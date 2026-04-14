Зеленський прибув до Норвегії: зустрінеться з кронпринцом, прем’єром та парламентарями. ВIДЕО

У вівторок, 14 квітня, президент Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії - Осло.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Програма візиту

"Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку. Попереду перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями", - розповів президент.

Зеленський додав, що Україна продовжує активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру.

Читайте також: Бельгія та Норвегія досі не передали Україні жодного F-16

Візит до Німеччини 14 квітня

Нагадаємо, що перед візитом до Норвегії Зеленський здійснив робочу поїздку до Німеччини.

Читайте також: У Норвегії розслідують можливу розтрату допомоги Україні