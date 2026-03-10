Київрада підтримала план енергостійкості міста - Кличко розповів, що він передбачає
Київрада сьогодні 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, в тому числі резервних.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що передбачає план енергостійкості
"Цей план – перелік конкретних заходів для посилення спроможності міста протистояти загрозам. Наше завдання — максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання. Водночас план передбачає відновлення зруйнованого та пошкодженого обладнання об’єктів критичної інфраструктури. Масштаби столиці означають і велику кількість заходів, і значні ресурси для їх реалізації. Тому план структурований за принципом пріоритетності та реальної наявності ресурсів", - написав Віталій Кличко.
Він наголосив, що таких комплексних документів не ухвалювала жодна з міських рад в Україні. Плани інших міст підписували голови обласних військових адміністрацій. А план Києва змушують підписати мера, тому спочатку його має ухвалити Київрада.
"Тому ми скоригували ті плани, які формували. Щоб вони були реалістичними в умовах, коли держава, скажемо відверто, столиці допомагати не хоче – переводячи життєво важливе для киян питання в політичну площину", - сказав Кличко.
Фінансування та підготовка до зими
Мер зазначив, що план стійкості сформований на основі аналізу викликів минулої зими. До роботи над ним були залучені фахівці з багаторічною практикою і знанням роботи існуючих систем. Також брався до уваги міжнародний досвід, але з урахуванням нинішніх ризиків в Україні та фінансових спроможностей Києва.
Проте без участі держави Київ не зможе виконати весь обсяг запланованих робіт.
"Невідкладні заходи, не чекаючи процедурних моментів, місто вже почало реалізовувати. Водночас частина робіт потребує фінансового забезпечення не лише з боку міста. Також необхідні зміни до законодавства і нормативної бази, щоб мінімізувати бюрократичні процедури і прискорити виконання робіт – зокрема тих, які потрібні, щоб пройти наступну зиму. Місто працює і з міжнародними партнерами, щоб залучити їхню допомогу. Зараз не до політики. Йдеться про майбутнє столиці та її мешканців. Тому працювати маємо всі разом і ефективно!" - наголосив Віталій Кличко.
Що передувало
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Сюжет: У фінальному епізоді
Василь ГолобородькоВолодимир Зеленський разом зі своєю командою намагається знову об'єднати розколоту на частини Україну.
Розв'язка: Серія завершується кадрами успішної та процвітаючої країни майбутнього, де Україна виплачує всі зовнішні борги, стає технологічним лідером і демонструє світові приклад єдності.
Фінальний акорд:
ГолобородькоЗеленський читає лекцію студентам майбутнього, розповідаючи історію про те, як українці змогли повірити в себе та збудувати нову державу.
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https://www.narodovladdia.com/post/2909251