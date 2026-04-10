Решения Кабмина и НКРЭКУ больно ударили по альтернативной генерации, - Николаенко

Снижение предельного уровня цен на электроэнергию и отмена льготного газа для электрогенерации негативно повлияли на альтернативную генерацию электроэнергии.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам автора материала Татьяны Николаенко, снижение прайс-кепов - это не единственное решение, которое больно ударило по альтернативной генерации.

На это также повлияло решение Кабмина - снижение газового ПСО.

Механизм ПСО - возложение специальных обязательств, это фактически тоже государственное регулирование цен.

"Кабинет Министров с 1 апреля изменил постановление №222 и отменил льготный газ для электрогенерации, оставив его еще на полгода только для прифронтовых территорий.

После этого "Черкассытеплокоммунэнерго", в частности, объявило, что вынужденно отключило свои когенерационные установки и прекратило генерировать электричество", - говорится в материале.

Директор предприятия Павел Карась в одном из интервью заявил, что отмена правительством с 1 апреля льгот на газ для производителей электроэнергии поставила под угрозу развитие когенерации предприятиями теплокоммунэнерго, поскольку на сегодняшний день у них нет механизмов закупки природного газа на рынке.

В разговорах с представителями рынка даже приходилось слышать, что хотя субъекты принятия двух решений разные – по прайс-капам решение принимал НКРЭКУ, по ПСО – Кабмин, но у них есть общий знаменатель, отметила автор.

"Было что-то вроде заявления, что производители децентрализованной генерации слишком разбогатели и пересели на майбахи", - говорит собеседник Цензор.НЕТ.

"Учитывая все, что произошло за последние полмесяца, может случиться так, что 1,5 ГВт, которые анонсировала премьер Юлия Свириденко, могут и не быть", - пишет Николаенко.

По словам бывшего главы Укрэнерго, инвесторы, которые строят новую генерацию, заняли выжидательную позицию и сейчас находятся на стадии остановки проектов. Они ждут понимания, что правительство дальше собирается делать с ценами на электричество и газ.

