Из-за обстрелов без света остаются громады трех областей, – Минэнерго

Часть населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Он отметил, что из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад временно остаются без электроснабжения в:

Запорожской,

Днепропетровской и

Харьковской областях

"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия", - подчеркнул Некрасов.