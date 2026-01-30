4 826 23

Не задекларировал активы на сумму более 13,8 млн грн: сообщено о подозрении депутату Ужгородского горсовета

Сообщено о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации и легализации имущества, полученного преступным путем. Он был избран в 2020 году в Ужгородский городской совет от ныне уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что скрыл?

Установлено, что сумма недостоверного декларирования составляет 13,8 млн грн, а сумма легализации незаконно полученных активов - 11,5 млн грн.

Депутат Ужгородского горсовета не задекларировал имущество

По результатам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что депутат умышленно не отразил в декларации сведения о ряде активов и финансовых обязательств.

  • В частности, в декларации не указана информация об объектах недвижимости, которыми пользовались члены его семьи, в том числе частный жилой дом в городе Ужгород площадью около 360 кв. м, а также недвижимость в городе Киеве.
  • Кроме того, не было задекларировано более 315 тысяч долларов наличными, которые подозреваемый передал третьему лицу, оформив их как ссуду. Установлено, что таким образом он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением.
  • Также в декларации отсутствуют сведения о более чем 1,3 млн грн средств на частных банковских счетах, почти 800 тыс. грн долговых обязательств и около 70 тыс. грн полученной заработной платы.

Депутат Ужгородского горсовета не задекларировал имущество

Обыски

Отмечается, что во время санкционированных обысков изъяты двое часов известных мировых брендов, девять картин известных художников, автомобили "Mercedes-Benz S-class" и "Mercedes-benz GLE" 2021 года, мобильные телефоны, документы по аренде помещений и наличные средства.

Что инкриминируют?

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Депутат Ужгородского горсовета не задекларировал имущество

Инициирована мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн.грн. и арест имущества депутата с целью дальнейшей конфискации.

Топ комментарии
+12
Тільки в країні з мафіозно-кримінальною владою так живуть депутати, міністри, судді, прокурори, керівники різних рангів полії і спецслужб, керівники областей, міст, районів, селищ і т.д. і т.п.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:11 Ответить
+5
Ще не вибачилися перед ним, чи не вже справу скерують до самого справедливого суду в світі післ гондурасу.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:09 Ответить
+5
черговий рома та сінті. в традиційному інтер'єрі.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:14 Ответить
не поділився.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:15 Ответить
Судя по фото, недалеко от мэра живет.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:16 Ответить
Живе на окраїні міста(провулок Чопський)-цьому злодію вже років 30 все сходило з рук,
показать весь комментарий
30.01.2026 14:13 Ответить
І далі сходило б,якби не поперся в депутати,хотів статус,а тут ще якісь папірчики треба заповнювати.
показать весь комментарий
30.01.2026 14:19 Ответить
А де "вишенька на торті" з повідомленням до якої партії належав сись депутат, які посади займав у своєму трудовому поприщі і "рішалом" яких питань був в міській Зраді?
показать весь комментарий
30.01.2026 12:20 Ответить
"Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! Три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки. И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?"
показать весь комментарий
30.01.2026 12:36 Ответить
настільки дебільна цитата, що від тебе смердить нафталіном і кацапами.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:12 Ответить
Там можна брати одразу ВСІХ - депутатів, митників, податківців, БЕБівців, СБУ, ДБР, прокуороів, суддів, ментів! І треба брати разом з родинами - дружини, батьки, дорослі діти, тещі і тесті, сестри-брати... Потім порахувати майно і країна офігіє від тієї астрономічної суми!
показать весь комментарий
30.01.2026 12:48 Ответить
Ще прикордонників забув...
показать весь комментарий
30.01.2026 12:51 Ответить
Ще фінмоніторинг Кого ще забув, додайте... Та насправді який сенс? Одного НАБУ на все це кодло не вистачить... А більше, як виявилось, нікому протистояти цій кодлі глитаїв!
показать весь комментарий
30.01.2026 12:54 Ответить
ітер'єр як завжди на висоті! чому в них усіх такі уйобськи ремонти?
показать весь комментарий
30.01.2026 12:52 Ответить
дизайни, від дурості, що гроші гн зароблені своєю працею витрачають на різне лайно, ні смаку ні стилю, зато дорого-бохато, циганщина там таке лайно *******.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:15 Ответить
Красиво жити не заборонити!
Інформації про те скільки виявлено багато ,а скільки засуджено - гулькин ніс ???
Поділиться,зроблять угоду зі слідством,переведе щось на ЗСУ і гуляй,Вася!
показать весь комментарий
30.01.2026 13:28 Ответить
ти статтю уважно читало? йому тільки підозру вручили, а ти вже хочеш засуджено.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:16 Ответить
з годинниками недопрацював, всього 2 шт.
показать весь комментарий
30.01.2026 13:32 Ответить
Воровство - коррупция, это бизнес. Лишите его прибыли. Пусть заплатит штраф в десятекратном размере, и сидит пока не заплатит.
показать весь комментарий
30.01.2026 15:00 Ответить
До таких бариг, вірніше підарів, приїжджають не каральні служби справедливості, а пайовики ....
показать весь комментарий
30.01.2026 20:59 Ответить
Як мене вже затрахала оця клоака...
показать весь комментарий
31.01.2026 09:30 Ответить
 
 