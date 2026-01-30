Не задекларировал активы на сумму более 13,8 млн грн: сообщено о подозрении депутату Ужгородского горсовета

Сообщено о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации и легализации имущества, полученного преступным путем. Он был избран в 2020 году в Ужгородский городской совет от ныне уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что скрыл?

Установлено, что сумма недостоверного декларирования составляет 13,8 млн грн, а сумма легализации незаконно полученных активов - 11,5 млн грн.

По результатам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что депутат умышленно не отразил в декларации сведения о ряде активов и финансовых обязательств.

В частности, в декларации не указана информация об объектах недвижимости, которыми пользовались члены его семьи, в том числе частный жилой дом в городе Ужгород площадью около 360 кв. м, а также недвижимость в городе Киеве.

Кроме того, не было задекларировано более 315 тысяч долларов наличными, которые подозреваемый передал третьему лицу, оформив их как ссуду. Установлено, что таким образом он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением.

Также в декларации отсутствуют сведения о более чем 1,3 млн грн средств на частных банковских счетах, почти 800 тыс. грн долговых обязательств и около 70 тыс. грн полученной заработной платы.

Обыски

Отмечается, что во время санкционированных обысков изъяты двое часов известных мировых брендов, девять картин известных художников, автомобили "Mercedes-Benz S-class" и "Mercedes-benz GLE" 2021 года, мобильные телефоны, документы по аренде помещений и наличные средства.

Что инкриминируют?

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Инициирована мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн.грн. и арест имущества депутата с целью дальнейшей конфискации.









