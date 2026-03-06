РУС
Из-за боевых действий и обстрелов в четырех областях частичное обесточивание, - Минэнерго

Временные отключения электроэнергии в Украине: оперативная информация 6 марта

Из-за боевых действий часть населенных пунктов в Донецкой, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях остаются без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", - говорится в сообщении.

Где действуют графики отключений?

В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

