Решения Кабмина и НКРЭКУ больно ударили по альтернативной генерации, - Николаенко

Что повлияло на увеличение отключений света?

Снижение предельного уровня цен на электроэнергию и отмена льготного газа для электрогенерации негативно повлияли на альтернативную генерацию электроэнергии.

По словам автора материала Татьяны Николаенко, снижение прайс-кепов - это не единственное решение, которое больно ударило по альтернативной генерации.

На это также повлияло решение Кабмина - снижение газового ПСО.

Механизм ПСО - возложение специальных обязательств, это фактически тоже государственное регулирование цен.

"Кабинет Министров с 1 апреля изменил постановление №222 и отменил льготный газ для электрогенерации, оставив его еще на полгода только для прифронтовых территорий.

После этого "Черкассытеплокоммунэнерго", в частности, объявило, что вынужденно отключило свои когенерационные установки и прекратило генерировать электричество", - говорится в материале.

Директор предприятия Павел Карась в одном из интервью заявил, что отмена правительством с 1 апреля льгот на газ для производителей электроэнергии поставила под угрозу развитие когенерации предприятиями теплокоммунэнерго, поскольку на сегодняшний день у них нет механизмов закупки природного газа на рынке.

В разговорах с представителями рынка даже приходилось слышать, что хотя субъекты принятия двух решений разные – по прайс-капам решение принимал НКРЭКУ, по ПСО – Кабмин, но у них есть общий знаменатель, отметила автор.

"Было что-то вроде заявления, что производители децентрализованной генерации слишком разбогатели и пересели на майбахи", - говорит собеседник Цензор.НЕТ.

"Учитывая все, что произошло за последние полмесяца, может случиться так, что 1,5 ГВт, которые анонсировала премьер Юлия Свириденко, могут и не быть", - пишет Николаенко.

По словам бывшего главы Укрэнерго, инвесторы, которые строят новую генерацию, заняли выжидательную позицию и сейчас находятся на стадии остановки проектов. Они ждут понимания, что правительство дальше собирается делать с ценами на электричество и газ.

енергетика відключення світла
Топ комментарии
Альтернативна генерація повинна бути альтернативною а не за рахунок держави
10.04.2026 11:18 Ответить
На кого працює кабмін?
10.04.2026 11:09 Ответить
На кого працює ніколаєнко?
10.04.2026 11:26 Ответить
на монополістів-перекупів...
10.04.2026 11:27 Ответить
Як він працює на перекупів, якщо знизили граничні ціни на електрику та газ??
10.04.2026 11:34 Ответить
яким чином??впроваджуючі закони на посилення контролю та впроваджуючі дозвільну систему на встановлення приватних міні генерацій??ніхто не дозволить нам бути на самозабезпеченні,так само вже готовлять закони на встановлення лічільників на видобуток води....
10.04.2026 11:46 Ответить
Зниження граничної ціни на електроенергію - яка від цього користь перекупам?
Скасування пільг на газ - яка від цього користь перекупам?
10.04.2026 11:54 Ответить
в липні мені про зниження розповіси коли отримаєш у тариф +20% тільки за світло...
10.04.2026 11:56 Ответить
Ти навіть не розумієш, що коментуєш.
Якийсь треш....
Гранична ціни, це максимальна ціна, по якій можуть продавати електрику перекупи чи виробники. Якщо її знизили, перекупам та виробникам нова ціна може стати неприйнятною і вони зупинять продаж. Через це виникає дефіцит електрики і відповідно відключення.
А на фоні скасування пільг на газ, когенераційні виробники електрики втрачають ще більше. Тому і зупиняють виробництво і інвестиції у побудову нових потужностей.
Про це і пишуть у статті і з нісенітницею з твоїх коментарів немає нічого спільного.
10.04.2026 12:18 Ответить
їх маржа у доходах додасця рівно на стільки....чи ти думаєш тобі знизять тарифи???
10.04.2026 11:58 Ответить
Розберись у питанні, а потім коментуй.
Пишеш якусь маячню.
10.04.2026 12:21 Ответить
"Кабінет Міністрів з 1 квітня змінив постанову №222 та скасував пільговий газ для електрогенерації, залишивши їх ще на пів року тільки для прифронтових територій. Джерело: https://censor.net/ua/n3609811-хто і що знизив???
10.04.2026 11:49 Ответить
В Україні всі працюють на рейтинг президента і на збагачення його оточення. Це моя особиста думка.
10.04.2026 11:38 Ответить
Альтернативна генерація повинна бути альтернативною а не за рахунок держави
10.04.2026 11:18 Ответить
Будеш альтернативно сидіти без електрики.
10.04.2026 11:31 Ответить
Так якого х.. держава обмежує ціну цієї електроенергії? Кому треба, нехай купує дорогу електроенергію.
10.04.2026 11:34 Ответить
"...що виробники децентралізованої генерації занадто піднялись і пересіли на майбахи ..."
будь-які пільги означають, що хтось пересяде на майбахи.
10.04.2026 11:25 Ответить
В керівництві країни епічні мудозвони.
10.04.2026 11:31 Ответить
То йди і покеруй, вумник
10.04.2026 11:40 Ответить
Мені твоя думка не цікава, ще й не під українським прапором.
10.04.2026 11:45 Ответить
 
 