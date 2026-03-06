Фіктивні "викладачі" замість фронту: на Чернігівщині ДБР викрило схему ухилення від мобілізації. ВIДЕО
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру президентці одного з навчальних закладів Чернігівської області.
За даними слідства, вона організувала фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків призовного віку. До штату закладу оформили майже 100 осіб на посади педагогічних працівників - це більш ніж удвічі перевищує кількість студентів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Фактично ці люди не здійснювали жодної викладацької діяльності. Їх оформлювали, щоб створити підстави для безпідставної відстрочки від призову під час мобілізації як нібито працівників-педагогів.
За попередніми даними, за таке "працевлаштування" потрібно було заплатити від 4 тисяч доларів США. Надалі формально оформлені "викладачі" щомісяця передавали від 20 до 30 тисяч гривень, щоб залишатися у штаті та зберігати відстрочку.
Серед осіб, яких оформили до закладу, - ІТ-фахівці, підприємці, адвокати та інші люди, які не мали відношення до освітньої діяльності.
Керівниці закладу повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
Готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих спільників, а також осіб, які скористалися цією схемою.
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Жінки можуть в освіті зробити набагато більше, ніж чоловіки.
Доречі саме жінок в приоритеті брали в освіту,
так як це абсолютно логічно й природньо!
А в умовах війни, чоловіки не мають права відсижуватись в коледжах, універах вдаючи з себе хватських викладачів, не залежно від їх віку, чи йому 25+, чи йому 56 років.
Україна в небезпеці! Чоловіки України, - не ганьбіть себе, не ховайтесь від мобілізації за примарними відстрочками.
Всеодно, рано чи пізно це буде викрито й Вас мобілізують, проте як й коли це буде.
Так може краще бути чоловіком, ніж ухилятнською свинотою!?
Вже про те, щоб чоловіків призивного віку в освіті позбавити броні, говорили на одному з засідань РНБО. Проте, треба рішення ВР. Гадаємо, що це рішення буде не за горами.
До того ж є обгрунтування. Здобувачів освіти через їх масовий виїзд за кордон стає все менше, а педаггів у ЗВО - все більше! Як таке може бути?! Жінки легенько можуть замінити чоловіків на кафедрах, коледжах, ліцеях!
Ні шпаринам для ухилянтів в освіті!
Якщо ти чоловік, і ти призивного віку, - мобілізовуйся до лав ЗСУ!
Більше того, поряд з такими "викладачами", в таких закладах освіти багато таких самих "здобувачів освіти", що номвнально є, а фізично - десь за обріями!
Чому не відмінять відстрочки чоловікам викладачам?! Чи треба писати петицію президенту?!
Голос Народу України та вояків ЗСУ почули в МОН та СБУ!
Проте, це лише крихти.
До таких навчальних закладів не лише на Чернігівщині, а й по інших містах України, особливо коледжах з бакалавратом, стільки по присмоктувалось ухилянтів, що з них можна зібрати не одну бригаду до ЗСУ!
Дивує лише одне питання, чому в освіті не лишити лише жінок, а чоловіки, якщо вони себе такими вважають,- повинні захищати Україну, й своїм патріотичним прикладом спонукати до цього своїх здобувачів освіти.
Проте, ці так звані "викладачі" все роблять навпаки. А тому, тотальні перевірки закладів освіти всіх рівнів!
Саме це унеможливить шапарини для ухиляества, а ще краще - чоловікам, що працюють в освіт повнвстю відмінити відстрочку від мобілізації. Не буде спокус, не буде прецидентів скоювати злочини щодо ухилення від мобілізації! Не на часі зараз освіта, коли батьківщина в небезпеці!
Навіщо такі прожерають Україньські коти, який толк від таких, з дозволу сказати "вчених"!?
Що вони практичного внесли в освіту та науку!?
Й взагалі, якщо структура НАЗЯВО читає цей ресурс, то просто кричуще необхідно, щоб до акредитацій допускали лише ті освітньо-професійні програми, де її учаники чоловічої статі, члени групи забезпечення, гарант (голова) захищають, або демобілізовані через поранення, але захищали свободу, суверенітет, територіальну цілісність України від ворожої навали. Якщо такого немає - ніяких акредитацій! Закрити й все!
Тоді нарешті освіта перестане бути помийкою, де ховаються жирні ухилянтські коти!
Шановний Міністр освіти і науки, Оксене Лісовий!
Зхаменіться нарешті й не плодіть шпарини для ухилянтів від мобілізації!
Та все по суті просто - провести реальний рейд по закладах освіти, фахової передвищої, вищої освіти, визначити кількість від кожного закладу осіб чоловічої статі на мобілізацію, й заклад повинен щомісяця направляти до місцевого ТЦК та СП мінімум 5-10 чоловік для мобілізації до лав ЗСУ!
А якщо він цього не робитиме, ТЦК та СП надати повне право зробити це самим, а керівництво закладу притягувати відразу до кримінальної відповідальності, за невиконання Закону України про мобілізацію в особливий період.
Ну вже як виняток у випадку злісного ігнорування - закриття, об'єднання, позбавлення ліцензії або акредитації навчального закладу.
Тоді такі ухилянтські шпарини дорого коштуватимуть,
і ніхто не буде нікого переховувати!
На таке гроші навіть шкода давати, бо всеодно вони як в прорву туди влітають, а якості освіти - 0!
А тому, навіщо в такому випдку викидати на вітер (на примарну освіту) такі цінні для України гроші! Проте, в освіті ще лишився людський ресурс, який має попит в ЗСУ. Чоловіки-вчителі, ну це вони будуть такими ще 1-2 роки. А після - класи пусті, в аудиторіях ЗВО пусто, а перемога Україні треба сьогодні й зараз. А тому, якщо Ви чоловіки, а не ганчірки, - мобілізовуйтесь, і цим Ви подасте приклад Вашим колегам жінкам. Адже й серед них є ті, що мають у диполмах дисципліну "Основи медичних знань", хоча приховують це, щоб не мобілізували.
Але усвідомте собі нарешті, - не мобілізуєтесь в ЗСУ на захист України, то якщо прийде ворог, він Вас мобілізує вже в свою армію й тоді Вам точно, дорога в один кінець.
Так, що фізруки, фізики, інформатики, математики й т.д., або служіння Україні, або ганьба в таборах оркіської армії!
Теорія каже, що подібне оформлення постів виглядає занадто агресивно до учасників обговорення, але схвально підтримується кацапськими ботами.