Через обстріли без світла залишаються громади трьох областей, - Міненерго

Частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

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Він зазначив, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад тимчасово залишаються без електропостачання у:

Запорізькій,

Дніпропетровській та

Харківській областях

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"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", - наголосив Некрасов.