Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и поблагодарил за €9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.
Благодарность за поддержку
Глава государства поблагодарил правительство и народ Норвегии за выделение 9 миллиардов евро помощи Украине на этот год.
По его словам, эта поддержка имеет важное значение для укрепления украинского государства в условиях войны.
Ситуация с безопасностью
Во время встречи Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и постоянных российских ударах.
Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами работает над усилением противовоздушной обороны и защиты гражданского населения.
Оборонное партнерство
Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Речь идет, в частности, о долгосрочном партнерстве и реализации совместных инициатив, в том числе Drone Deal.
Украина заинтересована в укреплении оборонного потенциала совместно с Норвегией, что носит взаимовыгодный характер для обеих стран.
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
Коли цей бідоносець приперся розміновувати акваторію Азовського моря, то вірішило на прощання побігати по фонтану - Маріуполь під окупацією, тисячі захисників в полоні, десятки тисяч цивільних загинуло, а фонтан кацапи розібрали і вивезли до оркостану.