Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості, - Свириденко

Уряд утворив Координаційний центр для реалізації планів стійкості регіонів. Також затверджено положення про його роботу.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто увійшов до складу

До складу Координаційного центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця".

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Завдання Коордцентру

Основні завдання Коордцентру — координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:

інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;

розвитку розподіленої генерації;

забезпечення безперебійного теплопостачання;

безперебійного водопостачання та водовідведення.

Перше засідання новоствореного Координаційного центру планують провести цього тижня.

"Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими", - підсумувала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали питання енергетики.

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