Аварійно знеструмлені об’єкти "Київводоканалу": у 4 районах слабкий тиск води

Зранку 9 березня 2026 року у зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти "Київводоканалу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КП "Київводоканал".

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Що відомо?

Як зазначається, наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів Києва.

"Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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