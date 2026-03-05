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Новини Відключення електроенергії
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Через обстріли без світла залишаються громади трьох областей, - Міненерго

Відключення світла можуть бути мінімальний протягом наступних 3 місяців

Частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це на брифінгу розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

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Він зазначив, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад тимчасово залишаються без електропостачання у:

  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській та
  • Харківській областях 

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 "Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", - наголосив Некрасов.

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Країна мрій в дії. Якби там не було, а Верховний мав би потурбуватися про безпеку і добробут своїх громадян. Але як показав час, він непогано потурбувався за своє оточення міндичів і далі десь біля сотні прізвищ. В нього завди є аргумент, що всі винні, а він маладєць.
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05.03.2026 10:58 Відповісти
 
 