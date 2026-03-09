РУС
Новости Проблемы с водоснабжением
Аварийно обесточенные объекты "Київводоканал": в 4 районах - слабое давление воды

вода в Киеве

Утром 9 марта 2026 года в связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты "Київводоканал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КП "Київводоканал".

Что известно?

Как отмечается, в настоящее время наблюдается слабое давление в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов Киева.

"Специалисты работают над стабилизацией ситуации", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

Автор: 

Киев (3349) Киевводоканал (6) энергетика (1328) водоснабжение (78)
Цікаво, що за 4 роки війни такий стратегічний об'єкт як Київводоканал залежить від ДТЕК і не має генераторів! Жах!
09.03.2026 10:21 Ответить
Які генератори??? Ти хоч уявляєш - скільки жеруть насоси Водоканалу і інше обладнання? От манєра - якусь муйню накропати раніше за всіх та в чому геть нерозбираючись!
09.03.2026 10:32 Ответить
так, це правда, очевидно, з якої причини це сталося, пояснень не буде і не треба, бо війна,
згодний що не треба детально пояснювати населенню, що сталося, щоб не інформувати ворога, бо ж Х-уйло хизується перед своїм ТВ, що знищить інфраструктуру життя наших міст, проте комунальним службам варто оперативно повідомляти, яку у цьому випадку і в інших, що місто знає про проблему і працює над її вирішенням протягом якогось орієнтовно визначеного часу, це заспокоювало б людей щодо подолання наслідків проблеми, з якою вони зіткнулися, і вона не так би їх тривожила
09.03.2026 10:31 Ответить
 
 