Зеленский: СНБО утвердит стратегию на следующую зиму

Президент Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму.

Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

СНБО утвердит стратегии

"Готовим СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму: должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и общинах – комплексные планы устойчивости городов и регионов", – рассказал глава государства.

Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым ключевые приоритеты, содержание уже подготовленных драфтов документов, наработки конкретных регионов.

"Украинцы видели и чувствовали, какие города и общины все же подготовились к существующим угрозам, а какие не использовали эффективно время перед зимой прошлого года. В этом году для каждого региона будет утвержден на уровне СНБО конкретный перечень необходимых действий, и при этом мы сохраним и распространим эффективные решения тех городов и общин, которые этой зимой продемонстрировали наибольшие результаты в защите энергосистемы и в поддержке людей", - отметил глава государства.

Также, по его словам, будут определены и конкретные задачи для системы ПВО Украины и соответствующей работы с партнерами.

Регионы подготовили планы устойчивости

Ранее сообщалось, что все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.

