Не задекларував активи на понад 13,8 млн грн: повідомлено про підозру депутату Ужгородської міськради
Повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Він був обраний у 2020 році до Ужгородської міської ради від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що приховав?
Встановлено, що сума недостовірного декларування становить 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів - 11,5 млн грн.
За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, встановлено, що депутат умисно не відобразив у декларації відомості про низку активів і фінансових зобов’язань.
- Зокрема, у декларації не зазначено інформацію про об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, у тому числі приватний житловий будинок у місті Ужгород площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у місті Києві.
- Крім того, не було задекларовано понад 315 тисяч доларів готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику. Встановлено, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням.
- Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн грн коштів на приватних банківських рахунках, майже 800 тис. грн боргових зобов’язань та близько 70 тис. грн отриманої заробітної плати.
Обшуки
Зазначається, що під час санкціонованих обшуків вилучено два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі "Mercedes-Benz S-class" та "Mercedes-benz GLE" 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти.
Що інкримінують?
Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Ініційовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн.грн. та арешт майна депутата з метою подальшої конфіскації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інформації про те скільки виявлено багато ,а скільки засуджено - гулькин ніс ???
Поділиться,зроблять угоду зі слідством,переведе щось на ЗСУ і гуляй,Вася!