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Новини Проблеми з водопостачанням
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Аварійно знеструмлені об’єкти "Київводоканалу": у 4 районах слабкий тиск води

вода у Києві

Зранку 9 березня 2026 року у зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти "Київводоканалу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на пресцентр КП "Київводоканал".

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Що відомо?

Як зазначається, наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів Києва.

"Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Київ (20875) Київводоканал (160) енергетика (3850) водопостачання (899)
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Цікаво, що за 4 роки війни такий стратегічний об'єкт як Київводоканал залежить від ДТЕК і не має генераторів! Жах!
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09.03.2026 10:21 Відповісти
Які генератори??? Ти хоч уявляєш - скільки жеруть насоси Водоканалу і інше обладнання? От манєра - якусь муйню накропати раніше за всіх та в чому геть нерозбираючись!
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09.03.2026 10:32 Відповісти
так, це правда, очевидно, з якої причини це сталося, пояснень не буде і не треба, бо війна,
згодний що не треба детально пояснювати населенню, що сталося, щоб не інформувати ворога, бо ж Х-уйло хизується перед своїм ТВ, що знищить інфраструктуру життя наших міст, проте комунальним службам варто оперативно повідомляти, яку у цьому випадку і в інших, що місто знає про проблему і працює над її вирішенням протягом якогось орієнтовно визначеного часу, це заспокоювало б людей щодо подолання наслідків проблеми, з якою вони зіткнулися, і вона не так би їх тривожила
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09.03.2026 10:31 Відповісти
та просто все що можна вкрали,та і терміново требі підняти тарифи....і буде вода по графіку,вас же попереджали.....
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09.03.2026 11:04 Відповісти
И без всяких обстрелов все сыпется. Как и асфальт по весне. Он просто на видном месте. Остальное не так видно. Можно догадываться уже по последствиям. Но ситуация не лучше.
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09.03.2026 11:20 Відповісти
 
 