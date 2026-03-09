РУС
Экстренные отключения света введены в части Бучанского района на Киевщине

В части Бучанского района введены экстренные отключения света

Вечером понедельника, 9 марта, в части Бучанского района Киевской области применили экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ДТЭК Киевские региональные электросети в соцсети Facebook.

Экстренные отключения

"Укрэнерго дало команду на введение экстренных отключений в части Бучанского района Киевской области. Экстренные отключения проводятся вне графиков, потому что они вводятся в критических ситуациях, не запланированы и оперативно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за боевых действий и обстрелов в четырех областях частичное отключение электроэнергии, - Минэнерго

Киевская область (1142) Укрэнерго (271) отключение света (474) Бучанский район (118)
