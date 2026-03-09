Аварийно обесточенные объекты "Київводоканал": в 4 районах - слабое давление воды

Утром 9 марта 2026 года в связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты "Київводоканал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КП "Київводоканал".

Что известно?

Как отмечается, в настоящее время наблюдается слабое давление в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов Киева.

"Специалисты работают над стабилизацией ситуации", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

