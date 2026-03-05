РУС
Из-за обстрелов без света остаются громады трех областей, – Минэнерго

Отключения света могут быть минимальными в течение следующих 3 месяцев.

Часть населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Он отметил, что из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад временно остаются без электроснабжения в:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской и
  • Харьковской областях 

 "Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия", - подчеркнул Некрасов.

Тарифы на электроэнергию (574) Минэнерго (285) обесточивание (57)
Країна мрій в дії. Якби там не було, а Верховний мав би потурбуватися про безпеку і добробут своїх громадян. Але як показав час, він непогано потурбувався за своє оточення міндичів і далі десь біля сотні прізвищ. В нього завди є аргумент, що всі винні, а він маладєць.
05.03.2026 10:58 Ответить
 
 