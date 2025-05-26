Лидеры стран Северной Европы проводят встречу в Финляндии: будут говорить об Украине
В финском городе Турку началась встреча премьер-министров стран Северной Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Во встрече примут участие премьеры Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, а также представители автономных Фарерских островов и Гренландии.
Стороны будут обсуждать вопросы регионального сотрудничества, безопасность поставок и более широкую ситуацию с безопасностью в регионе, в частности ситуацию в Украине.
Также к встрече присоединится канцлер Германии Фридрих Мерц.
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Не наговорилися, СКБЛНХ!!!
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерца заявив в інтерв'ю телеканалу https://europaforum.wdr.de/forum-2025/livestream/ WDR, що Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження за дальністю з військових поставок Україні.