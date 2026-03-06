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Новости Видео Уклонение от мобилизации
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Фиктивные "преподаватели" вместо фронта: на Черниговщине ГБР разоблачило схему уклонения. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении президенту одного из учебных заведений Черниговской области.

По данным следствия, она организовала фиктивное трудоустройство военнообязанных мужчин призывного возраста. В штат учреждения оформили почти 100 человек на должности педагогических работников - это более чем в два раза превышает количество студентов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Фактически эти люди не осуществляли никакой преподавательской деятельности. Их оформляли, чтобы создать основания для безосновательной отсрочки от призыва во время мобилизации как якобы работников-педагогов.

По предварительным данным, за такое "трудоустройство" нужно было заплатить от 4 тысяч долларов США. В дальнейшем формально оформленные "преподаватели" ежемесячно передавали от 20 до 30 тысяч гривен, чтобы оставаться в штате и сохранять отсрочку.

Среди лиц, которых оформили в учреждение, - ИТ-специалисты, предприниматели, адвокаты и другие люди, не имевшие отношения к образовательной деятельности.

Руководительнице учреждения сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных сообщников, а также лиц, которые воспользовались этой схемой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидировано еще 10 "уклонистских схем": среди задержанных - врачи, чиновник Минобороны и члены ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГБР (3451) уклонисты (1357) Черниговская область (1597)
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Топ комментарии
+3
Абсолютно вірно й справедливо.
Жінки можуть в освіті зробити набагато більше, ніж чоловіки.
Доречі саме жінок в приоритеті брали в освіту,
так як це абсолютно логічно й природньо!
А в умовах війни, чоловіки не мають права відсижуватись в коледжах, універах вдаючи з себе хватських викладачів, не залежно від їх віку, чи йому 25+, чи йому 56 років.
Україна в небезпеці! Чоловіки України, - не ганьбіть себе, не ховайтесь від мобілізації за примарними відстрочками.
Всеодно, рано чи пізно це буде викрито й Вас мобілізують, проте як й коли це буде.
Так може краще бути чоловіком, ніж ухилятнською свинотою!?
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06.03.2026 17:17 Ответить
+2
Жінки викладачі можуть їх замінити, в чоловіки нехай ідуть на фронт. А то останнім часом дуже багато стало чоловіків вчителів і викладачів, а студентів і школярів все менше і менше
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06.03.2026 16:05 Ответить
+2
та знімайте ви бронь з цих горе-педагогів! тисячі здоровенних бугаїв ухиляються! я вже не кажу про 50річних студентів!
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06.03.2026 16:19 Ответить
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Жінки викладачі можуть їх замінити, в чоловіки нехай ідуть на фронт. А то останнім часом дуже багато стало чоловіків вчителів і викладачів, а студентів і школярів все менше і менше
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06.03.2026 16:05 Ответить
Жінки викладачі можуть замінити жінок-війстковослужбовиць.
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06.03.2026 17:11 Ответить
Все ж таки тобі доведеться залишити викладацьку роботу і іти на фронт
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06.03.2026 19:55 Ответить
Абсолютно вірно й справедливо.
Жінки можуть в освіті зробити набагато більше, ніж чоловіки.
Доречі саме жінок в приоритеті брали в освіту,
так як це абсолютно логічно й природньо!
А в умовах війни, чоловіки не мають права відсижуватись в коледжах, універах вдаючи з себе хватських викладачів, не залежно від їх віку, чи йому 25+, чи йому 56 років.
Україна в небезпеці! Чоловіки України, - не ганьбіть себе, не ховайтесь від мобілізації за примарними відстрочками.
Всеодно, рано чи пізно це буде викрито й Вас мобілізують, проте як й коли це буде.
Так може краще бути чоловіком, ніж ухилятнською свинотою!?
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06.03.2026 17:17 Ответить
У нас по конституції всі рівні ,,і чоловіки і жінки.. Ви самі не бажаєте ??
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06.03.2026 17:51 Ответить
О, педагог броненосець
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06.03.2026 19:53 Ответить
жінки -викладачі, більшістю вже за бугром... Діти вчаться і не тиняються вулицею переважно через те що у чоловіків учителів є бронь. Але і з бронню, у школах, на кінець серпня повно вакансій і працювати до школ геть черг не наблюдається.. фіктивно "працювати" можливо і буде черга , але реально , на 10 к гр зарплати бажаючих небагато навіть заради броні.
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06.03.2026 18:26 Ответить
В країні війна і у всіх така зарплата або іще і менша крім прокурорів, суддів і депутатів
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06.03.2026 20:07 Ответить
Показуха для лохоа земарафона.
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06.03.2026 16:15 Ответить
та знімайте ви бронь з цих горе-педагогів! тисячі здоровенних бугаїв ухиляються! я вже не кажу про 50річних студентів!
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06.03.2026 16:19 Ответить
ПІТРИМУЄМО!
Вже про те, щоб чоловіків призивного віку в освіті позбавити броні, говорили на одному з засідань РНБО. Проте, треба рішення ВР. Гадаємо, що це рішення буде не за горами.
До того ж є обгрунтування. Здобувачів освіти через їх масовий виїзд за кордон стає все менше, а педаггів у ЗВО - все більше! Як таке може бути?! Жінки легенько можуть замінити чоловіків на кафедрах, коледжах, ліцеях!
Ні шпаринам для ухилянтів в освіті!
Якщо ти чоловік, і ти призивного віку, - мобілізовуйся до лав ЗСУ!
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06.03.2026 17:11 Ответить
Щомісяця 20-30 тисяч? Це набагато крутіше ніж у тцк платили або за переправу за кордон. Навіть влк до такого не додумалися. Там раз заплатив і отримав послугу. Це ж скільки президентка закладу наскирдувала? І чому нема справи за корупцію і хабарі?
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06.03.2026 16:27 Ответить
Так зато не треба собі дупу морочити. Заплатив, й гуляй собі далі.
Більше того, поряд з такими "викладачами", в таких закладах освіти багато таких самих "здобувачів освіти", що номвнально є, а фізично - десь за обріями!
Чому не відмінять відстрочки чоловікам викладачам?! Чи треба писати петицію президенту?!
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06.03.2026 17:05 Ответить
Ну, нарешті!
Голос Народу України та вояків ЗСУ почули в МОН та СБУ!
Проте, це лише крихти.
До таких навчальних закладів не лише на Чернігівщині, а й по інших містах України, особливо коледжах з бакалавратом, стільки по присмоктувалось ухилянтів, що з них можна зібрати не одну бригаду до ЗСУ!
Дивує лише одне питання, чому в освіті не лишити лише жінок, а чоловіки, якщо вони себе такими вважають,- повинні захищати Україну, й своїм патріотичним прикладом спонукати до цього своїх здобувачів освіти.
Проте, ці так звані "викладачі" все роблять навпаки. А тому, тотальні перевірки закладів освіти всіх рівнів!
Саме це унеможливить шапарини для ухиляества, а ще краще - чоловікам, що працюють в освіт повнвстю відмінити відстрочку від мобілізації. Не буде спокус, не буде прецидентів скоювати злочини щодо ухилення від мобілізації! Не на часі зараз освіта, коли батьківщина в небезпеці!
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06.03.2026 17:03 Ответить
А навіщо в освіті жінки, який з них толк? Вони мало того що не хочуть народжувати - у них найнижча народжуваність у світі - так ще й навчатися не бажають. Будуть протирати штани роками, щоб потім існувати злиденне життя з бомжацькими зарплатами, краще нехай підписують контракт у медичні підрозділи, хоч грошей зароблять та користь державі принесуть.
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06.03.2026 17:14 Ответить
Набагато більший, ніж від фейкових (вітруальних) викладачів, які "вчать" студентів по ZOOM будучи на 300 км від ЗВО, не знаючи навіть свої колег та керівництво ЗВО.
Навіщо такі прожерають Україньські коти, який толк від таких, з дозволу сказати "вчених"!?
Що вони практичного внесли в освіту та науку!?
Й взагалі, якщо структура НАЗЯВО читає цей ресурс, то просто кричуще необхідно, щоб до акредитацій допускали лише ті освітньо-професійні програми, де її учаники чоловічої статі, члени групи забезпечення, гарант (голова) захищають, або демобілізовані через поранення, але захищали свободу, суверенітет, територіальну цілісність України від ворожої навали. Якщо такого немає - ніяких акредитацій! Закрити й все!
Тоді нарешті освіта перестане бути помийкою, де ховаються жирні ухилянтські коти!
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06.03.2026 18:21 Ответить
Іди на фронт педагог. Українські жінки може того не хочуть народжувати, що кругом такі педагоги броненосці. А в медичні підрозділи нехай підписують контракт лікарі і медсестри
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06.03.2026 20:12 Ответить
Треба зауважити, що в Україні при повній в реаліях відсутності науки та освіти щорічно захищаються сотні дисертаційних робіт на будь-які теми, а по суті тема у всих них одна: "Як зробити так, щоб нічого не робити й косити бабло"!
Шановний Міністр освіти і науки, Оксене Лісовий!
Зхаменіться нарешті й не плодіть шпарини для ухилянтів від мобілізації!
Та все по суті просто - провести реальний рейд по закладах освіти, фахової передвищої, вищої освіти, визначити кількість від кожного закладу осіб чоловічої статі на мобілізацію, й заклад повинен щомісяця направляти до місцевого ТЦК та СП мінімум 5-10 чоловік для мобілізації до лав ЗСУ!
А якщо він цього не робитиме, ТЦК та СП надати повне право зробити це самим, а керівництво закладу притягувати відразу до кримінальної відповідальності, за невиконання Закону України про мобілізацію в особливий період.
Ну вже як виняток у випадку злісного ігнорування - закриття, об'єднання, позбавлення ліцензії або акредитації навчального закладу.
Тоді такі ухилянтські шпарини дорого коштуватимуть,
і ніхто не буде нікого переховувати!
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06.03.2026 18:00 Ответить
пані, ви з головою вдарились? Пройдись по школах і подивись скільки там реально працює чоловіків... 3-4 від сили 5, не більше на школу 700-800 учнів. Це "чоловічі" уроки, типу фізрук, фізика, математика, інформатика тощо, левова частка пенси абр передпенси... Все... Хто піде на зарплату в 8К навіть із бронню ? Вакансій завжди повно. Бажаючих мало. Я не кажу про "липових" вчителів. Таких треба вимітати поганою мітлою. Але думати що з вчителів можна сформувати кілька додаткових дивізій може тільки ідіот. На місто в 150-200к мешканів ви не назбираєте і роти придатних вчителів. Я не кажу про моральний аспект справи. Навіть в найжорстокіші війни і при диктаторах, вичтелів не відправляли на фронт, бо це означає одне : якщо країні пофіг на своїх дітей то така країна морально готує себе до капітуляції і колоніального стану. Якщо хочете відправити чоловіків вчителів на фронт, нема питань: прийміть закон який би примусив жінок вчителів повернутися з-за кордону і тоді вакансії для чоловіків зникнуть самі собою, або зробіть перший крок: самі підіть працювати в школу.
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06.03.2026 18:46 Ответить
Тих дітей, що ще залишились можуть навчати і жінки педагоги. І не існує " чоловічих" уроків, типу фізрук, фізика, математика, і інформатика, ці предмети спокійно можуть викладати і жінки. І якщо вже дуже потрібно, то такі предмети, як фізику, математику і інформатику може викладати один викладач. А то виходить, що скоро на фронті і штурмовиками будуть жінки, хоча вже є.
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06.03.2026 20:05 Ответить
То поверніть жінок з-закордону на зарплату в 8-10К гривень...Не виходить? Так отож. Замість того щоб молоти фігню просто забороніть жінкам виїзжати за кордон і дерективою президента примусьте жінок працювати в школі. Кілька предмітів можуть? То чого ж не викладають якщо можуть... ? Чого вакансій море особливо по селах? Підіть і замініть якогось чоловіка в сільській школі ... Все? На цьому ваш перерозподіл кадрів по галузям і закінчиться))) Або скасуйте занняття в школах через військовий стан. Нафіга у війну вчитися.. Все в дусі офісу простих рішень від зеленого шапіто І тоді побачимо як жінки працюватимуть а чоловіки воюватимуть знаючи що їх діти до вечора тиняються вулицями.
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06.03.2026 22:35 Ответить
А Ви хочите сказати, що це освіта?! Це називається базар-балаган за традиіями НУШ!
На таке гроші навіть шкода давати, бо всеодно вони як в прорву туди влітають, а якості освіти - 0!
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06.03.2026 23:26 Ответить
Все, що викладено Вами в дописі, ще раз підтверджує повний крах немічною та жебрацької, а тому й нікому не потрібної освіти в Україні. Й дісно, кому потрібно те, чим ніхто вже давно не цікавиться, хто обрав заробляти, а не протирати за партами штани, які теж вартують грошей. Отже - гроші, гроші і ще раз гроші.
А тому, навіщо в такому випдку викидати на вітер (на примарну освіту) такі цінні для України гроші! Проте, в освіті ще лишився людський ресурс, який має попит в ЗСУ. Чоловіки-вчителі, ну це вони будуть такими ще 1-2 роки. А після - класи пусті, в аудиторіях ЗВО пусто, а перемога Україні треба сьогодні й зараз. А тому, якщо Ви чоловіки, а не ганчірки, - мобілізовуйтесь, і цим Ви подасте приклад Вашим колегам жінкам. Адже й серед них є ті, що мають у диполмах дисципліну "Основи медичних знань", хоча приховують це, щоб не мобілізували.
Але усвідомте собі нарешті, - не мобілізуєтесь в ЗСУ на захист України, то якщо прийде ворог, він Вас мобілізує вже в свою армію й тоді Вам точно, дорога в один кінець.
Так, що фізруки, фізики, інформатики, математики й т.д., або служіння Україні, або ганьба в таборах оркіської армії!
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06.03.2026 23:22 Ответить
Підтримую Вас: але психопатам-дебілам тут в коментах, які не мають уяви про освіту в Україні, Вам важко буде щось раціональне донести.
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07.03.2026 12:11 Ответить
Що у вас з клавіатурою? Ctrl+B залипло. Смайли одні й ті самі. Може спробуйте замінити? Або не ставте каву біля комп'ютера?
Теорія каже, що подібне оформлення постів виглядає занадто агресивно до учасників обговорення, але схвально підтримується кацапськими ботами.
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06.03.2026 21:56 Ответить
Аудіо ні про що.
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06.03.2026 18:43 Ответить
А шо, так можна було? А я дурний п'ятий рік служу і трудова книжка досі в школі, і рідних півтори ставки чекають досі. Во лошара...
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06.03.2026 21:00 Ответить
Дефіктивні керівники країни замість ракет по маскві, (шукають "ухилянтів").
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07.03.2026 02:15 Ответить
Мабуть, вже більше половини студентів і абітурієнтів закордоном. Чи не час, взагалі, скорочувати весь персонал ВУЗів. Да і майже півмільйона вчителів - це явний перебір. Треба дружити з головою.
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07.03.2026 10:30 Ответить
Пояснюю дебілам, які далекі від освітньої сфери: у освітній сфері десятки років працює маханізм увязки кількості науково-педагогічних ставок із кількістю учнів, студентів: у освітній сфері України зараз на науково-педагогічних посадах задіяно кількість працівників, яка відповідає кількості студентів або учнів. Інше питання, що ця дура на фотографії займалася фальсифікаціями і підлогом документів, коли студентів не було, а ставки науково-педагогічних працівників вона оформляла. Ось що можна було б дійсно оптимізувати в освітній сфері - всіх, що не навчають: адміністративно-управлінський персонал. Ну і щодо мобілізації, то теж можна пояснити дебілам: з детальними розрахунками можна продмонструвати наявність у внутрішньому та зовнішньому тилу мобілізаційного ресурсу з відповідною підготовкою та присягою (бувші строковики, офіцери запасу, випусники військових училищ, актуальні та бувші силовики, держслужбовці) в обсязі 1,5-2 млн.чол.
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07.03.2026 12:04 Ответить
 
 