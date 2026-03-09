Экстренные отключения света введены в части Бучанского района на Киевщине

Вечером понедельника, 9 марта, в части Бучанского района Киевской области применили экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ДТЭК Киевские региональные электросети в соцсети Facebook.

Экстренные отключения

"Укрэнерго дало команду на введение экстренных отключений в части Бучанского района Киевской области. Экстренные отключения проводятся вне графиков, потому что они вводятся в критических ситуациях, не запланированы и оперативно", - говорится в сообщении.

Утром 9 марта сообщалось, что в связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты "Киевводоканала".

