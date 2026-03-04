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Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості, - Свириденко

В Україні з’явиться Координаційний центр для реалізації планів стійкості

Уряд утворив Координаційний центр для реалізації планів стійкості регіонів. Також затверджено положення про його роботу.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто увійшов до складу

До складу Координаційного центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця".

Дивіться також: На РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва, - Зеленський. ВIДЕО

Завдання Коордцентру

Основні завдання Коордцентру — координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:

  • інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;
  • розвитку розподіленої генерації;
  • забезпечення безперебійного теплопостачання;
  • безперебійного водопостачання та водовідведення.

Перше засідання новоствореного Координаційного центру планують провести цього тижня.

"Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими", - підсумувала Свириденко.

Читайте також: Зеленський: РНБО затвердить стратегію на наступну зиму

Автор: 

Кабмін (14241) план (221) енергетика (3846) Свириденко Юлія (931)
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Топ коментарі
+16
Центр купівлі лояльності місцевої влади.
Хто не любить ЗЄ - той зимою буде мерзнути у темряві.

І не кажіть потім, що у холодоморі винно тільки *****.
Все каже про те, що енергосистему ЗЄ теж злив не просто так.
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04.03.2026 23:04 Відповісти
+16
Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості
Це єдине, на що ви здатні.
Плодити центри і давати дибідкуваті назви.
Хто з дефективних менеджерів очолить наступне ніщо?
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04.03.2026 23:16 Відповісти
+15
Юля це повний 0, все що вона вміє це записувати в блокнот речі невігласа...
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04.03.2026 23:02 Відповісти
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Юля це повний 0, все що вона вміє це записувати в блокнот речі невігласа...
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04.03.2026 23:02 Відповісти
Центр купівлі лояльності місцевої влади.
Хто не любить ЗЄ - той зимою буде мерзнути у темряві.

І не кажіть потім, що у холодоморі винно тільки *****.
Все каже про те, що енергосистему ЗЄ теж злив не просто так.
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04.03.2026 23:04 Відповісти
Гнати зелене лайно сцаними тряпками. 5 колона паРаші засіла на Банковій.
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04.03.2026 23:13 Відповісти
це вже було. наєми, міндічи, дєрьмаки, проніни, чернишови, яйця по 17 грн. і тп. знову за рибу гроші.
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04.03.2026 23:15 Відповісти
На цих центрах як завжди спи**ть
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04.03.2026 23:16 Відповісти
Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості
Це єдине, на що ви здатні.
Плодити центри і давати дибідкуваті назви.
Хто з дефективних менеджерів очолить наступне ніщо?
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04.03.2026 23:16 Відповісти
Треба влада технократів а не клоунів, медійників, популістів, блазнів, в давні часи блазнів навіть ночувати в містах не дозволялося але мудрий нарід пішов далі, вибрав шута президентом.
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04.03.2026 23:40 Відповісти
геніально...і як же ж ми без Коордцентру раніше обходилися?
то тепер з Коордцентром і світло вимикати не будуть?
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05.03.2026 01:04 Відповісти
Господи ти Боже мій, жінко, йди у відставку! Заради ж твого добра, не ганьби себе. Невже ти не розумієш, що ти сраний піджак?
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04.03.2026 23:30 Відповісти
Ще не стерлися з пам'яті ваші експерименти з мінєтністю і Чернишовим. Доречі, де ця падлюка?
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04.03.2026 23:30 Відповісти
Зелена влада загроза для України
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04.03.2026 23:39 Відповісти
Дерібан, під строгий контроль.
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04.03.2026 23:42 Відповісти
Найбільше мене непокоїть, що влада навіть розмовляти НЕ гаслами геть не може. Скрізь і в усьому фальш!
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04.03.2026 23:46 Відповісти
Фальш. Зате потужна і незламна.
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04.03.2026 23:49 Відповісти
Я так розумію, що Координаційні центри для реалізації планів потужності, незламності, могутності, непохитності та рішучості вже давно створені, їх члени отримують достойну цих справжніх державників винагороду, своєю виснажливою працею щоденно (а дехто, як колись пані грінчук, і щонічно) наближаючи найскорішу перемогу над ворогом!
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05.03.2026 00:25 Відповісти
Стійкість потужність незламність, клоуни мародерять і брешуть
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05.03.2026 06:01 Відповісти
Потусторонний мир
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05.03.2026 06:35 Відповісти
Стійкість потужність незламність ,доки наша влада буде рекламувати віагру?
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05.03.2026 08:10 Відповісти
А що ще не всіх блатних забронювали, потрібна ще одна кормушка ?
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05.03.2026 09:23 Відповісти
Еоли піде корумпована Свіриденко?
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05.03.2026 09:56 Відповісти
 
 