РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11243 посетителя онлайн
Новости Уклонение от мобилизации Фиктивная инвалидность
1 765 12

Ликвидировано еще 10 "уклонистских схем": среди задержанных - врачи, чиновник Минобороны и члены ВЛК, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разоблачены новые схемы для уклоняющихся

Как отмечается, за суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Винницкая область

Так, в Винницкой области разоблачен "семейный подряд" врачей, которые незаконно обогатились на 9 млн грн, подделывая уклонистам справки об инвалидности. Махинацию организовали врач-невропатолог областной больницы и ее сын – врач-ортопед.

Читайте также: 56 фейковых инвалидностей для уклонистов: трех врачей МСЭК будут судить во Львове

Разоблачены новые схемы для уклоняющихся

Также в регионе задержан контрактник, который за деньги пытался нелегально переправить мобилизованного в непризнанное Приднестровье в обход пограничных постов.

Буковина

На Буковине киберспециалисты СБУ разоблачили сразу 12 фигурантов, которые в чатах мессенджеров "сливали" геолокации ТЦК и полиции и призывали к уклонению от мобилизации.

Установлено, что злоумышленники создали профильное интернет-сообщество, в котором в ежедневном режиме публиковали геолокации военных и правоохранителей. Распространение такой информации и призывы к противоправным действиям приводили к срыву мобилизации в регионе.

Читайте: В Одесской области мужчина более года скрывал смерть матери ради ее пенсии и отсрочки от службы

Киевская область

В Киевской области разоблачены еще два дельца, которые организовали канал нелегального выезда военнообязанных в Евросоюз. Фигуранты задержаны при получении взятки за "трансфер" из города Белая Церковь в направлении западной границы.

Разоблачены новые схемы для уклоняющихся

Житомирская область

В Житомирской области разоблачены чиновник Минобороны и его сообщник, которые использовали личные связи в ТЦК, чтобы безосновательно снимать уклонистов с розыска.

Львовская область

Во Львовской области задержана заведующая отделением диагностического центра, возглавляющая экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица (расформированная МСЭК). Чиновница привлекла подчиненную медсестру, вместе с которой брала взятки за установление призывникам III группы инвалидности.

Читайте также: $15 тысяч за "инвалидность": в Харькове задержали посредника, который предлагал уклонение от мобилизации

Разоблачены новые схемы для уклоняющихся

Также в регионе разоблачены председатель и член военно-врачебной комиссии, которые "приписывали" уклонистам болезни для снятия с воинского учета.

Во Львове задержан дельцом, который предлагал уклонистам выехать за границу под видом экспедитора международных рейсов.

В Яворовском районе разоблачен еще один фигурант. Злоумышленник торговал фейковыми справками о наличии сердечной болезни и обещал посодействовать в оформлении инвалидности.

Разоблачены новые схемы для уклоняющихся

Закарпатская область

В Закарпатье задержан житель Чопа, который переправлял военнообязанных в Евросоюз через пограничные участки реки Тиса. Чтобы преодолеть водную преграду, он проводил инструктаж и обеспечивал клиентов снаряжением, которое включало спасательные жилеты, надувные лодки, весла и гидрокостюмы.

Читайте: ГБР разоблачило военных и экс-правоохранителя, которые вмешивались в "Оберег" и сняли с учета почти 100 мужчин

Объявление подозрений

Отмечается, что в настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 332 (завершенное покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору или организованной группой);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Разоблачены новые схемы для уклоняющихся

Смотрите также: Полиция разоблачила чиновника медучреждения, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов. ФОТОрепортаж

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачены новые схемы для уклоняющихся
Разоблачены новые схемы для уклоняющихся
Разоблачены новые схемы для уклоняющихся
Разоблачены новые схемы для уклоняющихся
Разоблачены новые схемы для уклоняющихся
Разоблачены новые схемы для уклоняющихся
Разоблачены новые схемы для уклоняющихся
Разоблачены новые схемы для уклоняющихся

Автор: 

подделка (31) Нацполиция (1799) СБУ (2855) инвалидность (103) уклонисты (786)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Тобто міндічам, які обікрали усе населення країни, кару не треба, а якщо десяток потенційних сзч обілетив і дав змогу їм далі легально працювати/платити податки, замість того щоб переховуватися, то на ешафот?
показать весь комментарий
05.03.2026 12:55 Ответить
+5
А В СБУ КОЛИ КОРРУПЦІЮ ЛІКВІДУЮТЬ !?)
показать весь комментарий
05.03.2026 12:37 Ответить
+5
Головне, щоб не чіпали "лікарів, посадовців Міноборони та членів ВЛК", котрі штампують придатність всім підряд.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто всі державні службовці)))))А шо такое???))
показать весь комментарий
05.03.2026 12:36 Ответить
А В СБУ КОЛИ КОРРУПЦІЮ ЛІКВІДУЮТЬ !?)
показать весь комментарий
05.03.2026 12:37 Ответить
В умовах війни українські закони дуже лояльні і вони зовсім не підходять В умовах війни за подібні злочини має бути введена смертна кара. Це не доопрацювання держави Україна, що немає адекватного покарання за подібні злочини проти народу України.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:41 Ответить
Тобто міндічам, які обікрали усе населення країни, кару не треба, а якщо десяток потенційних сзч обілетив і дав змогу їм далі легально працювати/платити податки, замість того щоб переховуватися, то на ешафот?
показать весь комментарий
05.03.2026 12:55 Ответить
Kare Resa , Притула перелогинься та киздуй пиши заповіт
показать весь комментарий
05.03.2026 13:46 Ответить
В Сумах через членкиню сім'ї нардепа від СН Максима Гузенка можна і другу групу купити. Але її не пов'яжуть, СБУ, прокуратура- всі куплені або ж залякані.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:50 Ответить
прокуратура залякана?
точняк інваліди
показать весь комментарий
05.03.2026 14:59 Ответить
Я ж сказав- сестра Макса Гузенка.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:16 Ответить
Головне, щоб не чіпали "лікарів, посадовців Міноборони та членів ВЛК", котрі штампують придатність всім підряд.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:54 Ответить
Шось слабувато...90 процентів влк корумповані......здорових відмазують а хворих як Ісус лікують поглядом🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.03.2026 13:25 Ответить
Треба міняти та посилити кримінальний кодекс для держслужбовців, які використовують своє службове становище для збагачення та нанесення шкоди Державі. Якщо не буде адекватних покарань - буде вічний схематоз та хаос.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:12 Ответить
 
 