Боевые полеты на F-16 выполняют только украинские пилоты, показывают такие результаты, что иностранцы удивляются, - Игнат

В Воздушных силах подчеркнули, что боевые полеты на F-16 осуществляют только украинские пилоты, а сообщения об участии иностранных летчиков являются неподтвержденными слухами.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Действительно ли иностранные пилоты летают в Украине?

По его словам, сообщения об участии иностранных пилотов в боевых вылетах вызывают сомнения и происходят из источника с неоднозначной репутацией.

"Мы даже не стали сразу опровергать и хотели посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто", - говорит Игнат.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако боевые полеты выполняют украинские летчики.

Они работают в сложных условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, когда после выполнения задания самолеты могут сразу оказаться под атакой нескольких ракет.

Откуда информация?

Ранее некоторые СМИ распространяли информацию о якобы создании в Украине эскадрильи F-16 с участием украинских и западных пилотов, которые, мол, выполняют боевые задачи и перехватывают российские ракеты и беспилотники.

В Воздушных силах подчеркивают, что эти данные требуют проверки, а их распространение могло быть частью информационных манипуляций.

В то же время Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами в подготовке летчиков, обмене опытом и совершенствовании тактики применения современной авиации.