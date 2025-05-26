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Новости Массированный ракетный обстрел Польша подняла истребители
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Польша поднимала свои истребители на фоне атаки РФ: Вторая подряд очень напряженная ночь

нато,истребитель

Оперативное командование утром 26 мая предупредило, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума из-за развертывания польских и натовских самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х.

"Внимание, в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что это уже вторая подряд очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку наблюдается возобновление активности авиации дальнего действия Российской Федерации, которая наносит ракетные удары по объектам, расположенным на территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - отмечается в коммюнике.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - заверили в ведомстве.

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Автор: 

Польша (8497) самолет (3620)


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Топ комментарии
+15
Пшеки перенапружилися. Треба терміново їх пожаліти😥
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26.05.2025 08:52
+11
Бідні пшеки, оце попрацювали дві ночі підряд
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26.05.2025 08:52
+6
Дивіться там в шанці не наробіть, від перенапруги.
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26.05.2025 08:53
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Бідні пшеки, оце попрацювали дві ночі підряд
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26.05.2025 08:52 Ответить
Пшеки перенапружилися. Треба терміново їх пожаліти😥
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26.05.2025 08:52 Ответить
І відшкодувати витраченій керосин і амортизацію літаків.
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26.05.2025 10:09 Ответить
Дивіться там в шанці не наробіть, від перенапруги.
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26.05.2025 08:53 Ответить
Так, не те, що Україна в 2008-му в Грузію відправила всю свою авіацію воювати
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26.05.2025 09:15 Ответить
Про напруженість не треба розповідати.
Звичайна білябойова (поки що навіть не бойова) робота.
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26.05.2025 09:37 Ответить
Не перевтоміться.
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26.05.2025 08:57 Ответить
Ну підняли і шо?
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26.05.2025 08:58 Ответить
Для чого нам ці новини, чим їх підняття нам допомогло
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26.05.2025 09:02 Ответить
Ну дуже напружена у Війська Польського була ніч. Шо там ЗСУ, то таке, а ось Військо Польське то дуже було напружене. Цікаво, данні на нам на РІЦ поляки видають? Думаю так. І зайвих навчань не буває, тем більш перед початком війни.
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26.05.2025 09:03 Ответить
..як же гонорові поляки воювати з людожерською Московією збираються, якщо навіть "весільні польоти" їх вже виснажують-напружують?
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26.05.2025 09:09 Ответить
Та вони й не збираються, для цього є Україна.
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26.05.2025 09:22 Ответить
ППО Польщі виконує свою роботу.
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26.05.2025 09:12 Ответить
"Дуже напружена ніч . . ."

бідні поляки, як же ж їм неймовірно важко . . .
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26.05.2025 09:12 Ответить
Второй день воздушных сэлф,как это им тяжело бедолагам..
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26.05.2025 09:21 Ответить
ото напружились! Головне - не надзюрити у комбєз.
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26.05.2025 09:24 Ответить
В камері був шум!?
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26.05.2025 09:25 Ответить
Тримайтеся польскі брати, це дуже важка праця, піднімати та опускати дупу.
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26.05.2025 09:53 Ответить
Для поляків друга напружена ніч ? Напрудили ,
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26.05.2025 10:05 Ответить
напруга не в тому, щоб при потребі не схибити і зробити влучний постріл , а втому, щоб не зробити постріл взагалі, навіть при реальній і законній потребі....
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26.05.2025 10:32 Ответить
Зразу пригадується той кандидат в президенти Польщі, лідируючий за опитуваннями, що на догоду кацапам обіцяє не пуЩать Україну до НАТО.
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26.05.2025 11:05 Ответить
Много напрягаться вредно для одного места
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26.05.2025 11:07 Ответить
Головне, щоб не перенапряглись
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26.05.2025 11:37 Ответить
Друга напружена ніч для поляків і вони вже бздять.Хочу нагадати вам Україна воює четвертий рік з внутрішнім і зовнішнім ворогом.
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26.05.2025 13:03 Ответить
 
 