Бельгия и Норвегия до сих пор не передали Украине ни одного F-16

Поставки западных истребителей в Украину сталкиваются с новыми задержками, несмотря на ранее озвученные политические обязательства. Речь идет прежде всего о самолетах, которые должны передать европейские партнеры в рамках авиационной коалиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Defense Express.

Аналитики отмечают, что сразу две страны — Бельгия и Норвегия — до сих пор не передали ни одного истребителя F-16 Fighting Falcon.

Почему задерживается передача самолетов

Бельгия планирует передать Украине до 30 истребителей, однако этот процесс зависит от перевооружения собственных ВВС. В частности, задержки возникли из-за поставок новых F-35 Lightning II, которые должны заменить старые самолеты.

Первые F-35 поступили в страну только в 2024 году, что отсрочило вывод F-16 из эксплуатации. По оценкам, часть самолетов может быть передана Украине не ранее 2026–2028 годов.

Кроме того, значительное количество этих истребителей требует технического обслуживания или ремонта перед передачей, что также влияет на сроки.

Ситуация с Норвегией и общий баланс

Норвегия, которая обещала передать шесть самолетов, также пока не осуществила ни одной поставки. Все самолеты в настоящее время находятся на предприятии Sabena Engineering в Бельгии.

Два самолета использовались для подготовки украинских пилотов и нуждаются в ремонте. Еще четыре были переданы в разобранном виде и испытывают нехватку комплектующих. По имеющейся информации, каждому из них требуется около сотни отсутствующих деталей.

Несмотря на то, что самолеты находятся на предприятии уже около года, ремонт фактически не начался из-за ограниченных производственных мощностей.

Эксперты отмечают, что задержки связаны не только с политическими решениями, но и с техническими факторами — дефицитом запчастей и ограниченными возможностями ремонта.

Всего Украине обещали передать 79 истребителей четыре страны. На данный момент Нидерланды уже передали все 24 самолета, Дания — не менее 12 из 19. В то же время Бельгия и Норвегия пока не передали ни одного.

Таким образом, около 36 самолетов, или более 45% от обещанного количества, остаются непоставленными. По оценкам, Украина сейчас может иметь до 39 F-16 с учетом уже переданных машин и потерь.

Эксперты подчеркивают, что ситуация демонстрирует сложность передачи современной авиации даже при наличии политической поддержки. Среди дополнительных факторов также называют возможную нехватку подготовленных пилотов.