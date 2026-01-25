Приховав понад 8,3 млн грн у декларації: повідомлено про підозру депутату на Закарпатті, - облпрокуратура

Повідомлено про підозру депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Депутат на Закарпатті приховав мільйонні статки у декларації

Ford Mustang, Mercedes-Benz S-Class та багатомільйонний дохід

Як зазначається, під час подання щорічної декларації за 2022 рік народний обранець умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він приховав:

  • автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя,
  • багатомільйонний дохід,
  • фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

Елітне авто він придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів автомобіль був перепроданий, а кошти використані на власні потреби. Ці операції, як і сам дохід, у декларації не відображалися.

Що інкримінують?

В прокуратурі повідомили, що дії підозрюваного кваліфіковані як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

+8
Може він циганський барон-яка може бути декларація?на нього працює весь табір.
25.01.2026 14:20 Відповісти
25.01.2026 14:20 Відповісти
+4
Його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень.
Інтер'єр всередині будинку, м'яко натякає на скромність своїх власників 😂😂😂

20 років обманювати державні органи заради такого несмаку🤔

Хата як в циганів...
25.01.2026 14:18 Відповісти
25.01.2026 14:18 Відповісти
+4
А правда , що та фігня с золота ?
25.01.2026 14:20 Відповісти
25.01.2026 14:20 Відповісти
Коментувати
депутат Берегівської районної ради не до того берега причалив...
25.01.2026 14:12 Відповісти
Соловки для нашої гидоти були б замалі. А, ви Сталін говно...
25.01.2026 14:39 Відповісти
25.01.2026 14:18 Відповісти
Пузато-волохате кАнец эпохи бідності????
25.01.2026 14:32 Відповісти
Не розкрита тема звязку з "Слугами" та Ермаком. НИЗАЧЕТ.
25.01.2026 15:05 Відповісти
Можливо його мама малину продавала?Можливо ожину?
25.01.2026 15:08 Відповісти
Скумбрію по 8
25.01.2026 15:33 Відповісти
(На мелодію Гангам-стайл):
Пшонка-Міндіч стайл, ОП-ОП...

25.01.2026 16:03 Відповісти
А повинно було бути все це спалене кєдрєній фені.
25.01.2026 16:07 Відповісти
А від якої партії він депутат ?
25.01.2026 17:17 Відповісти
Спочатку хто це ? Прізвища в статті нема.
25.01.2026 19:51 Відповісти
У куточку , серед всього того несмаку , в золотій сукні ,якась іграшкова жінка стоїть , чи то манекен , чи то надувна ? Капець ..
25.01.2026 19:48 Відповісти
 
 