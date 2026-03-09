Екстрені відключення світла запроваджені у частині Бучанського району на Київщині
Ввечері понеділка, 9 березня, у частині Бучанського району Київській області застосували екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис ДТЕК Київські регіональні електромережі в соцмережі фейсбук.
Екстрені відключення
"Укренерго дало команду на введення екстрених відключень в частині Бучанського району Київщини. Екстрені відключення проводяться поза графіками, бо вони вводяться у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно", - сказано в повідомленні.
- Вранці 9 березня повідомлялося, що у зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти "Київводоканалу".
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valeriy svan #612454
показати весь коментар09.03.2026 22:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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