Через бойові дії та обстріли у чотирьох областях часткове знеструмлення, - Міненерго
Через бойові дії частина громад у Донецькій, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях залишаються без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.
"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.
Де діють графіки відключень?
У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міненерго.
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