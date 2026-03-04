Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості, - Свириденко
Уряд утворив Координаційний центр для реалізації планів стійкості регіонів. Також затверджено положення про його роботу.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Хто увійшов до складу
До складу Координаційного центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця".
Завдання Коордцентру
Основні завдання Коордцентру — координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:
- інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;
- розвитку розподіленої генерації;
- забезпечення безперебійного теплопостачання;
- безперебійного водопостачання та водовідведення.
Перше засідання новоствореного Координаційного центру планують провести цього тижня.
"Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими", - підсумувала Свириденко.
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали питання енергетики.
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Хто не любить ЗЄ - той зимою буде мерзнути у темряві.
І не кажіть потім, що у холодоморі винно тільки *****.
Все каже про те, що енергосистему ЗЄ теж злив не просто так.
Це єдине, на що ви здатні.
Плодити центри і давати дибідкуваті назви.
Хто з дефективних менеджерів очолить наступне ніщо?
то тепер з Коордцентром і світло вимикати не будуть?