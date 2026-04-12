Бельгия и Норвегия до сих пор не передали Украине ни одного F-16
Поставки западных истребителей в Украину сталкиваются с новыми задержками, несмотря на ранее озвученные политические обязательства. Речь идет прежде всего о самолетах, которые должны передать европейские партнеры в рамках авиационной коалиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Defense Express.
Аналитики отмечают, что сразу две страны — Бельгия и Норвегия — до сих пор не передали ни одного истребителя F-16 Fighting Falcon.
Почему задерживается передача самолетов
Бельгия планирует передать Украине до 30 истребителей, однако этот процесс зависит от перевооружения собственных ВВС. В частности, задержки возникли из-за поставок новых F-35 Lightning II, которые должны заменить старые самолеты.
Первые F-35 поступили в страну только в 2024 году, что отсрочило вывод F-16 из эксплуатации. По оценкам, часть самолетов может быть передана Украине не ранее 2026–2028 годов.
Кроме того, значительное количество этих истребителей требует технического обслуживания или ремонта перед передачей, что также влияет на сроки.
Ситуация с Норвегией и общий баланс
Норвегия, которая обещала передать шесть самолетов, также пока не осуществила ни одной поставки. Все самолеты в настоящее время находятся на предприятии Sabena Engineering в Бельгии.
Два самолета использовались для подготовки украинских пилотов и нуждаются в ремонте. Еще четыре были переданы в разобранном виде и испытывают нехватку комплектующих. По имеющейся информации, каждому из них требуется около сотни отсутствующих деталей.
Несмотря на то, что самолеты находятся на предприятии уже около года, ремонт фактически не начался из-за ограниченных производственных мощностей.
Эксперты отмечают, что задержки связаны не только с политическими решениями, но и с техническими факторами — дефицитом запчастей и ограниченными возможностями ремонта.
Всего Украине обещали передать 79 истребителей четыре страны. На данный момент Нидерланды уже передали все 24 самолета, Дания — не менее 12 из 19. В то же время Бельгия и Норвегия пока не передали ни одного.
Таким образом, около 36 самолетов, или более 45% от обещанного количества, остаются непоставленными. По оценкам, Украина сейчас может иметь до 39 F-16 с учетом уже переданных машин и потерь.
Эксперты подчеркивают, что ситуация демонстрирует сложность передачи современной авиации даже при наличии политической поддержки. Среди дополнительных факторов также называют возможную нехватку подготовленных пилотов.
- К слову, ранее сообщалось, что за три года Украина не получила ни одного из обещанных Бельгией 30 истребителей F-16. В Брюсселе заявили, что якобы срок поставки самолетов не был точно утвержден.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
