56 фейковых инвалидностей для уклонистов: трех врачей МСЭК будут судить во Львове
Во Львове трех врачей межрайонной МСЭК будут судить за схему оформления фиктивных инвалидностей, которая позволила десяткам военнообязанных избежать службы и выехать за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Франковская окружная прокуратура города Львова направила в суд обвинительный акт против трех врачей межрайонной МСЭК.
Оформляли поддельные документы об инвалидности
По данным следствия, в 2022 году они оформляли военнообязанным поддельные документы о третьей группе инвалидности. Фактически медицинских осмотров они не проводили, лица даже не присутствовали на заседаниях комиссии, а акты составляли на основе поддельных медицинских справок.
В результате 56 человек получили незаконную инвалидность, 36 из них выехали за границу и не вернулись.
Врачам инкриминируется содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
