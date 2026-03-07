Україна не отримала жодного F-16 від Бельгії: У Брюсселі кажуть, що будь-яких термінів не існувало
За три роки Україна не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F‑16. У Брюсселі заявили, що нібито термін постачання літаків не був точно затверджений.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише VRT.
Не було будь-яких термінів постачання
Зазначається, що за три роки участі Бельгії у "коаліції винищувачів" із постачання F-16 Україні не було передано жодного бельгійського літака. Із 2023 року терміни постійно відкладалися та переносилися, і перші бельгійські F-16 вже мали бути б в Україні, але їх досі немає.
В уряді Бельгії заявляють, що будь-яких термінів постачання нібито і не існувало. Кажуть, що це питання навіть не обговорювалося, а Україна, за версією одного з вищих командирів бельгійських ВПС, нібито навіть подала запит не постачати літаки, бо "немає пілотів".
Що казали раніше?
Варто зауважити, що ще 2024 року тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявляв, що перші літаки будуть в Україні "до кінця року". І це мали бути перші з тих 30 літаків, які обіцяли Україні в "коаліції". Однак з того моменту винищувачі передали інші країни, але не Бельгія.
Крім того, у травні 2025 року міністр оборони Бельгії Тео Франкен також говорив, що літаки Україні передадуть "раніше запланованого терміну".
У чому причина?
У міноборони Бельгії головною причиною того, що Україна досі не отримала жодних бельгійських F-16, назвали затримку з постачанням нових літаків зі США.
Так, американські винищувачі F-35, якими Бельгія хоче замінити старі літаки, все ще не надійшли. Передати F-16 бельгійці зможуть лише після заміни, тобто передача відкладається.
"Від самого початку Міністерство оборони заявило, що спочатку мають бути задоволені оперативні потреби самих Повітряних сил Бельгії. Завжди було зрозуміло, що наша власна оперативна готовність має бути гарантована", - наголосив генерал-майор Герт Де Деккер.
Планується, що весь свій парк F-16 Бельгія виведе з експлуатації до кінця 2028 року. Остаточне завершення постачань F-35 очікується не раніше 2029 року.
Водночас ще у жовтні 2025 року повідомлялося, що Україна отримає від Бельгії додаткові F-16. На заміну цим літакам вже тоді почали надходити перші винищувачі п’ятого покоління F-35. Припускалося, що перші F-16 повинні були відправлятися Україні у 2026 році.
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F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60.
У 2025 році списано 11.
У світі продажі не зупинилися, є понад 100 замовлень на нові F-16.
https://********.novyny.live/ru/v-merezhi-ziavilisia-foto-zavantazhennia-f-16-na-bort-an-124-ruslan-190359.html
Тільки задайте собі питання..чи можуть цілі фюзеляжі бути запчастинами...)) І чому Ви вважаєте..що все ..що пишуть для пересічного громадянина може бути правдою.? Наприклад.. ми паплюжимо Туреччину за співпрацю з смердячими... на 7.62 ... 90 відсотків турецькі... От і питання.. А ВОНО ВАМ ТРЕБА?
Гарний металобрухт )))...
Яка примітивна брехня.
але у зебілів в усьому виноватий по-любому знову Порох..
Доречі, французькі Рафалі теж навряд раніше 2030 з'являться.
То прем'єр-мунустр Бельгії - це Зе?
А французькі Рафалі вже захищають небо України, тому ****** тут саме ти.
BBC +2
Причини затримки:Залежність від F-35: Бельгія може передавати свої F-16 лише в міру надходження нових американських винищувачів F-35A. Наразі темпи переозброєння бельгійських ВПС відстають від графіка.
https://www.dw.com/uk/belgia-vidterminuvala-peredacu-ukraini-persih-f16-do-2026-roku/a-71850957 Бельгія відтермінувала передачу Україні перших F-16 до 2026 року - прем'єр-міністр Барт де Вевер (06.03.2025)