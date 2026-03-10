Більш тривалі відключення застосовуються в окремих районах Києва та Київщини, - ДТЕК
Сьогодні, 10 березня, в окремих районах Києва та Київщини будуть застосовуватися більш тривалі відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Де буде менше світла?
" Київ та Київська область: в окремих районах за командою Укренерго застосовуються більш тривалі відключення", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили в ДТЕК, йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.
"Відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками. Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ) ДТЕК Київські електромережі", - пояснили в компанії
Також зазначається, що на Київщині більш тривалі відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області.
Що передувало?
За даними Міненерго, у п’яти областях є знеструмлення через атаки РФ на енергетику.
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