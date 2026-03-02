Зеленский: СНБО утвердит стратегию на следующую зиму
Президент Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму.
Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
СНБО утвердит стратегии
"Готовим СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму: должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и общинах – комплексные планы устойчивости городов и регионов", – рассказал глава государства.
Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым ключевые приоритеты, содержание уже подготовленных драфтов документов, наработки конкретных регионов.
"Украинцы видели и чувствовали, какие города и общины все же подготовились к существующим угрозам, а какие не использовали эффективно время перед зимой прошлого года. В этом году для каждого региона будет утвержден на уровне СНБО конкретный перечень необходимых действий, и при этом мы сохраним и распространим эффективные решения тех городов и общин, которые этой зимой продемонстрировали наибольшие результаты в защите энергосистемы и в поддержке людей", - отметил глава государства.
Также, по его словам, будут определены и конкретные задачи для системы ПВО Украины и соответствующей работы с партнерами.
Регионы подготовили планы устойчивости
Ранее сообщалось, что все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Автор мені невідомий.
Отже експорт українських дітей та молоді 18+ буде посилюватись з території нескінченої війни та незмінної узурпаторської влади?!
А нащо тоді ЛІДОР постійно локшину про мир вішає дурням73%?
===================
Подскажите, кто автор слов 15.02.2020 года: "У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически..."