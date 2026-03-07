РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7948 посетителей онлайн
Новости Истребители F-16 от Бельгии F-16 для Украины
4 734 92

Украина не получила ни одного F-16 от Бельгии: в Брюсселе говорят, что каких-либо сроков не существовало

Украина не получила ни одного F-16 от Бельгии

За три года Украина не получила ни одного из обещанных Бельгией 30 истребителей F-16. В Брюсселе заявили, что якобы срок поставки самолетов не был точно утвержден.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет VRT.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Не было никаких сроков поставки

Отмечается, что за три года участия Бельгии в "коалиции истребителей" по поставке F-16 Украине не было передано ни одного бельгийского самолета. С 2023 года сроки постоянно откладывались и переносились, и первые бельгийские F-16 уже должны были быть в Украине, но их до сих пор нет.

В правительстве Бельгии заявляют, что каких-либо сроков поставки якобы и не существовало. Говорят, что этот вопрос даже не обсуждался, а Украина, по версии одного из высших командиров бельгийских ВВС, якобы даже подала запрос не поставлять самолеты, потому что "нет пилотов".

Читайте также: Украина получит все обещанные F-16 от Бельгии после подготовки пилотов и прохождения техпроцедур, - Минобороны страны

Что говорили ранее?

Стоит заметить, что еще в 2024 году тогдашний премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что первые самолеты будут в Украине "до конца года". И это должны были быть первые из тех 30 самолетов, которые обещали Украине в "коалиции". Однако с того момента истребители передали другие страны, но не Бельгия.

Кроме того, в мае 2025 года министр обороны Бельгии Тео Франкен также говорил, что самолеты Украине передадут "раньше запланированного срока".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия предоставит Украине несколько F-16 в ближайшие месяцы, - глава МИД Прево

В чем причина?

В Минобороны Бельгии главной причиной того, что Украина до сих пор не получила ни одного бельгийского F-16, назвали задержку с поставкой новых самолетов из США.

В частности, американские истребители F-35, которыми Бельгия хочет заменить старые самолеты, все еще не поступили. Передать F-16 бельгийцы смогут только после замены, то есть передача откладывается.

Читайте также: Бельгия передаст Украине два F-16 в этом году и еще два – в следующем, - премьер де Вевер

"С самого начала Министерство обороны заявило, что сначала должны быть удовлетворены оперативные потребности самих Воздушных сил Бельгии. Всегда было понятно, что наша собственная оперативная готовность должна быть гарантирована", - подчеркнул генерал-майор Герт Де Деккер.

Планируется, что весь свой парк F-16 Бельгия выведет из эксплуатации до конца 2028 года. Окончательное завершение поставок F-35 ожидается не ранее 2029 года.

В то же время еще в октябре 2025 года сообщалось, что Украина получит от Бельгии дополнительные F-16. На замену этим самолетам уже тогда начали поступать первые истребители пятого поколения F-35. Предполагалось, что первые F-16 должны были отправляться Украине в 2026 году.

Автор: 

Бельгия (162) F-16 (355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Це шедевр потужного таланту зовнішньої політики !

А вибрали в 2019 році саме того, в кого на зовнішньополітичному рівні не було жодної невдачі.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:07 Ответить
+6
Оце вам чмирі з ЄС. Реальна ***** .
показать весь комментарий
07.03.2026 18:08 Ответить
+5
Бути другом партнером/другом/союзником Зеленського це знаєте...таке...не кожний потягне...
показать весь комментарий
07.03.2026 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це шедевр потужного таланту зовнішньої політики !

А вибрали в 2019 році саме того, в кого на зовнішньополітичному рівні не було жодної невдачі.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:07 Ответить
та який би не був наш "талант"...обіцянки, по бельгійські, це цяцянки...
показать весь комментарий
07.03.2026 18:19 Ответить
так а може треба вибирати головного дипломата такого, щоб він не вівся на цяцянки ?

може воно мале й дурне що до такої діяльності ?

може хай операції на мозку робить професіонал, а не чувак з юмором і без медичної освіти ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:27 Ответить
тобі можуть наобіцяти подарунків і не виконати обіцянки будь ти хоч геній...Тай МЗС України тут ні до чого...цими перемовами займались представники Міноборони...Можна 300 раз згадати "2019", але й здоровий глузд не варто втрачати
показать весь комментарий
07.03.2026 18:40 Ответить
Можна 300 раз згадати "2019", але й здоровий глузд не варто втрачати

2019 - це найяскравіший приклад втрати здорового глузду
показать весь комментарий
07.03.2026 18:47 Ответить
співчуваю...я не втрачав...
показать весь комментарий
07.03.2026 19:49 Ответить
Ніби ж у статті чітко пояснено, що спочатку Бельгія повинна отримати Ф-35, і тільки потім передатати Ф-16 Україні. Тож при чому тут українська влада?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:23 Ответить
то мабуть злі бельгійські ненависники Зеленського колись розказали українцям про "щас дадім" ?

чи хто про це колись язиком ляпав ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:29 Ответить
чи хто про це колись язиком ляпав ?

в 2024 году тогдашний премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что первые самолеты будут в Украине "до конца года Источник: https://censor.net/ru/n3604090
показать весь комментарий
07.03.2026 19:25 Ответить
11 жовтня 2023 року влада Бельгії офіційно підтвердила, що передадуть Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам. Крім того, ЗСУ також отримають ******* винищувачі F-16. Україна отримає 1,7 млрд євро від Бельгії: перші подробиці З такою заявою виступив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на спільному брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським.

https://news.online.ua/ru/belgiia-peredast-ukraine-17-mlrd-evro-i-istrebiteli-f-16-865631/
показать весь комментарий
07.03.2026 19:30 Ответить
А отой «потужній ухилянт з незламним ларьочником», так довго мандрували по Світі, понапідписували купу Угод про ніщо!!! А
гроші вивезли з України чималенькі, і розказують лохам про якісь там «саміти міру-мір»….! Бухгалтери з ДУС та Секретаріату КМУ, нервово рахують КОШТОРИСИ…!!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 18:34 Ответить
Чомусь іншим країнам це поставити F-16 не завадило. Мабуть бельгійцям 200 заморожених кацапськіх мільярдів заважають.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:51 Ответить
Так може в тих інших країнах є дипломати і чиновники з освітою і досвідом роботи, які знають, як складати бумажки ?

Чи ти вважаєш, що якісь 5-6 ефективних менеджерів без освіти і досвіду роботи на щось здатні під приводом істеричного безграмотного тупого чувака ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:58 Ответить
Оце вам чмирі з ЄС. Реальна ***** .
показать весь комментарий
07.03.2026 18:08 Ответить
в договорі є дві сторони.

хтось не потратився, а когось кинули.

хто в цій ситуації лох ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:13 Ответить
Бельгія.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:16 Ответить
Бельгію кинули ?

Як саме ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:20 Ответить
Не поставили жодного F-35 на заміну F-16, які Бельгія планувала передати Україні після отримання F-35.
"У міноборони Бельгії головною причиною того, що Україна досі не отримала жодних бельгійських F-16, назвали затримку з постачанням нових літаків зі США.
Так, американські винищувачі F-35, якими Бельгія хоче замінити старі літаки, все ще не надійшли. Передати F-16 бельгійці зможуть лише після заміни, тобто передача відкладається." Джерело: https://censor.net/ua/n3604090
показать весь комментарий
07.03.2026 19:15 Ответить
тобто вони (бельгійці) чмирі ?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:19 Ответить
Заспокойтеся і спробуйте правильно зрозуміти текст коментаря. При будь-якому тлумаченні слова "чмирі" бельгійці не є чмирями. Вони нормальні, а от для тих, хто без поважних причин і пояснень зірвав контракт з постачання Бельгії F-35 , вам мабуть буде нескладно підібрати відповідне слово з вашого лексикону.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:47 Ответить
хто в цій ситуації лох ?

"Сдай старый аккумулятор - получи скидку на покупку нового"
Бельгии пообещали скидку за утилизацию поставку старых самолетов в Украину. (с потолка миллиард). Этот миллиард записан как военная помощь Украине. Между цифрами Трампа и Зеленского рвет 200 миллиардов. В якобы погашение Украина подписала сделку по металлам. Учитывая что аналогичная сделка Америкой была подписана с (еще тем) Афганистаном (и шо оно им дало). Предлагаю ещё раз рассмотреть вопрос кто здесь "лох"
1. Бельгия ничего не получила - ничего не потеряла.
2. США не получили ничего от Бельгии - ничего не поставили.
3. Украина подписала сделку по металлам, но учитывая состояние ее экономики и события в мире хер шо будет выполнять.
Все при своих. Игра с нулевой суммой
показать весь комментарий
07.03.2026 19:54 Ответить
Тож війна з Іраном, які передачі?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:23 Ответить
Бояться. Бо коли щось не так хоч з одним з літаком, то Зєля дасть їхній телефон ЗСУшникам.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:36 Ответить
Так і ****** ж обіцяв хамейіні, що він підтримає сратьєгіческага падєльніка???
показать весь комментарий
07.03.2026 18:53 Ответить
Такі ж будуть потужні гарантії безпеки від шановниї еврогеїв. На жаль, ми у світі у ролі унтерменшів і наші життя мало чого коштують. На відміну від самі знаєте кого.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:08 Ответить
не знаю кого ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:09 Ответить
ПО - та-та-та-та-та

РО - та-та-та-та-та

ШЕН-та-та-та-та-та

КО - та-та-та-та-та
показать весь комментарий
07.03.2026 18:15 Ответить
Макрон не обдурить , 150 Рафалей поставить вчасно
показать весь комментарий
07.03.2026 18:08 Ответить
при умові, що виконуючий обовязки президента України рашистський агент "козирний" ,не дасть команду рашистському "слузі" зе" ,відмовитися від французьких літаків так само, як і від бельгійських
показать весь комментарий
07.03.2026 18:27 Ответить
Только вот на приобретение и обслуживание Рафалей и Гриппенов нужно найти каких-то 150 миллиардов евро. Подумаешь какая мелочь.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:32 Ответить
Еще в виде мелочи срок в 5-10 лет на изготовление.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:41 Ответить
На какой х это "старье"? На подходе 150 "Грипен" и 120 "Рафаль". В мечтах.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:11 Ответить
в контрактах
показать весь комментарий
07.03.2026 18:13 Ответить
очінь правільно составлєнних, як з Бельгією )))

ти статтю читало ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:16 Ответить
я не читало , я писало
показать весь комментарий
07.03.2026 18:18 Ответить
Нет никаких контрактов пока у нас нет денег. Договор-декларация - это не контракт.

"... Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в понедельник подписали декларацию о намерениях по усилению обороноспособности Украины, которая предусматривает приобретение у производителя, компании Dassault, 100 истребителей Rafale для Киева в течение следующих 10 лет..."
показать весь комментарий
07.03.2026 18:36 Ответить
Може вже після війни, а Бельгіє? Навіщо нагнітати?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:11 Ответить
"Європа, США та Канада надасть гарантії. Коаліція (охочих, - ред.) досягає прогресу у формуванні цих гарантій. Як тільки буде досягнута мирна угода - одразу з'являться Збройні сили (членів Коаліції, - ред.), літаки у повітрі та кораблі у морі. Інші члени НАТО допомагатимуть в інший спосіб", - https://suspilne.media/1230247-gensek-nato-mark-rutte-pribuv-do-kieva-ta-vistupae-u-radi/ казав Рютте у Верховній Раді.

То які претензії?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:25 Ответить
Навіщо вони? Кулеметами збивати шахеди? Так краще використовувати кукурузники.
Чи закупити літаки Першої Світової. На таких літаках і Коля Каклета зміг би воювати.
А так - ні гімна ні ложки.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:12 Ответить
чи Міражи
показать весь комментарий
07.03.2026 18:14 Ответить
Воно ж Осел - почув про томагавки чи про ф-16. Думав - зараз дадуть літаки і вони позбивають всі ординські бомбардувальники.
А про те що для цього потрібно навчити пілотів, мати озброєння для цих літаків, бази обслуговування, літаки супроводу, захищені підземні аеродроми, ППО - в макітру Лідара вже не влазило.
Ну і дали. Аж 2 літаки.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:24 Ответить
Ось вам і партнери/друзі/союзники.

Пора відкрити очі українці!
показать весь комментарий
07.03.2026 18:13 Ответить
Бути другом партнером/другом/союзником Зеленського це знаєте...таке...не кожний потягне...
показать весь комментарий
07.03.2026 18:19 Ответить
Типове совкове мислення президент=держава.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:57 Ответить
А у 2019 не совок обрали?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:03 Ответить
Ну логічно ж, що совок обрав совок.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:28 Ответить
Багато українців просто ненавидять Україну, українське і самих українців. Специ постаралися...які специ?..як казав Горбачов - їх всі знають. Треба вже, мабуть, якийсь особливий статус вводити - "жертва пропаганди"...Приходить у якусь Прокуратуру якийсь чоловік і каже: Я голосував за Зеленського, бо казали, що Порошенко це Вальцман, а виявилося, що навпаки. Найдіть того, хто це казав і покарайте.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:43 Ответить
Цей статус отримає десь мабуть біля 90% українців.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:51 Ответить
Відкрий очі дебіл.Кого до влади привів мудрий наріт.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:32 Ответить
А ти завжди свої розмови з дзеркалом переводиш в текст і залишаєш коментом тут?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:56 Ответить
Іди нах ***** зефільне
показать весь комментарий
07.03.2026 19:02 Ответить
Ух, як потужно, як інтелектуально ти мене переміг. Видно, що ти вчився в кращих майстрів 95-го.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:29 Ответить
Цій владі ніхто нічого давати не буде, це не влада а шапіто яке насичене кротами.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:13 Ответить
а до цього що було ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:17 Ответить
розробка Нептунів і створення армії. Томос і безвіз. Мінські угоди.

Хуже ж не стало ?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:52 Ответить
стаття про літаки які не передали , людина пише що цій владі нічого і ніхто давати не буде . І питання було в цьому ключі . Як назвати те , що передавали ЗСУ іноземці до його ствердження ?
показать весь комментарий
07.03.2026 19:23 Ответить
та ти не про слова людини кажи, яка шось пише. В мене до тебе відповідь була на твої слова, які ти пишеш
показать весь комментарий
07.03.2026 19:26 Ответить
я пояснив що значило моє запитання . Якщо не зрозуміло , можна ще раз прочитати . Або проігноруй моє запитання і зразу під його вислів підстав свою відповідь і подивись що з цього вийде .
показать весь комментарий
07.03.2026 19:34 Ответить
Обіцяти женитись - не означає женитись.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:14 Ответить
Гальмують, бо ×уйло нонстоп збирає компромат на західних політиків і посадовців. Мали б і наші спец. служби працювати в цьому напрямку, але вони надто зайняті дискредитацією та репресіями проти антикорупційни органів на віслюче замовлення.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:15 Ответить
Тому що Бельгія.. це Швейцарія..А Швейцарія..це золоті коронки в'язнів концтаборів.... Напевно адекватні люди зрозуміють,про що я...
показать весь комментарий
07.03.2026 18:20 Ответить
Адекватні не розуміють, як ти в гамівній сорочці по клаві тицяєш
показать весь комментарий
07.03.2026 18:53 Ответить
так!
з австріяками позавчора посралися, підставив з чорним налом.
агов, сьогодні гнати на клятих бельгійців!
не хочуть віддавати кацапські депозити!!!!
і самолі зажали, жлоби!
всім українцям в бельгії, до зброї, як сибіга закликав про мадярію!
показать весь комментарий
07.03.2026 18:20 Ответить
який чорний нал , Ощад купив законно для своїх нужд
показать весь комментарий
07.03.2026 18:22 Ответить
так так.
все законно. всім відомо.
цілий генерал сбу охороняв.
але, чомусь не віддають.
сам особисто, зелений дегенерат пишний помчався виторговувати.
особливо про дев'ять золотих злитків......
показать весь комментарий
07.03.2026 18:27 Ответить
зазвичай інкасатори колишні військові , віддадуть нікуди вони не дінуться
показать весь комментарий
07.03.2026 18:30 Ответить
тобто, пенсіонери?
показать весь комментарий
07.03.2026 18:38 Ответить
Це ж дебіл місцевий,має дві задачі.1 славити потужного,2 всих на війну
показать весь комментарий
07.03.2026 18:41 Ответить
Лише про відсотки лишилось домовитись
показать весь комментарий
07.03.2026 18:38 Ответить
А ти смішний .Так просто без причини угорці затримали,нуну.Таке впарювати дебілам тим 73%
показать весь комментарий
07.03.2026 18:35 Ответить
і не перший раз купував
показать весь комментарий
07.03.2026 18:26 Ответить
А ти все знаєш,тебе особисто інформують
показать весь комментарий
07.03.2026 18:36 Ответить
газети треба читати
показать весь комментарий
07.03.2026 18:40 Ответить
ти начитаний,мозок нахлухо гівном залитий.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:43 Ответить
Потрібно не газети читати,а вчити закони і самому аналізувати події.Начитані обрали в 2019р начитаного
показать весь комментарий
07.03.2026 18:45 Ответить
Твій ранок починається з телеграму,або марафону .
показать весь комментарий
07.03.2026 18:47 Ответить
Нідерланди, Данія, Норвегія передали ,поки достатньо
показать весь комментарий
07.03.2026 18:21 Ответить
а там Гріфени прилетять
показать весь комментарий
07.03.2026 18:25 Ответить
до нас в теплі краї
показать весь комментарий
07.03.2026 18:27 Ответить
Так точно. 50+ ед. и теперь они основа ВС Украины.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:25 Ответить
вони в Бросселі обіссалися опісля кцпських БПЛА... то нічого очікувати....ці малани готові гаваріть по російські
показать весь комментарий
07.03.2026 18:31 Ответить
ЛЮДИ , вам что еще не понятно , что Украину ЗАПИХИВАЮТ под росию каждый кто каким может способом !!!! кто каждый день ракета нам по башке , кто блокадой на границе нашего зерна , кто как орбан , кто как фицо , кто как бельгия , а кто как трамп !!!а ГЛАВНОЕ наши кто корупцией как миньдич , кто как ермак , а президент отправкой наших спецов к арабам !!! Украина стоит и истекает кровью !!!((( сколько мы еще вытерпим ???(((
показать весь комментарий
07.03.2026 18:33 Ответить
ЄС могли б будувати хором літаки не слабші за F - 35 а заглядати в рот Трампу - чи виділить шось зі свого столу
показать весь комментарий
07.03.2026 18:34 Ответить
а не
показать весь комментарий
07.03.2026 18:35 Ответить
Гріфен і Рафале краще Ф16
показать весь комментарий
07.03.2026 18:39 Ответить
Україна не отримала жодного F-16 від США.

F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60.

У 2025 році списано 11.

У світі продажі не зупинилися, є понад 100 замовлень на нові F-16.
показать весь комментарий
07.03.2026 18:39 Ответить
голо-мний тріпломат Зєля - красава.. за що не візьметься - усе через сраку..
але у зебілів в усьому виноватий по-любому знову Порох..
показать весь комментарий
07.03.2026 19:18 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 19:31 Ответить
але ж пообіцяли. ну і досить.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:32 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
показать весь комментарий
07.03.2026 19:37 Ответить
Обещать жениться, не значит жениться.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:45 Ответить
 
 