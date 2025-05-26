Польща піднімала свої винищувачі на тлі атаки РФ: Друга поспіль дуже напружена ніч

Оперативне командування вранці 26 травня попередило, що в південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму через розгортання польських і натовських літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі в Х.

"Увага, у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польських та союзних літаків", – йдеться у повідомленні.

У ньому підкреслюється, що це вже друга поспіль дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки спостерігається відновлення активності авіації дальньої дії Російської Федерації, яка завдає ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", – наголошується в комюніке.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – запевнили у відомстві.

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