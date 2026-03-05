Ликвидировано еще 10 "уклонистских схем": среди задержанных - врачи, чиновник Минобороны и члены ВЛК, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Винницкая область

Так, в Винницкой области разоблачен "семейный подряд" врачей, которые незаконно обогатились на 9 млн грн, подделывая уклонистам справки об инвалидности. Махинацию организовали врач-невропатолог областной больницы и ее сын – врач-ортопед.

Также в регионе задержан контрактник, который за деньги пытался нелегально переправить мобилизованного в непризнанное Приднестровье в обход пограничных постов.

Буковина

На Буковине киберспециалисты СБУ разоблачили сразу 12 фигурантов, которые в чатах мессенджеров "сливали" геолокации ТЦК и полиции и призывали к уклонению от мобилизации.

Установлено, что злоумышленники создали профильное интернет-сообщество, в котором в ежедневном режиме публиковали геолокации военных и правоохранителей. Распространение такой информации и призывы к противоправным действиям приводили к срыву мобилизации в регионе.

Киевская область

В Киевской области разоблачены еще два дельца, которые организовали канал нелегального выезда военнообязанных в Евросоюз. Фигуранты задержаны при получении взятки за "трансфер" из города Белая Церковь в направлении западной границы.

Житомирская область

В Житомирской области разоблачены чиновник Минобороны и его сообщник, которые использовали личные связи в ТЦК, чтобы безосновательно снимать уклонистов с розыска.

Львовская область

Во Львовской области задержана заведующая отделением диагностического центра, возглавляющая экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица (расформированная МСЭК). Чиновница привлекла подчиненную медсестру, вместе с которой брала взятки за установление призывникам III группы инвалидности.

Также в регионе разоблачены председатель и член военно-врачебной комиссии, которые "приписывали" уклонистам болезни для снятия с воинского учета.

Во Львове задержан дельцом, который предлагал уклонистам выехать за границу под видом экспедитора международных рейсов.

В Яворовском районе разоблачен еще один фигурант. Злоумышленник торговал фейковыми справками о наличии сердечной болезни и обещал посодействовать в оформлении инвалидности.

Закарпатская область

В Закарпатье задержан житель Чопа, который переправлял военнообязанных в Евросоюз через пограничные участки реки Тиса. Чтобы преодолеть водную преграду, он проводил инструктаж и обеспечивал клиентов снаряжением, которое включало спасательные жилеты, надувные лодки, весла и гидрокостюмы.

Объявление подозрений

Отмечается, что в настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 332 (завершенное покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору или организованной группой);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
















