Польша поднимала свои истребители на фоне атаки РФ: Вторая подряд очень напряженная ночь

Оперативное командование утром 26 мая предупредило, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума из-за развертывания польских и натовских самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х.

"Внимание, в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что это уже вторая подряд очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку наблюдается возобновление активности авиации дальнего действия Российской Федерации, которая наносит ракетные удары по объектам, расположенным на территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - отмечается в коммюнике.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - заверили в ведомстве.

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