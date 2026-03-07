Україна не отримала жодного F-16 від Бельгії: У Брюсселі кажуть, що будь-яких термінів не існувало

За три роки Україна не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F‑16. У Брюсселі заявили, що нібито термін постачання літаків не був точно затверджений.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише VRT.

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Не було будь-яких термінів постачання

Зазначається, що за три роки участі Бельгії у "коаліції винищувачів" із постачання F-16 Україні не було передано жодного бельгійського літака. Із 2023 року терміни постійно відкладалися та переносилися, і перші бельгійські F-16 вже мали бути б в Україні, але їх досі немає.

В уряді Бельгії заявляють, що будь-яких термінів постачання нібито і не існувало. Кажуть, що це питання навіть не обговорювалося, а Україна, за версією одного з вищих командирів бельгійських ВПС, нібито навіть подала запит не постачати літаки, бо "немає пілотів".

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Що казали раніше?

Варто зауважити, що ще 2024 року тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявляв, що перші літаки будуть в Україні "до кінця року". І це мали бути перші з тих 30 літаків, які обіцяли Україні в "коаліції". Однак з того моменту винищувачі передали інші країни, але не Бельгія.

Крім того, у травні 2025 року міністр оборони Бельгії Тео Франкен також говорив, що літаки Україні передадуть "раніше запланованого терміну".

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У чому причина?

У міноборони Бельгії головною причиною того, що Україна досі не отримала жодних бельгійських F-16, назвали затримку з постачанням нових літаків зі США.

Так, американські винищувачі F-35, якими Бельгія хоче замінити старі літаки, все ще не надійшли. Передати F-16 бельгійці зможуть лише після заміни, тобто передача відкладається.

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"Від самого початку Міністерство оборони заявило, що спочатку мають бути задоволені оперативні потреби самих Повітряних сил Бельгії. Завжди було зрозуміло, що наша власна оперативна готовність має бути гарантована", - наголосив генерал-майор Герт Де Деккер.

Планується, що весь свій парк F-16 Бельгія виведе з експлуатації до кінця 2028 року. Остаточне завершення постачань F-35 очікується не раніше 2029 року.

Водночас ще у жовтні 2025 року повідомлялося, що Україна отримає від Бельгії додаткові F-16. На заміну цим літакам вже тоді почали надходити перші винищувачі п’ятого покоління F-35. Припускалося, що перші F-16 повинні були відправлятися Україні у 2026 році.