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Більш тривалі відключення застосовуються в окремих районах Києва та Київщини, - ДТЕК

світло зникне у Києві

Сьогодні, 10 березня, в окремих районах Києва та Київщини будуть застосовуватися більш тривалі відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Де буде менше світла?

Київ та Київська область: в окремих районах за командою Укренерго застосовуються більш тривалі відключення", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в ДТЕК, йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстрені відключення світла запроваджені у частині Бучанського району на Київщині

"Відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками. Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ) ДТЕК Київські електромережі", - пояснили в компанії

Також зазначається, що на Київщині більш тривалі відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області.

Що передувало?

За даними Міненерго, у п’яти областях є знеструмлення через атаки РФ на енергетику.

Також читайте: Як допомогти енергосистемі: В "Укренерго" оновили рекомендації для українців

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Київ (20877) Київська область (4634) ДТЕК (2060) відключення світла (1689)
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от, віталя, гімно!
не надав зеленій дебілкє свириденкє план стійкості!
дороги в гімно, світла нема, гарячої води нема, батареї гріють вулицю, бо всі вікна навстіж...
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10.03.2026 13:53 Відповісти
А тим часом "Резерв ☦" приліг відпочити.
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10.03.2026 14:06 Відповісти
 
 