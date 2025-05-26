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Новости Помощь Украине от Польши Логистический хаб в Европе
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Туск объявил о создании в Польше "крупнейшего логистического хаба в Европе"

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "самый большой логистический хаб в Европе" будет построен в городе Славкув в Силезии в Польше. Терминал должен сыграть важную роль во время послевоенного восстановления Украины, потому что Варшава "хочет заработать большие деньги".

Об этом сообщает TVN24, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, модернизация существующей инфраструктуры должна удвоить его логистические возможности и сделать крупнейшим в Европе.

"Скажу без всяких преувеличений - здесь, в Славкуве в Силезии, у нас будет самый большой логистический хаб такого типа в Европе", - объявил премьер, отметив, что это "золотая сделка" для Польши.

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Евротерминал Славкув расположен на стыке железнодорожных путей стандартной европейской ширины и наиболее западной железнодорожной ветки с широкой колеей 1520 мм, используемой в том числе в Украине - что дает возможность перевалки грузов, следующих с востока на запад и наоборот.

После расширения существующей инфраструктуры, мощность должна вырасти с 285 стандартных контейнеров в год до более 500.

Как подчеркнул Туск, "Польша хочет заработать большие деньги на восстановлении Украины".

"Это не плохо, сказать так: мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим заработать на этом, и для этого нужен этот особый хаб. Это не только Украина, это не только восточное направление (...). Поэтому мы инвестируем столько денег и столько работы, чтобы Славкув стал этой европейской логистической силой, крупнейшим центром в Европе, потому что это такое логистическое сердце, где эти потоки не только в направлении восток-запад, но и север-юг - добавил он.

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Автор: 

Европа (1907) Польша (8493) Туск Дональд (761) логистика (32)


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Корисна річ ці хаби, ось лише нещодавно Міністерство повернення українців відкрило свій хаб у Мадриді, і результат не забарився: Днями в Київ повертається перший громадянин України!
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26.05.2025 15:35 Ответить
Гроші не пахнуть а великі гроші благоухають
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26.05.2025 15:36 Ответить
а у нас просто хочуть вижити та існувати ..бажано жити
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26.05.2025 15:36 Ответить
Туск ,політик правильний ❤️🇵🇱 !
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26.05.2025 15:38 Ответить
Всі ми безкорисливо любимо гроші!
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26.05.2025 15:44 Ответить
Постановочні фермери радісно потирають руки...
Видно спеціально під їх нужди будували з лаудж зонами, аквапарком дискотеками...
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26.05.2025 15:44 Ответить
Хитродупі ляхи не про те думають.
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26.05.2025 15:50 Ответить
А якби не "хотіння заробити великі гроші", то не було б вам, українці, ніякої відбудови...
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26.05.2025 16:08 Ответить
 
 