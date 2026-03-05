Через обстріли без світла залишаються громади трьох областей, - Міненерго
Частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.
Він зазначив, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад тимчасово залишаються без електропостачання у:
- Запорізькій,
- Дніпропетровській та
- Харківській областях
"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", - наголосив Некрасов.
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Поділля16
показати весь коментар05.03.2026 10:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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