Екстрені відключення світла запроваджені у частині Бучанського району на Київщині

Ввечері понеділка, 9 березня, у частині Бучанського району Київській області застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис ДТЕК Київські регіональні електромережі в соцмережі фейсбук.

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Екстрені відключення

"Укренерго дало команду на введення екстрених відключень в частині Бучанського району Київщини. Екстрені відключення проводяться поза графіками, бо вони вводяться у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно", - сказано в повідомленні.

Вранці 9 березня повідомлялося, що у зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти "Київводоканалу".

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