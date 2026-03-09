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Новини Відключення електроенергії
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Екстрені відключення світла запроваджені у частині Бучанського району на Київщині

У частині Бучанського району введено екстрені відключення світла

Ввечері понеділка, 9 березня, у частині Бучанського району Київській області застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис ДТЕК Київські регіональні електромережі в соцмережі фейсбук.

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Екстрені відключення

"Укренерго дало команду на введення екстрених відключень в частині Бучанського району Київщини. Екстрені відключення проводяться поза графіками, бо вони вводяться у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно", - сказано в повідомленні.

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Київська область (4633) Укренерго (2966) відключення світла (1689) Бучанський район (166)
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09.03.2026 22:12 Відповісти
 
 