Приховав понад 8,3 млн грн у декларації: повідомлено про підозру депутату на Закарпатті, - облпрокуратура
Повідомлено про підозру депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Ford Mustang, Mercedes-Benz S-Class та багатомільйонний дохід
Як зазначається, під час подання щорічної декларації за 2022 рік народний обранець умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він приховав:
- автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя,
- багатомільйонний дохід,
- фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.
Елітне авто він придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів автомобіль був перепроданий, а кошти використані на власні потреби. Ці операції, як і сам дохід, у декларації не відображалися.
Що інкримінують?
В прокуратурі повідомили, що дії підозрюваного кваліфіковані як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України).
Інтер'єр всередині будинку, м'яко натякає на скромність своїх власників 😂😂😂
20 років обманювати державні органи заради такого несмаку🤔
Хата як в циганів...
Пшонка-Міндіч стайл, ОП-ОП...