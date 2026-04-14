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Новини Відео Візит Зеленського до Норвегії
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Зеленський прибув до Норвегії: зустрінеться з кронпринцом, прем’єром та парламентарями. ВIДЕО

У вівторок, 14 квітня, президент Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії - Осло.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Програма візиту

"Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку. Попереду перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями", - розповів президент.

Зеленський додав, що Україна продовжує активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру.

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Візит до Німеччини 14 квітня

Нагадаємо, що перед візитом до Норвегії Зеленський здійснив робочу поїздку до Німеччини.

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Автор: 

візит (1785) Зеленський Володимир (28420) Норвегія (921)
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Топ коментарі
+11
Зеленський взагалі буває в Україні? Скільки коштів витрачається на його поїздки і який з них практичний результат?
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14.04.2026 20:25 Відповісти
+10
Вже нікому не цікаво де така шавка як умєров?? Нічого що воно цілий міністр , хоч і недолугий як і вся банда мразєнського
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14.04.2026 20:23 Відповісти
+8
Ваяж ваяж... Засидівся наш шановний єврей Володя Зеленський ( дай йому Боже здоров'я і всій єврейській громаді як в Україні так і у всьому Світі!)
Та і шановна Найперша Леді теж нудилась, хотілось сходити кудись, норвежської сельодки поїсти.
Їжте на здоров'я, не подавіться.
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14.04.2026 20:34 Відповісти

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