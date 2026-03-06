Фиктивные "преподаватели" вместо фронта: на Черниговщине ГБР разоблачило схему уклонения. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении президенту одного из учебных заведений Черниговской области.

По данным следствия, она организовала фиктивное трудоустройство военнообязанных мужчин призывного возраста. В штат учреждения оформили почти 100 человек на должности педагогических работников - это более чем в два раза превышает количество студентов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Фактически эти люди не осуществляли никакой преподавательской деятельности. Их оформляли, чтобы создать основания для безосновательной отсрочки от призыва во время мобилизации как якобы работников-педагогов.

По предварительным данным, за такое "трудоустройство" нужно было заплатить от 4 тысяч долларов США. В дальнейшем формально оформленные "преподаватели" ежемесячно передавали от 20 до 30 тысяч гривен, чтобы оставаться в штате и сохранять отсрочку.

Среди лиц, которых оформили в учреждение, - ИТ-специалисты, предприниматели, адвокаты и другие люди, не имевшие отношения к образовательной деятельности.

Руководительнице учреждения сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных сообщников, а также лиц, которые воспользовались этой схемой.

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