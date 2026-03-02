РУС
538 18

Зеленский: СНБО утвердит стратегию на следующую зиму

СНБО утвердит обновленные планы восстановления и защиты критической инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму.

Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

СНБО утвердит стратегии

"Готовим СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму: должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и общинах – комплексные планы устойчивости городов и регионов", – рассказал глава государства.

Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым ключевые приоритеты, содержание уже подготовленных драфтов документов, наработки конкретных регионов.

"Украинцы видели и чувствовали, какие города и общины все же подготовились к существующим угрозам, а какие не использовали эффективно время перед зимой прошлого года. В этом году для каждого региона будет утвержден на уровне СНБО конкретный перечень необходимых действий, и при этом мы сохраним и распространим эффективные решения тех городов и общин, которые этой зимой продемонстрировали наибольшие результаты в защите энергосистемы и в поддержке людей", - отметил глава государства.

Также, по его словам, будут определены и конкретные задачи для системы ПВО Украины и соответствующей работы с партнерами. 

Читайте также: Зеленский анонсировал стратегию энергозащиты до 1 марта

Регионы подготовили планы устойчивости

Ранее сообщалось, что все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.

Читайте также: Зеленский: Планы защиты и восстановления энергетики будут утверждены на уровне СНБО

Автор: 

Зеленский Владимир (10660) план (71) СНБО (269) энергетика (1306)
Топ комментарии
+8
Тобто - "Хай живе вічна війна!"

Отже експорт українських дітей та молоді 18+ буде посилюватись з території нескінченої війни та незмінної узурпаторської влади?!

А нащо тоді ЛІДОР постійно локшину про мир вішає дурням73%?
02.03.2026 18:31 Ответить
+3
"Весна прийде - саджати будемо"! Весна прийшла...
02.03.2026 18:25 Ответить
+2
Трирівневі захисти підготуєш?
02.03.2026 18:24 Ответить
Трирівневі захисти підготуєш?
02.03.2026 18:24 Ответить
Не. Три раза раздаст по тысяче под слоганом: "зимняя стратегия: каждый месяц по согревающей тысченке"
02.03.2026 18:58 Ответить
"Весна прийде - саджати будемо"! Весна прийшла...
02.03.2026 18:25 Ответить
"Каждий мніт в сєбє стратєга, відя бой іздалєка"
Автор мені невідомий.
02.03.2026 18:26 Ответить
Одни плани та ніякої реалізації....
02.03.2026 18:27 Ответить
а шо,відновлять ТЕЦ і кацапи зараз їх знищать
02.03.2026 18:29 Ответить
Тобто - "Хай живе вічна війна!"

Отже експорт українських дітей та молоді 18+ буде посилюватись з території нескінченої війни та незмінної узурпаторської влади?!

А нащо тоді ЛІДОР постійно локшину про мир вішає дурням73%?
02.03.2026 18:31 Ответить
Стратегія ім. Міндіча чи Цукермана?
02.03.2026 18:33 Ответить
гідрант в своєму репертуарі. потужно і нестримно перднути, так щоб незламно всі затулили носи і втратили пам'ять від попередніх його пуків.
02.03.2026 18:51 Ответить
не знал, что планокур зеленский план называет СТРАТЕГИЯ
===================
Подскажите, кто автор слов 15.02.2020 года: "У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически..."
02.03.2026 18:55 Ответить
РНБО---перетворено в пугало колективної безвідповідальності Я не винуватий--бо ми колективно прийняли рішення Колись від персональної відповідальності --були рішення політбюро
02.03.2026 19:00 Ответить
Кто-то готовит сумки)
02.03.2026 19:01 Ответить
Т.е. нажрались,намародерили ,а теперь поиграем в патужные слова.
02.03.2026 19:08 Ответить
Він словосполучення 'план стійкості" починає вже нудити
02.03.2026 19:08 Ответить
Ги...Ги....це вже з пятьорочкаю на мацкву....
02.03.2026 19:11 Ответить
Какой дальновидный? Тошнит,пойду...
02.03.2026 19:20 Ответить
Ты ещё доживи до зимы,тварь мародерная,Зе...лупа
02.03.2026 19:24 Ответить
 
 