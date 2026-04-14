Україна - ключовий пріоритет зовнішньої політики Норвегії, - Стере

Україна є першим одержувачем норвезької допомоги і залишається ключовим пріоритетом зовнішньої політики країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після підписання в Осло разом з президентом України Володимиром Зеленським Декларації про оборонне партнерство.

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Україна є першим одержувачем норвезької допомоги

"Україна залишається ключовим пріоритетом зовнішньої політики Норвегії. І сьогодні ми підписали спільну декларацію про посилення співпраці в галузі оборони та безпеки", - зазначив Стере.

За його словами, Норвегія підтримує боротьбу України за незалежність та її право на існування та робить важливий внесок, адже Україна є першим одержувачем норвезької допомоги.

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Взаємна співпраця

"Але це не односторонній рух. Це взаємна співпраця, і ми домовилися працювати над стратегічним партнерством між Норвегією та Україною, тому що Україна багато дає натомість", - сказав прем’єр.

Він наголосив, що Норвегія може вчитися на досвіді, який Україна здобуває у важко боротьбі проти російської агресії, зокрема й в аспекті стійкості суспільства.

"Ми хочемо організувати це в рамках стратегічної співпраці, де ми також можемо обмінюватися досвідом у дусі партнерства. Вкрай важливо, щоб ми вчилися на цьому досвіді та могли адаптувати наші власні збройні сили, розробляючи наше довгострокове оборонне планування на основі цього досвіду", - додав прем’єр Норвегії.

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За його словами, йдеться про партнерство щодо розробки безпілотників, промислову кооперацію тощо.

"Зараз у нас є українське виробництво в Норвегії, і ми підтримуємо виробництво в Україні", - наголосив політик.

Він також згадав співпрацю в енергетичній сфері, де Норвегія має досвід, яким може поділитися.

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