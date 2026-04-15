530 13

Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и поблагодарил за €9 млрд

Киев и Осло углубляют оборонное партнерство и сотрудничество в сфере ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Благодарность за поддержку

Глава государства поблагодарил правительство и народ Норвегии за выделение 9 миллиардов евро помощи Украине на этот год.

По его словам, эта поддержка имеет важное значение для укрепления украинского государства в условиях войны.

Читайте: Зеленский обсудил с парламентом Норвегии специбунал по преступлениям РФ

Ситуация с безопасностью

Во время встречи Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и постоянных российских ударах.

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами работает над усилением противовоздушной обороны и защиты гражданского населения.

Читайте также: Украина — ключевой приоритет внешней политики Норвегии, — Стере

Оборонное партнерство

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Речь идет, в частности, о долгосрочном партнерстве и реализации совместных инициатив, в том числе Drone Deal.

Украина заинтересована в укреплении оборонного потенциала совместно с Норвегией, что носит взаимовыгодный характер для обеих стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия планирует сотрудничество с украинскими производителями оружия для систем NASAMS, - глава МИД Эйде

Автор: 

Зеленский Владимир (23944) Норвегия (810) ПВО (3581) помощь (8262)
Вояж, точніше турне 95. То й же актор тільки квитки дорожче
показать весь комментарий
15.04.2026 13:41 Ответить
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
показать весь комментарий
15.04.2026 13:44 Ответить
При візиті цього бідоносця до Франції згорів Собор Паризької Богоматері, а при зустрічі з фрау Меркель, так ту почало трусити, як епіліптичку.
Коли цей бідоносець приперся розміновувати акваторію Азовського моря, то вірішило на прощання побігати по фонтану - Маріуполь під окупацією, тисячі захисників в полоні, десятки тисяч цивільних загинуло, а фонтан кацапи розібрали і вивезли до оркостану.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:55 Ответить
Поки цього не зрозуміє вся наша більшість зебобів, не бачити нам мирного неба.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:58 Ответить
Нігуя собі! - солідно! - якби ж на армію
показать весь комментарий
15.04.2026 13:50 Ответить
Зеля крутиться - бабки мутяться
показать весь комментарий
15.04.2026 13:50 Ответить
На гроші в нього нюх - чуйку не проп"єш
показать весь комментарий
15.04.2026 13:57 Ответить
Ніфуя собі скільки квитки на концерт "Квартал 95" коштують!
показать весь комментарий
15.04.2026 13:50 Ответить
Обережно, зустріч з оманським принцем, для останнього, херово закінчилась...
показать весь комментарий
15.04.2026 13:51 Ответить
У міндічів усіх мастей - свято.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:52 Ответить
Норвежцы богатые, для них это деньги небольшие а богатые они потому, что там воры сидят в тюрьмах а ни креслах власти.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:11 Ответить
 
 