Бельгія та Норвегія досі не передали Україні жодного F-16

Постачання західних винищувачів Україні стикається з новими затримками, попри раніше озвучені політичні зобов’язання. Йдеться насамперед про літаки, які мають передати європейські партнери в межах авіаційної коаліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Аналітики зазначають, що одразу дві країни — Бельгія та Норвегія — досі не передали жодного винищувача F-16 Fighting Falcon.

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Чому затримується передача літаків

Бельгія планує передати Україні до 30 винищувачів, однак цей процес залежить від переозброєння власних Повітряних сил. Зокрема, затримки виникли через постачання нових F-35 Lightning II, які мають замінити старі літаки.

Перші F-35 надійшли до країни лише у 2024 році, що відтермінувало виведення F-16 з експлуатації. За оцінками, частина літаків може бути передана Україні не раніше 2026–2028 років.

Крім того, значна кількість цих винищувачів потребує технічного обслуговування або ремонту перед передачею, що також впливає на строки.

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Ситуація з Норвегією та загальний баланс

Норвегія, яка обіцяла передати шість літаків, також поки не здійснила жодної поставки. Усі борти наразі перебувають на підприємстві Sabena Engineering у Бельгії.

Два літаки використовувалися для підготовки українських пілотів і потребують ремонту. Ще чотири були передані у розібраному вигляді та мають нестачу комплектуючих. За наявною інформацією, кожен із них потребує близько сотні відсутніх деталей.

Попри те, що літаки перебувають на підприємстві вже близько року, ремонт фактично не розпочався через обмежені виробничі потужності.

Експерти зазначають, що затримки пов’язані не лише з політичними рішеннями, а й із технічними чинниками — дефіцитом запчастин і обмеженими можливостями ремонту.

Загалом Україні обіцяли передати 79 винищувачів чотири країни. Наразі Нідерланди вже передали всі 24 літаки, Данія — щонайменше 12 із 19. Водночас Бельгія та Норвегія поки що не передали жодного.

Таким чином, близько 36 літаків, або понад 45% від обіцяної кількості, залишаються непоставленими. За оцінками, Україна наразі може мати до 39 F-16 з урахуванням уже переданих машин і втрат.

Фахівці підкреслюють, що ситуація демонструє складність передачі сучасної авіації навіть за умов політичної підтримки. Серед додаткових факторів також називають можливу нестачу підготовлених пілотів.