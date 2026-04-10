Украину ждет сверхсложная зима: Буданов рассказал о состоянии энергетики

Украинская энергосистема вступает в новую фазу кризиса.Несмотря на отсутствие массовых отключений, энергосистема уже работает в условиях дефицита, а возвращение графиков отключений даже весной стало тревожным сигналом: проблемы никуда не исчезли.

О критическом состоянии отрасли заявляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, такого уровня сложности украинская энергетика еще не переживала. Он отмечает, что страна уже испытывает значительный дефицит электроэнергии, а следующий отопительный сезон может стать самым тяжелым за всю историю независимости.

Энергосистема потеряла часть генерирующих мощностей, а темпы восстановления не успевают за потребностями экономики. В результате даже в относительно стабильные периоды система работает без запаса прочности.

Это уже бьет не только по бытовым потребителям, но и по бизнесу: высокая стоимость электроэнергии снижает конкурентоспособность украинских предприятий и заставляет их сокращать производство.

Возвращение отключений света в апреле стало следствием сразу нескольких факторов. Ситуацию обострили изменения в экономике генерации - в частности, пересмотр условий цены на газ, из-за чего часть электростанций стала нерентабельной и сократила производство. Параллельно снизился импорт электроэнергии. Именно поэтому энергетики вынуждены снова вводить графики отключений.

Читайте: Решения Кабмина и НКРЭКУ больно ударили по альтернативной генерации, - Николаенко

Буданов Кирилл Украина Тарифы на электроэнергию
10.04.2026 13:38 Ответить
10.04.2026 13:40 Ответить
10.04.2026 13:40 Ответить
але ви ж допоможете зробити її ще важчою??податки,тарифи,......
10.04.2026 13:38 Ответить
Не буде ніякої надскладної зими, а як зазвичай під час війни! Не розповсюджуй кацапську пропаганду!
10.04.2026 13:38 Ответить
То вони готують нас до цін на ЕЕ - 10 грн за кіловат.

Дарницьку ТЕЦ як рознесли, то так й не було опалення при -20, а гарячої води й немає. І нічого. Навіть нормально - гроші ніхто зайві не тягне)))
10.04.2026 13:55 Ответить
Виділили мільярди на захист > ситуація складна, треба потерпіти без світла > виділили мільярди на захист > ситуація складна, треба потерпіти без світла та опалення > виділили мільярди на захист > ситуація складна, треба потерпіти без світла, опалення та води > ...
10.04.2026 13:40 Ответить
Хвала великим квартальним пиз@оболам, завдяки яким у нас буде надскладна зима. «Хуже нєбудєт» верещали вони в 2019.
10.04.2026 13:40 Ответить
Взагалі то Буданов мав би зробити так, що у росіі, а не в Україні була надскладна зима.
10.04.2026 13:41 Ответить
Буданга Насравдамусівна активувалась!
Це весь результат твоєї участі у переговорах?
А якого біса витрачають кошти на твій «переговорний» туризм?
10.04.2026 13:42 Ответить
Буданов любив попіаритись,побрехати раніше,а тепер попав в свою стихію--паритись,брехати по повній. Слідкуй за туалетами,та кавою в офісі Балаболи-експрти
10.04.2026 13:42 Ответить
Енерегетик херов!
10.04.2026 13:43 Ответить
Така сама, як кава в Ялті? Чому тягають цього піздабола, це з Арестович на мінімалках, вірити йому - себе не поважати.
10.04.2026 13:46 Ответить
Ви думайте, як війну закінчити, а не як далі воювати!!
10.04.2026 13:48 Ответить
Ніхто і не сумнівається. Адже зелемерзотники абсолютно ніхрена не збираються робити для покращення ситуації.
10.04.2026 13:49 Ответить
Коли Зельоні повернули графіки відключень, то це стало для них неочікуваним, тривожним сигналом. Якось воно само не розсмокталось!
10.04.2026 13:54 Ответить
 
 