Аварійно знеструмлені об’єкти "Київводоканалу": у 4 районах слабкий тиск води
Зранку 9 березня 2026 року у зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти "Київводоканалу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КП "Київводоканал".
Що відомо?
Як зазначається, наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів Києва.
"Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить не відомо.
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згодний що не треба детально пояснювати населенню, що сталося, щоб не інформувати ворога, бо ж Х-уйло хизується перед своїм ТВ, що знищить інфраструктуру життя наших міст, проте комунальним службам варто оперативно повідомляти, яку у цьому випадку і в інших, що місто знає про проблему і працює над її вирішенням протягом якогось орієнтовно визначеного часу, це заспокоювало б людей щодо подолання наслідків проблеми, з якою вони зіткнулися, і вона не так би їх тривожила