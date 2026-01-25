РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7212 посетителей онлайн
Новости Фото Незадекларированное имущество
2 885 14

Скрыл более 8,3 млн грн в декларации: сообщено о подозрении депутату на Закарпатье, - облпрокуратура

Сообщено о подозрении депутату Береговского районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Депутат в Закарпатье скрыл миллионное состояние в декларации

Ford Mustang, Mercedes-Benz S-Class и многомиллионный доход

Как отмечается, при подаче ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. В частности, он скрыл:

  • автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов,
  • многомиллионный доход,
  • финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

Элитное авто он приобрел в октябре 2022 года за 3,75 млн грн, хотя его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней автомобиль был перепродан, а средства использованы на собственные нужды. Эти операции, как и сам доход, в декларации не отражались.

Что инкриминируют?

В прокуратуре сообщили, что действия подозреваемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Автор: 

декларация (1351) депутат (3339) отмывание денег (206) Закарпатская область (2722)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Може він циганський барон-яка може бути декларація?на нього працює весь табір.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:20 Ответить
+4
Його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень.
Інтер'єр всередині будинку, м'яко натякає на скромність своїх власників 😂😂😂

20 років обманювати державні органи заради такого несмаку🤔

Хата як в циганів...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:18 Ответить
+4
А правда , що та фігня с золота ?
показать весь комментарий
25.01.2026 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
депутат Берегівської районної ради не до того берега причалив...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:12 Ответить
Соловки для нашої гидоти були б замалі. А, ви Сталін говно...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:39 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2026 14:18 Ответить
Може він циганський барон-яка може бути декларація?на нього працює весь табір.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:20 Ответить
А правда , що та фігня с золота ?
показать весь комментарий
25.01.2026 14:20 Ответить
Пузато-волохате кАнец эпохи бідності????
показать весь комментарий
25.01.2026 14:32 Ответить
Не розкрита тема звязку з "Слугами" та Ермаком. НИЗАЧЕТ.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:05 Ответить
Можливо його мама малину продавала?Можливо ожину?
показать весь комментарий
25.01.2026 15:08 Ответить
Скумбрію по 8
показать весь комментарий
25.01.2026 15:33 Ответить
(На мелодію Гангам-стайл):
Пшонка-Міндіч стайл, ОП-ОП...

показать весь комментарий
25.01.2026 16:03 Ответить
А повинно було бути все це спалене кєдрєній фені.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:07 Ответить
А від якої партії він депутат ?
показать весь комментарий
25.01.2026 17:17 Ответить
Спочатку хто це ? Прізвища в статті нема.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:51 Ответить
У куточку , серед всього того несмаку , в золотій сукні ,якась іграшкова жінка стоїть , чи то манекен , чи то надувна ? Капець ..
показать весь комментарий
25.01.2026 19:48 Ответить
 
 