Из-за боевых действий и обстрелов в четырех областях частичное обесточивание, - Минэнерго
Из-за боевых действий часть населенных пунктов в Донецкой, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях остаются без электроснабжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", - говорится в сообщении.
Где действуют графики отключений?
В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль