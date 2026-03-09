Аварийно обесточенные объекты "Київводоканал": в 4 районах - слабое давление воды
Утром 9 марта 2026 года в связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты "Київводоканал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КП "Київводоканал".
Что известно?
Как отмечается, в настоящее время наблюдается слабое давление в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов Киева.
"Специалисты работают над стабилизацией ситуации", - говорится в сообщении.
Больше информации на данный момент не известно.
згодний що не треба детально пояснювати населенню, що сталося, щоб не інформувати ворога, бо ж Х-уйло хизується перед своїм ТВ, що знищить інфраструктуру життя наших міст, проте комунальним службам варто оперативно повідомляти, яку у цьому випадку і в інших, що місто знає про проблему і працює над її вирішенням протягом якогось орієнтовно визначеного часу, це заспокоювало б людей щодо подолання наслідків проблеми, з якою вони зіткнулися, і вона не так би їх тривожила