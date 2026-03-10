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Новини Удари по енергетиці
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У п’яти областях є знеструмлення через атаки РФ на енергетику

На Одещині без світла залишаються 107 тисяч споживачів

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Через обстріли без світла залишилися громади у п’яти областях

Як зазначається, там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити оселі українців, соціальну інфраструктуру та підприємства.

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У деяких регіонах можливі графіки погодинних відключень

"У деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу", - додали в Міненерго.

Читайте: Війська РФ завдають ударів по енергетиці Сумщини: у двох районах можливі перебої зі світлом

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енергетика (3850) Міненерго (1700) відключення світла (1689)
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...і почалось. Ще позавчора - Україна відновила єкспорт електроенергії до Європи, а сьогодні вже "пікові навантаження" Через що? Вже не холодно, ще не спека. Чи може не вистачає саме на експорт? Це давня забавка українськой влади ще за часів Кравчука
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10.03.2026 11:14 Відповісти
Як було погано українцям при формулі "Ротардам +", надлишком електроенергії, яку продавали за кордон, заробляючи валюту, а українці платили за кіловат від 0,90 коп до 1 грн.84 коп.(чи шаг). А сьогодні платять 4,32 грн і це ще не межа, і немає електроенергії, за низької напруги і перепадів горять електроприбори, Запорізька АЕС в окупації, є ганьба і мафія міндічів.
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10.03.2026 11:45 Відповісти
 
 