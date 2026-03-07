Украина не получила ни одного F-16 от Бельгии: в Брюсселе говорят, что каких-либо сроков не существовало
За три года Украина не получила ни одного из обещанных Бельгией 30 истребителей F-16. В Брюсселе заявили, что якобы срок поставки самолетов не был точно утвержден.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет VRT.
Не было никаких сроков поставки
Отмечается, что за три года участия Бельгии в "коалиции истребителей" по поставке F-16 Украине не было передано ни одного бельгийского самолета. С 2023 года сроки постоянно откладывались и переносились, и первые бельгийские F-16 уже должны были быть в Украине, но их до сих пор нет.
В правительстве Бельгии заявляют, что каких-либо сроков поставки якобы и не существовало. Говорят, что этот вопрос даже не обсуждался, а Украина, по версии одного из высших командиров бельгийских ВВС, якобы даже подала запрос не поставлять самолеты, потому что "нет пилотов".
Что говорили ранее?
Стоит заметить, что еще в 2024 году тогдашний премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что первые самолеты будут в Украине "до конца года". И это должны были быть первые из тех 30 самолетов, которые обещали Украине в "коалиции". Однако с того момента истребители передали другие страны, но не Бельгия.
Кроме того, в мае 2025 года министр обороны Бельгии Тео Франкен также говорил, что самолеты Украине передадут "раньше запланированного срока".
В чем причина?
В Минобороны Бельгии главной причиной того, что Украина до сих пор не получила ни одного бельгийского F-16, назвали задержку с поставкой новых самолетов из США.
В частности, американские истребители F-35, которыми Бельгия хочет заменить старые самолеты, все еще не поступили. Передать F-16 бельгийцы смогут только после замены, то есть передача откладывается.
"С самого начала Министерство обороны заявило, что сначала должны быть удовлетворены оперативные потребности самих Воздушных сил Бельгии. Всегда было понятно, что наша собственная оперативная готовность должна быть гарантирована", - подчеркнул генерал-майор Герт Де Деккер.
Планируется, что весь свой парк F-16 Бельгия выведет из эксплуатации до конца 2028 года. Окончательное завершение поставок F-35 ожидается не ранее 2029 года.
В то же время еще в октябре 2025 года сообщалось, что Украина получит от Бельгии дополнительные F-16. На замену этим самолетам уже тогда начали поступать первые истребители пятого поколения F-35. Предполагалось, что первые F-16 должны были отправляться Украине в 2026 году.
в 2024 году тогдашний премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что первые самолеты будут в Украине "до конца года
https://news.online.ua/ru/belgiia-peredast-ukraine-17-mlrd-evro-i-istrebiteli-f-16-865631/
"У міноборони Бельгії головною причиною того, що Україна досі не отримала жодних бельгійських F-16, назвали затримку з постачанням нових літаків зі США.
Так, американські винищувачі F-35, якими Бельгія хоче замінити старі літаки, все ще не надійшли. Передати F-16 бельгійці зможуть лише після заміни, тобто передача відкладається." Джерело: https://censor.net/ua/n3604090
"... Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в понедельник подписали декларацию о намерениях по усилению обороноспособности Украины, которая предусматривает приобретение у производителя, компании Dassault, 100 истребителей Rafale для Киева в течение следующих 10 лет..."
