.2026 13:32 Відповісти
Воровство - коррупция, это бизнес. Лишите его прибыли. Пусть заплатит штраф в десятекратном размере, и сидит пока не заплатит.
30.01.2026 15:00 Відповісти
До таких бариг, вірніше підарів, приїжджають не каральні служби справедливості, а пайовики ....
30.01.2026 20:59 Відповісти
Як мене вже затрахала оця клоака...
31.01.2026 09:30 Відповісти
 
 