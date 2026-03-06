Фіктивні "викладачі" замість фронту: на Чернігівщині ДБР викрило схему ухилення від мобілізації. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру президентці одного з навчальних закладів Чернігівської області.

За даними слідства, вона організувала фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків призовного віку. До штату закладу оформили майже 100 осіб на посади педагогічних працівників - це більш ніж удвічі перевищує кількість студентів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Фактично ці люди не здійснювали жодної викладацької діяльності. Їх оформлювали, щоб створити підстави для безпідставної відстрочки від призову під час мобілізації як нібито працівників-педагогів.

За попередніми даними, за таке "працевлаштування" потрібно було заплатити від 4 тисяч доларів США. Надалі формально оформлені "викладачі" щомісяця передавали від 20 до 30 тисяч гривень, щоб залишатися у штаті та зберігати відстрочку.

Серед осіб, яких оформили до закладу, - ІТ-фахівці, підприємці, адвокати та інші люди, які не мали відношення до освітньої діяльності.

Керівниці закладу повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих спільників, а також осіб, які скористалися цією схемою.

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