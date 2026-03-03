56 фейковых инвалидностей для уклонистов: трех врачей МСЭК будут судить во Львове

Во Львове трех врачей межрайонной МСЭК будут судить за схему оформления фиктивных инвалидностей, которая позволила десяткам военнообязанных избежать службы и выехать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Франковская окружная прокуратура города Львова направила в суд обвинительный акт против трех врачей межрайонной МСЭК.

Оформляли поддельные документы об инвалидности

По данным следствия, в 2022 году они оформляли военнообязанным поддельные документы о третьей группе инвалидности. Фактически медицинских осмотров они не проводили, лица даже не присутствовали на заседаниях комиссии, а акты составляли на основе поддельных медицинских справок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменено более 800 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц, - директор ГБР Сухачев

В результате 56 человек получили незаконную инвалидность, 36 из них выехали за границу и не вернулись.

Врачам инкриминируется содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изъято $200 тыс. и 350 тыс. грн: мать и сын организовали схему фейковой инвалидности в Винницкой области. ФОТОрепортаж