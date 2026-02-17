Бойові польоти на F-16 виконують лише українські пілоти, показують такі результати, що іноземці аж дивуються, - Ігнат

У Повітряних силах наголосили, що бойові польоти на F-16 здійснюють лише українські пілоти, а повідомлення про участь іноземних льотчиків є непідтвердженими чутками.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чи дійсно іноземні пілоти літають в Україні?

За його словами, повідомлення про участь іноземних пілотів у бойових вильотах викликають сумніви та походять із джерела з неоднозначною репутацією.

"Ми навіть не стали одразу спростовувати й хотілось подивитися на реакцію нашого ворога, який одразу бачить тут завжди "велику кількість іноземців" і так далі. Реакцію цю ми вивчимо обов'язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто", - каже Ігнат.

За його словами, Україна активно співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції, однак бойові польоти виконують українські льотчики.

Вони працюють у складних умовах насиченої російської протиповітряної оборони, коли після виконання завдання літаки можуть одразу опинятися під атакою кількох ракет.

Звідки інформація?

Раніше деякі ЗМІ поширювали інформацію про нібито створення в Україні ескадрильї F-16 за участю українських та західних пілотів, які, мовляв, виконують бойові завдання та перехоплюють російські ракети й безпілотники.

У Повітряних силах підкреслюють, що ці дані потребують перевірки, а їхнє поширення могло бути частиною інформаційних маніпуляцій.

Водночас Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами у підготовці льотчиків, обміні досвідом та вдосконаленні тактики застосування сучасної авіації.