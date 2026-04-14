Зеленський прибув до Норвегії: зустрінеться з кронпринцом, прем’єром та парламентарями. ВIДЕО
У вівторок, 14 квітня, президент Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії - Осло.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Програма візиту
"Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку. Попереду перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями", - розповів президент.
Зеленський додав, що Україна продовжує активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру.
Візит до Німеччини 14 квітня
Нагадаємо, що перед візитом до Норвегії Зеленський здійснив робочу поїздку до Німеччини.
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Та і шановна Найперша Леді теж нудилась, хотілось сходити кудись, норвежської сельодки поїсти.
Їжте на здоров'я, не подавіться.