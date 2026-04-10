Украину ждет сверхсложная зима: Буданов рассказал о состоянии энергетики
Украинская энергосистема вступает в новую фазу кризиса.Несмотря на отсутствие массовых отключений, энергосистема уже работает в условиях дефицита, а возвращение графиков отключений даже весной стало тревожным сигналом: проблемы никуда не исчезли.
О критическом состоянии отрасли заявляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, такого уровня сложности украинская энергетика еще не переживала. Он отмечает, что страна уже испытывает значительный дефицит электроэнергии, а следующий отопительный сезон может стать самым тяжелым за всю историю независимости.
Энергосистема потеряла часть генерирующих мощностей, а темпы восстановления не успевают за потребностями экономики. В результате даже в относительно стабильные периоды система работает без запаса прочности.
Это уже бьет не только по бытовым потребителям, но и по бизнесу: высокая стоимость электроэнергии снижает конкурентоспособность украинских предприятий и заставляет их сокращать производство.
Возвращение отключений света в апреле стало следствием сразу нескольких факторов. Ситуацию обострили изменения в экономике генерации - в частности, пересмотр условий цены на газ, из-за чего часть электростанций стала нерентабельной и сократила производство. Параллельно снизился импорт электроэнергии. Именно поэтому энергетики вынуждены снова вводить графики отключений.
Дарницьку ТЕЦ як рознесли, то так й не було опалення при -20, а гарячої води й немає. І нічого. Навіть нормально - гроші ніхто зайві не тягне)))
Це весь результат твоєї участі у переговорах?
А якого біса витрачають кошти на твій «переговорний» туризм?