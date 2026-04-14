У Норвегії розслідують можливу розтрату допомоги Україні

У Норвегії триває розслідування щодо можливих зловживань коштами, виділеними в межах програми допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише VG.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кого підозрюють

Підрозділ з боротьби з економічними злочинами Økokrim висунув обвинувачення двом особам.

Йдеться про офіцера збройних сил Норвегії та керівника приватної компанії, яка отримала контракт у межах програми Нансена.

Читайте: Підготовка та оснащення українських військовослужбовців: країни Північної Європи започаткували нову ініціативу

Суть підозр

За даними слідства, офіцера підозрюють у зловживанні службовим становищем під час участі у державних закупівлях.

Зокрема, він міг впливати на ухвалення рішень навіть після усунення від відповідної посади.

Керівнику компанії інкримінують розтрату коштів, пов’язаних із виконанням контракту.

Також читайте: Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Україну

Затримання і позиція сторін

Обох підозрюваних затримали у лютому під час спеціальної операції.

Після допитів їх відпустили без обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фігуранти справи заперечують свою провину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвезький студент віддав премію на підтримку України

Ризики для системи допомоги

У Økokrim зазначають, що подібні випадки є рідкісними, однак становлять серйозну загрозу.

Йдеться про можливий підрив довіри до системи державних закупівель, збройних сил та ефективності міжнародної допомоги Україні.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія та Норвегія досі не передали Україні жодного F-16