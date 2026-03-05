Из-за обстрелов без света остаются громады трех областей, – Минэнерго
Часть населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Он отметил, что из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад временно остаются без электроснабжения в:
- Запорожской,
- Днепропетровской и
- Харьковской областях
"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия", - подчеркнул Некрасов.
