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Новини Винищувачі F-16 від Бельгії F-16 для України
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Україна не отримала жодного F-16 від Бельгії: У Брюсселі кажуть, що будь-яких термінів не існувало

Україна не отримала жодного F-16 від Бельгії

За три роки Україна не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F‑16. У Брюсселі заявили, що нібито термін постачання літаків не був точно затверджений.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише VRT.

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Не було будь-яких термінів постачання

Зазначається, що за три роки участі Бельгії у "коаліції винищувачів" із постачання F-16 Україні не було передано жодного бельгійського літака. Із 2023 року терміни постійно відкладалися та переносилися, і перші бельгійські F-16 вже мали бути б в Україні, але їх досі немає.

В уряді Бельгії заявляють, що будь-яких термінів постачання нібито і не існувало. Кажуть, що це питання навіть не обговорювалося, а Україна, за версією одного з вищих командирів бельгійських ВПС, нібито навіть подала запит не постачати літаки, бо "немає пілотів".

Також читайте: Україна отримає всі обіцяні F-16 від Бельгії після підготовки пілотів та проходження техпроцедур, - Міноборони країни

Що казали раніше?

Варто зауважити, що ще 2024 року тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявляв, що перші літаки будуть в Україні "до кінця року". І це мали бути перші з тих 30 літаків, які обіцяли Україні в "коаліції". Однак з того моменту винищувачі передали інші країни, але не Бельгія.

Крім того, у травні 2025 року міністр оборони Бельгії Тео Франкен також говорив, що літаки Україні передадуть "раніше запланованого терміну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія надасть Україні кілька F-16 найближчими місяцями, - глава МЗС Прево

У чому причина?

У міноборони Бельгії головною причиною того, що Україна досі не отримала жодних бельгійських F-16, назвали затримку з постачанням нових літаків зі США.

Так, американські винищувачі F-35, якими Бельгія хоче замінити старі літаки, все ще не надійшли. Передати F-16 бельгійці зможуть лише після заміни, тобто передача відкладається.

Також читайте: Бельгія передасть Україні два F-16 цього року та ще два – наступного, - прем’єр де Вевер

"Від самого початку Міністерство оборони заявило, що спочатку мають бути задоволені оперативні потреби самих Повітряних сил Бельгії. Завжди було зрозуміло, що наша власна оперативна готовність має бути гарантована", - наголосив генерал-майор Герт Де Деккер.

Планується, що весь свій парк F-16 Бельгія виведе з експлуатації до кінця 2028 року. Остаточне завершення постачань F-35 очікується не раніше 2029 року.

Водночас ще у жовтні 2025 року повідомлялося, що Україна отримає від Бельгії додаткові F-16. На заміну цим літакам вже тоді почали надходити перші винищувачі п’ятого покоління F-35. Припускалося, що перші F-16 повинні були відправлятися Україні у 2026 році.

Автор: 

Бельгія (514) F16 F-16 (721)
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Топ коментарі
+33
Це шедевр потужного таланту зовнішньої політики !

А вибрали в 2019 році саме того, в кого на зовнішньополітичному рівні не було жодної невдачі.
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07.03.2026 18:07 Відповісти
+12
Оце вам чмирі з ЄС. Реальна ***** .
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07.03.2026 18:08 Відповісти
+9
Такі ж будуть потужні гарантії безпеки від шановниї еврогеїв. На жаль, ми у світі у ролі унтерменшів і наші життя мало чого коштують. На відміну від самі знаєте кого.
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07.03.2026 18:08 Відповісти
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ЛЮДИ , вам что еще не понятно , что Украину ЗАПИХИВАЮТ под росию каждый кто каким может способом !!!! кто каждый день ракета нам по башке , кто блокадой на границе нашего зерна , кто как орбан , кто как фицо , кто как бельгия , а кто как трамп !!!а ГЛАВНОЕ наши кто корупцией как миньдич , кто как ермак , а президент отправкой наших спецов к арабам !!! Украина стоит и истекает кровью !!!((( сколько мы еще вытерпим ???(((
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07.03.2026 18:33 Відповісти
Думают что им ето как то поможет, Мировая война их и их детей сотрет в порошок и никакие деньги их не спасут.
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08.03.2026 09:16 Відповісти
ЄС могли б будувати хором літаки не слабші за F - 35 а заглядати в рот Трампу - чи виділить шось зі свого столу
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07.03.2026 18:34 Відповісти
а не
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07.03.2026 18:35 Відповісти
Гріфен і Рафале краще Ф16
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07.03.2026 18:39 Відповісти
Україна не отримала жодного F-16 від США.

F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60.

У 2025 році списано 11.

У світі продажі не зупинилися, є понад 100 замовлень на нові F-16.
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07.03.2026 18:39 Відповісти
https://24tv.ua/ru/ssha-peredali-ukraine-f-16-ih-nevozmozhno-ispolzovat-novosti_n2812641

https://********.novyny.live/ru/v-merezhi-ziavilisia-foto-zavantazhennia-f-16-na-bort-an-124-ruslan-190359.html

Тільки задайте собі питання..чи можуть цілі фюзеляжі бути запчастинами...)) І чому Ви вважаєте..що все ..що пишуть для пересічного громадянина може бути правдою.? Наприклад.. ми паплюжимо Туреччину за співпрацю з смердячими... на 7.62 ... 90 відсотків турецькі... От і питання.. А ВОНО ВАМ ТРЕБА?
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07.03.2026 23:21 Відповісти
https://www.ostro.org/news/u-merezhi-z-yavylysya-foto-yak-na-***********-bort-an-124-ruslan-*************-f-16-u-ssha-i484789
Гарний металобрухт )))...
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07.03.2026 23:25 Відповісти
Вчора ще літали, а сьогодні вже "Гарний металобрухт" і " фюзеляж" ?
Яка примітивна брехня.
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07.03.2026 23:38 Відповісти
..що таке ЕРОНІЯ..а по українські...глузування..прихований гумор..сподівюся Вам відоме поняття? Цей металобрухт (еронія) продовжує літати (не еронія) ... То і чому примитивна брехня? Що американські літаки попали в Україну ... ? Що Ви нічого не знаєте..але транслюєте те..... про що не знаєте...)))) ?? Чи Вам не однаково.. що ці літаки назвали нідерландськими і вони в Україні?? Але ж США ні одного F-16 (еронія) Україні не передали!)))
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08.03.2026 00:05 Відповісти
голо-мний тріпломат Зєля - красава.. за що не візьметься - усе через сраку..
але у зебілів в усьому виноватий по-любому знову Порох..
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07.03.2026 19:18 Відповісти
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07.03.2026 19:31 Відповісти
але ж пообіцяли. ну і досить.
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07.03.2026 19:32 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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07.03.2026 19:37 Відповісти
Бог у відрядженні
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07.03.2026 21:26 Відповісти
Він назначив день, коли буде суд усякому злу, а нині терпить та випробовує, жде покаяння грішниквв
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10.03.2026 05:21 Відповісти
Вiн дуже терпеливий. Чи забудькуватий? 🤣
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10.03.2026 13:33 Відповісти
Довготерпеливий та багатомилостивий. Читайте Біблію
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13.03.2026 22:34 Відповісти
Ні, дякую. Я не вживаю опіати.
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16.03.2026 13:51 Відповісти
Обещать жениться, не значит жениться.
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07.03.2026 19:45 Відповісти
Перекладаю: "Уряд Бельгії не несе відповідальності за те, що ******* у своїх обіцянках ЗЄ".

Доречі, французькі Рафалі теж навряд раніше 2030 з'являться.
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07.03.2026 20:13 Відповісти
"ще 2024 року тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявляв, що перші літаки будуть в Україні "до кінця року"

То прем'єр-мунустр Бельгії - це Зе?

А французькі Рафалі вже захищають небо України, тому ****** тут саме ти.
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08.03.2026 00:56 Відповісти
Україна наразі не отримала винищувачі Rafale, але 17 листопада 2025 року підписала угоду з Францією про наміри придбати 100 таких літаків протягом наступних 10 років. Угода передбачає постачання ******** літаків Rafale F4, що значно посилить українську бойову авіацію.
BBC +2
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08.03.2026 04:03 Відповісти
Бельгія взяла на себе офіційні зобов'язання передати Україні винищувачі F-16, проте графік поставок залишається гнучким і залежить від переозброєння власної армії.
Причини затримки:Залежність від F-35: Бельгія може передавати свої F-16 лише в міру надходження нових американських винищувачів F-35A. Наразі темпи переозброєння бельгійських ВПС відстають від графіка.
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08.03.2026 04:07 Відповісти
Смена правительства в Бельгии сделала свое. Тормозят и кацапские бабки, и самолеты.
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07.03.2026 20:19 Відповісти
Що за срач---розводять боти і провокатори Хочу даю,хочу не даю. .
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07.03.2026 20:21 Відповісти
В хіба порядні люди мають щось давати мародерам?
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07.03.2026 20:44 Відповісти
То ти мародер? Чи ВПС України, на твою думку, - мародер, а ти, мабуть, "братушек" чекаєш?
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08.03.2026 00:57 Відповісти
Яка причина? Та та сама, що і з питанням конфіскації російських активів - тваринна сцикливість.
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07.03.2026 21:36 Відповісти
Як то кажуть а заяви, то збереглися ...

https://www.dw.com/uk/belgia-vidterminuvala-peredacu-ukraini-persih-f16-do-2026-roku/a-71850957 Бельгія відтермінувала передачу Україні перших F-16 до 2026 року - прем'єр-міністр Барт де Вевер (06.03.2025)

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07.03.2026 21:39 Відповісти
І не отримає. Жодного. Гроші кацапів працюють. Та й сиро у тій Бельгії. Народець гнилий наскрізь.
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07.03.2026 22:04 Відповісти
найпотужніший все що вміє це красти і призначати шоблу на усі пости бо Патріоти України йому не потрібні вони заважають брехати і красти
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08.03.2026 01:17 Відповісти
Яке воно тупе.
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08.03.2026 01:30 Відповісти
Зрадник ******* ти зелений
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08.03.2026 01:31 Відповісти
Зате ми всім все "передавали" 😂 , пилякали свої збройні сили , а тепер нам всі винні 😅 просто абсурд якийсь.
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08.03.2026 06:45 Відповісти
Зє не здав ще екзамен на права льотчика.
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08.03.2026 08:06 Відповісти
Маск на противагу Трампу заявляв що Ф-35 глухий кут ВПС і невиправдано дороге задоволення. Ілон наполягав на безпілотних винищувачах і бомбардувальниках. Але Трамп не зламаний.
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08.03.2026 08:49 Відповісти
Яскравий прояв цинізму, який можливо подолати виключно прискітливої уваги до "дрібниць". Але, зе вже не про них, а про нас.
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08.03.2026 09:09 Відповісти
Зате поговорити бельгійці **********! Брали б приклад з Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії. Ці країни без всякого шуму і похвальби реально допомагають Україні...
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08.03.2026 11:02 Відповісти
Тобто бельгійці самі хочуть воювати з кацапською ордою - а інакше навіщо їм взагалі літаки, хто їхній ворог всередині Європи?
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08.03.2026 15:07 Відповісти
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