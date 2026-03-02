Зеленський: РНБО затвердить стратегію на наступну зиму

Президент Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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РНБО затвердить стратегії

"Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів", - розповів глава держави.

Зеленський повідомив, що обговорив із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко й секретарем РНБО України Рустемом Умєровим ключові пріоритети, зміст уже підготовлених драфтів документів, напрацювання конкретних регіонів.

"Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій, і при цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей", - зазначив очільник держави.

Також, за його словами, буде визначено і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами.

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Регіони підготували плани стійкості

Раніше повідомлялося, що всі регіони України презентували плани енергетичної стійкості з конкретними об’єктами, технічними параметрами та фінансовими розрахунками.

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