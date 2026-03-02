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Новини Підтримка енергетики України Захист критичної інфраструктури
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Зеленський: РНБО затвердить стратегію на наступну зиму

РНБО затвердить оновлені плани відновлення та захисту критичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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РНБО затвердить стратегії

"Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів", - розповів глава держави.

Зеленський повідомив, що обговорив із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко й секретарем РНБО України Рустемом Умєровим ключові пріоритети, зміст уже підготовлених драфтів документів, напрацювання конкретних регіонів.

"Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій, і при цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей", - зазначив очільник держави.

Також, за його словами, буде визначено і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. 

Читайте також: Зеленський анонсував стратегію енергозахисту до 1 березня

Регіони підготували плани стійкості

Раніше повідомлялося, що всі регіони України презентували плани енергетичної стійкості з конкретними об’єктами, технічними параметрами та фінансовими розрахунками.

Читайте також: Зеленський: Плани захисту та відновлення енергетики будуть затверджені на рівні РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) план (221) РНБО (2299) енергетика (3841)
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Топ коментарі
+10
Тобто - "Хай живе вічна війна!"

Отже експорт українських дітей та молоді 18+ буде посилюватись з території нескінченої війни та незмінної узурпаторської влади?!

А нащо тоді ЛІДОР постійно локшину про мир вішає дурням73%?
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02.03.2026 18:31 Відповісти
+7
Трирівневі захисти підготуєш?
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02.03.2026 18:24 Відповісти
+6
"Весна прийде - саджати будемо"! Весна прийшла...
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02.03.2026 18:25 Відповісти
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Трирівневі захисти підготуєш?
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02.03.2026 18:24 Відповісти
Не. Три раза раздаст по тысяче под слоганом: "зимняя стратегия: каждый месяц по согревающей тысченке"
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02.03.2026 18:58 Відповісти
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02.03.2026 21:10 Відповісти
"Весна прийде - саджати будемо"! Весна прийшла...
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02.03.2026 18:25 Відповісти
"Каждий мніт в сєбє стратєга, відя бой іздалєка"
Автор мені невідомий.
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02.03.2026 18:26 Відповісти
Одни плани та ніякої реалізації....
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02.03.2026 18:27 Відповісти
а шо,відновлять ТЕЦ і кацапи зараз їх знищать
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02.03.2026 18:29 Відповісти
Тобто - "Хай живе вічна війна!"

Отже експорт українських дітей та молоді 18+ буде посилюватись з території нескінченої війни та незмінної узурпаторської влади?!

А нащо тоді ЛІДОР постійно локшину про мир вішає дурням73%?
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02.03.2026 18:31 Відповісти
Стратегія ім. Міндіча чи Цукермана?
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02.03.2026 18:33 Відповісти
гідрант в своєму репертуарі. потужно і нестримно перднути, так щоб незламно всі затулили носи і втратили пам'ять від попередніх його пуків.
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02.03.2026 18:51 Відповісти
не знал, что планокур зеленский план называет СТРАТЕГИЯ
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Подскажите, кто автор слов 15.02.2020 года: "У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически..."
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02.03.2026 18:55 Відповісти
РНБО---перетворено в пугало колективної безвідповідальності Я не винуватий--бо ми колективно прийняли рішення Колись від персональної відповідальності --були рішення політбюро
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02.03.2026 19:00 Відповісти
Кто-то готовит сумки)
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02.03.2026 19:01 Відповісти
Т.е. нажрались,намародерили ,а теперь поиграем в патужные слова.
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02.03.2026 19:08 Відповісти
Він словосполучення 'план стійкості" починає вже нудити
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02.03.2026 19:08 Відповісти
Ги...Ги....це вже з пятьорочкаю на мацкву....
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02.03.2026 19:11 Відповісти
Какой дальновидный? Тошнит,пойду...
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02.03.2026 19:20 Відповісти
може нічо не треба планувати,чи це така схемка,спланувати-виділити пару мільярдів і вкрасти?
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02.03.2026 20:18 Відповісти
 
 