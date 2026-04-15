Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и поблагодарил за €9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Благодарность за поддержку

Глава государства поблагодарил правительство и народ Норвегии за выделение 9 миллиардов евро помощи Украине на этот год.

По его словам, эта поддержка имеет важное значение для укрепления украинского государства в условиях войны.

Ситуация с безопасностью

Во время встречи Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и постоянных российских ударах.

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами работает над усилением противовоздушной обороны и защиты гражданского населения.

Оборонное партнерство

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Речь идет, в частности, о долгосрочном партнерстве и реализации совместных инициатив, в том числе Drone Deal.

Украина заинтересована в укреплении оборонного потенциала совместно с Норвегией, что носит взаимовыгодный характер для обеих стран.

