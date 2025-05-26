Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Україну
У фінському місті Турку розпочалася зустріч прем'єр-міністрів країн Північної Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
У зустрічі візьмуть участь прем'єри Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії, а також представники автономних Фарерських островів і Гренландії.
Сторони обговорюватимуть питання регіональної співпраці, безпеку постачання і ширшу безпекову ситуацію у регіоні, зокрема ситуацію в Україні.
Також до зустрічі приєднається канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не наговорилися, СКБЛНХ!!!
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерца заявив в інтерв'ю телеканалу https://europaforum.wdr.de/forum-2025/livestream/ WDR, що Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження за дальністю з військових поставок Україні.