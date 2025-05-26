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Новини Допомога Україні від країн Північної Європи
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Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Україну

Лідери Північної Європи обговорять Україну

У фінському місті Турку розпочалася зустріч прем'єр-міністрів країн Північної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

У зустрічі візьмуть участь прем'єри Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії, а також представники автономних Фарерських островів і Гренландії.

Сторони обговорюватимуть питання регіональної співпраці, безпеку постачання і ширшу безпекову ситуацію у регіоні, зокрема ситуацію в Україні.

Також до зустрічі приєднається канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Автор: 

Європа (1869) Фінляндія (1321)


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Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Україну

Не наговорилися, СКБЛНХ!!!
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26.05.2025 16:28 Відповісти
Полный провал внешенй политики со стороны Украны... Скажи что-то против.
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26.05.2025 16:57 Відповісти
Та вже пишіть: Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Зеленського...!
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26.05.2025 16:33 Відповісти
Слухала недавно Валерія Чалого- він назвав саме цих країн на котрих Україні треба опиратися без особливих надій на головних РІШУЧИХ з ЄС ...
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26.05.2025 16:34 Відповісти
доречі, це було місяць тому...
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26.05.2025 16:35 Відповісти
Вдаримо черговою зустріччю у відповідь на ракетні обстріли.
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26.05.2025 16:35 Відповісти
Мерц заявив, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерца заявив в інтерв'ю телеканалу https://europaforum.wdr.de/forum-2025/livestream/ WDR, що Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження за дальністю з військових поставок Україні.
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26.05.2025 16:37 Відповісти
До речі слово «лідер» щодо керівників країн, особливо в нагі часи, перетворилось на затягану ганчірку в місцях загального користування, де більшість цих «лідерів» не попадаютьтв унітаз, а виключно - на себе
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26.05.2025 16:54 Відповісти
Друзья наши верные времени не теряют. Они проводят встречи, обсуждают и договариваются и впредь.....
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26.05.2025 17:01 Відповісти
 
 