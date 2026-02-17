РУС
1 052 5

Боевые полеты на F-16 выполняют только украинские пилоты, показывают такие результаты, что иностранцы удивляются, - Игнат

украинский самолет

В Воздушных силах подчеркнули, что боевые полеты на F-16 осуществляют только украинские пилоты, а сообщения об участии иностранных летчиков являются неподтвержденными слухами.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Действительно ли иностранные пилоты летают в Украине?

По его словам, сообщения об участии иностранных пилотов в боевых вылетах вызывают сомнения и происходят из источника с неоднозначной репутацией.

"Мы даже не стали сразу опровергать и хотели посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто", - говорит Игнат.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако боевые полеты выполняют украинские летчики.

Они работают в сложных условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, когда после выполнения задания самолеты могут сразу оказаться под атакой нескольких ракет.

Откуда информация?

Ранее некоторые СМИ распространяли информацию о якобы создании в Украине эскадрильи F-16 с участием украинских и западных пилотов, которые, мол, выполняют боевые задачи и перехватывают российские ракеты и беспилотники.

В Воздушных силах подчеркивают, что эти данные требуют проверки, а их распространение могло быть частью информационных манипуляций.

В то же время Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами в подготовке летчиков, обмене опытом и совершенствовании тактики применения современной авиации.

F-16 (350)
Вони дивуються своїм власними літаками чи що?
17.02.2026 12:50 Ответить
17.02.2026 12:50 Ответить
Повітряних силах підкреслюють, що ці дані потребують перевірки"... а без неї вони не знають, хто пілотує?))) а ось те, що на досить старому залізяччі наші пілоти показують дивовижні результати - то чудо і майстерність...
17.02.2026 13:07 Ответить
17.02.2026 13:07 Ответить
насчет пилотов иностранцев не сомневаюсь что они есть и не один или два, потому что цирозных наловленых за штурвал ф16 никто не посадят
17.02.2026 13:12 Ответить
17.02.2026 13:12 Ответить
Іноземних пілотів скоріше за все немає, а ось досвічених іноземних інструкторів/техніків на наших аеродромах залучати було б непогано.
17.02.2026 13:09 Ответить
17.02.2026 13:09 Ответить
Значить є, бо акцентується увага на бойових вилітах
17.02.2026 13:12 Ответить
17.02.2026 13:12 Ответить
 
 