Решения Кабмина и НКРЭКУ больно ударили по альтернативной генерации, - Николаенко
Снижение предельного уровня цен на электроэнергию и отмена льготного газа для электрогенерации негативно повлияли на альтернативную генерацию электроэнергии.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам автора материала Татьяны Николаенко, снижение прайс-кепов - это не единственное решение, которое больно ударило по альтернативной генерации.
На это также повлияло решение Кабмина - снижение газового ПСО.
Механизм ПСО - возложение специальных обязательств, это фактически тоже государственное регулирование цен.
"Кабинет Министров с 1 апреля изменил постановление №222 и отменил льготный газ для электрогенерации, оставив его еще на полгода только для прифронтовых территорий.
После этого "Черкассытеплокоммунэнерго", в частности, объявило, что вынужденно отключило свои когенерационные установки и прекратило генерировать электричество", - говорится в материале.
Директор предприятия Павел Карась в одном из интервью заявил, что отмена правительством с 1 апреля льгот на газ для производителей электроэнергии поставила под угрозу развитие когенерации предприятиями теплокоммунэнерго, поскольку на сегодняшний день у них нет механизмов закупки природного газа на рынке.
В разговорах с представителями рынка даже приходилось слышать, что хотя субъекты принятия двух решений разные – по прайс-капам решение принимал НКРЭКУ, по ПСО – Кабмин, но у них есть общий знаменатель, отметила автор.
"Было что-то вроде заявления, что производители децентрализованной генерации слишком разбогатели и пересели на майбахи", - говорит собеседник Цензор.НЕТ.
"Учитывая все, что произошло за последние полмесяца, может случиться так, что 1,5 ГВт, которые анонсировала премьер Юлия Свириденко, могут и не быть", - пишет Николаенко.
По словам бывшего главы Укрэнерго, инвесторы, которые строят новую генерацию, заняли выжидательную позицию и сейчас находятся на стадии остановки проектов. Они ждут понимания, что правительство дальше собирается делать с ценами на электричество и газ.
Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скасування пільг на газ - яка від цього користь перекупам?
Якийсь треш....
Гранична ціни, це максимальна ціна, по якій можуть продавати електрику перекупи чи виробники. Якщо її знизили, перекупам та виробникам нова ціна може стати неприйнятною і вони зупинять продаж. Через це виникає дефіцит електрики і відповідно відключення.
А на фоні скасування пільг на газ, когенераційні виробники електрики втрачають ще більше. Тому і зупиняють виробництво і інвестиції у побудову нових потужностей.
Про це і пишуть у статті і з нісенітницею з твоїх коментарів немає нічого спільного.
Пишеш якусь маячню.
будь-які пільги означають, що хтось пересяде на майбахи.