У п’яти областях є знеструмлення через атаки РФ на енергетику

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Через обстріли без світла залишилися громади у п’яти областях

Як зазначається, там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити оселі українців, соціальну інфраструктуру та підприємства.

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У деяких регіонах можливі графіки погодинних відключень

"У деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу", - додали в Міненерго.

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