Скрыл более 8,3 млн грн в декларации: сообщено о подозрении депутату на Закарпатье, - облпрокуратура
Сообщено о подозрении депутату Береговского районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Ford Mustang, Mercedes-Benz S-Class и многомиллионный доход
Как отмечается, при подаче ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. В частности, он скрыл:
- автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов,
- многомиллионный доход,
- финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.
Элитное авто он приобрел в октябре 2022 года за 3,75 млн грн, хотя его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней автомобиль был перепродан, а средства использованы на собственные нужды. Эти операции, как и сам доход, в декларации не отражались.
Что инкриминируют?
В прокуратуре сообщили, что действия подозреваемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).
Інтер'єр всередині будинку, м'яко натякає на скромність своїх власників 😂😂😂
20 років обманювати державні органи заради такого несмаку🤔
Хата як в циганів...
Пшонка-Міндіч стайл, ОП-ОП...