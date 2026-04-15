Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії та подякував за €9 млрд
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму Телеграмі.
Подяка за підтримку
Глава держави подякував уряду та народу Норвегії за виділення 9 мільярдів євро допомоги Україні на цей рік.
За його словами, ця підтримка має важливе значення для зміцнення української держави в умовах війни.
Безпекова ситуація
Під час зустрічі Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та постійні російські удари.
Він наголосив, що Україна разом із партнерами працює над посиленням протиповітряної оборони та захисту цивільного населення.
Оборонне партнерство
Окрему увагу сторони приділили розвитку співпраці у сфері безпеки та оборони.
Йдеться, зокрема, про довгострокове партнерство та реалізацію спільних ініціатив, зокрема Drone Deal.
Україна зацікавлена у зміцненні оборонного потенціалу разом із Норвегією, що має взаємовигідний характер для обох країн.
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