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Новости Помощь Украине от стран Северной Европы
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Лидеры стран Северной Европы проводят встречу в Финляндии: будут говорить об Украине

Лидеры Северной Европы обсудят Украину

В финском городе Турку началась встреча премьер-министров стран Северной Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Во встрече примут участие премьеры Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, а также представители автономных Фарерских островов и Гренландии.

Стороны будут обсуждать вопросы регионального сотрудничества, безопасность поставок и более широкую ситуацию с безопасностью в регионе, в частности ситуацию в Украине.

Также к встрече присоединится канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Автор: 

Европа (1907) Финляндия (976)


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Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Україну

Не наговорилися, СКБЛНХ!!!
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26.05.2025 16:28 Ответить
Полный провал внешенй политики со стороны Украны... Скажи что-то против.
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26.05.2025 16:57 Ответить
Та вже пишіть: Лідери країн Північної Європи проводять зустріч у Фінляндії: говоритимуть про Зеленського...!
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26.05.2025 16:33 Ответить
Слухала недавно Валерія Чалого- він назвав саме цих країн на котрих Україні треба опиратися без особливих надій на головних РІШУЧИХ з ЄС ...
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26.05.2025 16:34 Ответить
доречі, це було місяць тому...
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26.05.2025 16:35 Ответить
Вдаримо черговою зустріччю у відповідь на ракетні обстріли.
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26.05.2025 16:35 Ответить
Мерц заявив, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерца заявив в інтерв'ю телеканалу https://europaforum.wdr.de/forum-2025/livestream/ WDR, що Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження за дальністю з військових поставок Україні.
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26.05.2025 16:37 Ответить
До речі слово «лідер» щодо керівників країн, особливо в нагі часи, перетворилось на затягану ганчірку в місцях загального користування, де більшість цих «лідерів» не попадаютьтв унітаз, а виключно - на себе
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26.05.2025 16:54 Ответить
Друзья наши верные времени не теряют. Они проводят встречи, обсуждают и договариваются и впредь.....
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26.05.2025 17:01 Ответить
 
 