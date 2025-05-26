Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Україну

У фінському місті Турку розпочалася зустріч прем'єр-міністрів країн Північної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

У зустрічі візьмуть участь прем'єри Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії, а також представники автономних Фарерських островів і Гренландії.

Сторони обговорюватимуть питання регіональної співпраці, безпеку постачання і ширшу безпекову ситуацію у регіоні, зокрема ситуацію в Україні.

Також до зустрічі приєднається канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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