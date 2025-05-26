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Новини Допомога Україні від Польщі Логістичний хаб у Європі
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Туск оголосив про створення в Польщі "найбільшого логістичного хабу в Європі"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "найбільший логістичний хаб в Європі" буде побудований в місті Славкув в Сілезії в Польщі. Термінал має відіграти важливу роль під час повоєнної відбудови України, бо Варшава "хоче заробити великі гроші".

Про це повідомляє TVN24, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, модернізація наявної інфраструктури має подвоїти його логістичні спроможності й зробити найбільшим у Європі.

"Скажу без жодних перебільшень – тут, у Славкуві у Сілезії, у нас буде найбільший логістичний хаб такого типу у Європі", - оголосив прем’єр, зазначивши, що це "золота угода" для Польщі.

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Євротермінал Славкув розташований на стику залізничних колій стандартної європейської ширини й найбільш західної залізничної гілки з широкою колією 1520 мм, що використовується зокрема в Україні – що дає можливість перевалки вантажів, які прямують зі сходу на захід і навпаки.

Після розширення наявної інфраструктури, потужність має зрости з 285 стандартних контейнерів на рік до понад 500.

Як наголосив Туск, "Польща хоче заробити великі гроші на відновленні України".

"Це не погано, сказати так: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо заробити на цьому, і для цього потрібен цей особливий хаб. Це не тільки Україна, це не тільки східний напрямок (...). Тому ми інвестуємо стільки грошей і стільки роботи, щоб Славкув став цією європейською логістичною силою, найбільшим центром в Європі, тому що це таке логістичне серце, де ці потоки не тільки в напрямку схід-захід, але і північ-південь - додав він.

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Автор: 

Європа (1869) Польща (8605) Туск Дональд (542) логістика (59)


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Корисна річ ці хаби, ось лише нещодавно Міністерство повернення українців відкрило свій хаб у Мадриді, і результат не забарився: Днями в Київ повертається перший громадянин України!
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26.05.2025 15:35 Відповісти
Гроші не пахнуть а великі гроші благоухають
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26.05.2025 15:36 Відповісти
а у нас просто хочуть вижити та існувати ..бажано жити
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26.05.2025 15:36 Відповісти
Туск ,політик правильний ❤️🇵🇱 !
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26.05.2025 15:38 Відповісти
Всі ми безкорисливо любимо гроші!
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26.05.2025 15:44 Відповісти
Постановочні фермери радісно потирають руки...
Видно спеціально під їх нужди будували з лаудж зонами, аквапарком дискотеками...
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26.05.2025 15:44 Відповісти
Хитродупі ляхи не про те думають.
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26.05.2025 15:50 Відповісти
А якби не "хотіння заробити великі гроші", то не було б вам, українці, ніякої відбудови...
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26.05.2025 16:08 Відповісти
 
 