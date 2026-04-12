РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13943 посетителя онлайн
Новости F-16 для Украины
1 569 17

Бельгия и Норвегия до сих пор не передали Украине ни одного F-16

Норвегия и Бельгия задерживают поставки F-16 в Украину

Поставки западных истребителей в Украину сталкиваются с новыми задержками, несмотря на ранее озвученные политические обязательства. Речь идет прежде всего о самолетах, которые должны передать европейские партнеры в рамках авиационной коалиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Defense Express.

Аналитики отмечают, что сразу две страны — Бельгия и Норвегия — до сих пор не передали ни одного истребителя F-16 Fighting Falcon.

Почему задерживается передача самолетов

Бельгия планирует передать Украине до 30 истребителей, однако этот процесс зависит от перевооружения собственных ВВС. В частности, задержки возникли из-за поставок новых F-35 Lightning II, которые должны заменить старые самолеты.

Первые F-35 поступили в страну только в 2024 году, что отсрочило вывод F-16 из эксплуатации. По оценкам, часть самолетов может быть передана Украине не ранее 2026–2028 годов.

Кроме того, значительное количество этих истребителей требует технического обслуживания или ремонта перед передачей, что также влияет на сроки.

Ситуация с Норвегией и общий баланс

Норвегия, которая обещала передать шесть самолетов, также пока не осуществила ни одной поставки. Все самолеты в настоящее время находятся на предприятии Sabena Engineering в Бельгии.

Два самолета использовались для подготовки украинских пилотов и нуждаются в ремонте. Еще четыре были переданы в разобранном виде и испытывают нехватку комплектующих. По имеющейся информации, каждому из них требуется около сотни отсутствующих деталей.

Несмотря на то, что самолеты находятся на предприятии уже около года, ремонт фактически не начался из-за ограниченных производственных мощностей.

Эксперты отмечают, что задержки связаны не только с политическими решениями, но и с техническими факторами — дефицитом запчастей и ограниченными возможностями ремонта.

Всего Украине обещали передать 79 истребителей четыре страны. На данный момент Нидерланды уже передали все 24 самолета, Дания — не менее 12 из 19. В то же время Бельгия и Норвегия пока не передали ни одного.

Таким образом, около 36 самолетов, или более 45% от обещанного количества, остаются непоставленными. По оценкам, Украина сейчас может иметь до 39 F-16 с учетом уже переданных машин и потерь.

Эксперты подчеркивают, что ситуация демонстрирует сложность передачи современной авиации даже при наличии политической поддержки. Среди дополнительных факторов также называют возможную нехватку подготовленных пилотов.

Автор: 

Бельгия (481) Норвегия (802) F-16 (598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Вони закрилися українським щитом і живуть своє спокійне життя, але вічно українці їх захищати не будуть це точно
показать весь комментарий
12.04.2026 20:38 Ответить
+3
Ну то правда, он Боря на днях приїжджав дивитися скільки їх зосталося.
показать весь комментарий
12.04.2026 20:46 Ответить
+2
Вічно, всього лиш поки не скінчаться .
показать весь комментарий
12.04.2026 20:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибори в Угорщині все змінять 😸
показать весь комментарий
12.04.2026 20:32 Ответить
....Аналітики зазначають, що одразу дві країни - Бельгія та Норвегія - досі не передали жодного винищувача F-16 Fighting Falcon...
...Бельгія планує передати Україні до 30 винищувачів, однак цей процес залежить від переозброєння власних Повітряних сил. Зокрема, затримки виникли через постачання нових F-35 Lightning II, які мають замінити старі літаки ...
показать весь комментарий
12.04.2026 20:34 Ответить
Вони дивляться на наші міндічгейти і бере їх сумнів...
показать весь комментарий
12.04.2026 20:48 Ответить
Мне нравится ход ваших мыслей, ну есть ещё один нюанс, Соединенные Штаты не спешат поставлять новые самолёты европейским странам,только не пойму почему так происходит
показать весь комментарий
12.04.2026 20:52 Ответить
вот непонятно почему Великий Дони так делает
показать весь комментарий
12.04.2026 20:54 Ответить
может удумал или знает что, кто его разберёт
показать весь комментарий
12.04.2026 20:56 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
При есесесері теж українським щитом були закриті від есесесерії?
показать весь комментарий
12.04.2026 20:57 Ответить
Очень меткий вопрос.
показать весь комментарий
12.04.2026 20:59 Ответить
А навіщо? У вас і так всього вистачає.
показать весь комментарий
12.04.2026 20:55 Ответить
Укроборонпром чего только не поставляет. Проценты зашкаливают.
показать весь комментарий
12.04.2026 21:04 Ответить
Вже третю ітерацію дискомбобулятора за ліценхією клєпаємо. Про зірки смерті та міжгалактичні крейсери я вже мовчу...
показать весь комментарий
12.04.2026 21:09 Ответить
А тепер вніманіє, зараз вилетить птічка. Володимир Зеленський підписав безпекові угоди як з Норвегією, так і з Бельгією. Угода з Норвегією (разом з Ісландією та Швецією) була підписана 31 травня 2024 року у Стокгольмі, а угода з Бельгією - раніше.
показать весь комментарий
12.04.2026 21:03 Ответить
А навіщо. Як український уряд своїх воїнів навіть позашляховиками не може забезпечити, з/п нормальну зробити, то які можуть бути питання до урядів інших країн.
показать весь комментарий
12.04.2026 21:09 Ответить
Бельгія та Норвегія планували замінити на нові F-35 , яки обіцяли,
але тих нема.
показать весь комментарий
12.04.2026 21:15 Ответить
 
 