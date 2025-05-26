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Новини Масований ракетний обстріл Польща підняла винищувачі
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Польща піднімала свої винищувачі на тлі атаки РФ: Друга поспіль дуже напружена ніч

нато,винищувач

Оперативне командування вранці 26 травня попередило, що в південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму через розгортання польських і натовських літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі в Х.

"Увага, у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польських та союзних літаків", – йдеться у повідомленні.

У ньому підкреслюється, що це вже друга поспіль дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки спостерігається відновлення активності авіації дальньої дії Російської Федерації, яка завдає ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", – наголошується в комюніке.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – запевнили у відомстві.

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Автор: 

Польща (8612) літак (2936)


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Топ коментарі
+15
Пшеки перенапружилися. Треба терміново їх пожаліти😥
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26.05.2025 08:52
+11
Бідні пшеки, оце попрацювали дві ночі підряд
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26.05.2025 08:52
+6
Дивіться там в шанці не наробіть, від перенапруги.
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26.05.2025 08:53
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Бідні пшеки, оце попрацювали дві ночі підряд
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26.05.2025 08:52 Відповісти
Пшеки перенапружилися. Треба терміново їх пожаліти😥
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26.05.2025 08:52 Відповісти
І відшкодувати витраченій керосин і амортизацію літаків.
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26.05.2025 10:09 Відповісти
Дивіться там в шанці не наробіть, від перенапруги.
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26.05.2025 08:53 Відповісти
Так, не те, що Україна в 2008-му в Грузію відправила всю свою авіацію воювати
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26.05.2025 09:15 Відповісти
Про напруженість не треба розповідати.
Звичайна білябойова (поки що навіть не бойова) робота.
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26.05.2025 09:37 Відповісти
Не перевтоміться.
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26.05.2025 08:57 Відповісти
Ну підняли і шо?
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26.05.2025 08:58 Відповісти
Для чого нам ці новини, чим їх підняття нам допомогло
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26.05.2025 09:02 Відповісти
Ну дуже напружена у Війська Польського була ніч. Шо там ЗСУ, то таке, а ось Військо Польське то дуже було напружене. Цікаво, данні на нам на РІЦ поляки видають? Думаю так. І зайвих навчань не буває, тем більш перед початком війни.
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26.05.2025 09:03 Відповісти
..як же гонорові поляки воювати з людожерською Московією збираються, якщо навіть "весільні польоти" їх вже виснажують-напружують?
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26.05.2025 09:09 Відповісти
Та вони й не збираються, для цього є Україна.
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26.05.2025 09:22 Відповісти
ППО Польщі виконує свою роботу.
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26.05.2025 09:12 Відповісти
"Дуже напружена ніч . . ."

бідні поляки, як же ж їм неймовірно важко . . .
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26.05.2025 09:12 Відповісти
Второй день воздушных сэлф,как это им тяжело бедолагам..
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26.05.2025 09:21 Відповісти
ото напружились! Головне - не надзюрити у комбєз.
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26.05.2025 09:24 Відповісти
В камері був шум!?
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26.05.2025 09:25 Відповісти
Тримайтеся польскі брати, це дуже важка праця, піднімати та опускати дупу.
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26.05.2025 09:53 Відповісти
Для поляків друга напружена ніч ? Напрудили ,
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26.05.2025 10:05 Відповісти
напруга не в тому, щоб при потребі не схибити і зробити влучний постріл , а втому, щоб не зробити постріл взагалі, навіть при реальній і законній потребі....
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26.05.2025 10:32 Відповісти
Зразу пригадується той кандидат в президенти Польщі, лідируючий за опитуваннями, що на догоду кацапам обіцяє не пуЩать Україну до НАТО.
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26.05.2025 11:05 Відповісти
Много напрягаться вредно для одного места
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26.05.2025 11:07 Відповісти
Головне, щоб не перенапряглись
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26.05.2025 11:37 Відповісти
Друга напружена ніч для поляків і вони вже бздять.Хочу нагадати вам Україна воює четвертий рік з внутрішнім і зовнішнім ворогом.
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26.05.2025 13:03 Відповісти
 
 