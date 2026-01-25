Скрыл более 8,3 млн грн в декларации: сообщено о подозрении депутату на Закарпатье, - облпрокуратура

Сообщено о подозрении депутату Береговского районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ford Mustang, Mercedes-Benz S-Class и многомиллионный доход

Как отмечается, при подаче ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. В частности, он скрыл:

автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов,

многомиллионный доход,

финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

Читайте также: У семьи ответственного за борьбу с отмыванием денег налоговика нашли незаконных активов на 7 миллионов

Элитное авто он приобрел в октябре 2022 года за 3,75 млн грн, хотя его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней автомобиль был перепродан, а средства использованы на собственные нужды. Эти операции, как и сам доход, в декларации не отражались.

Что инкриминируют?

В прокуратуре сообщили, что действия подозреваемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Читайте: Квартира для дочери за границей за 4 млн грн: объявлено подозрение экс-чиновнице ГНС из Запорожья



