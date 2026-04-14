В Норвегии расследуют возможное растрачивание помощи Украине

В Норвегии продолжается расследование возможных злоупотреблений средствами, выделенными в рамках программы помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет VG.

Кого подозревают

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Økokrim выдвинуло обвинения двум лицам.

Речь идет об офицере вооруженных сил Норвегии и руководителе частной компании, которая получила контракт в рамках программы Нансена.

Читайте: Подготовка и оснащение украинских военнослужащих: страны Северной Европы начали новую инициативу

Суть подозрений

По данным следствия, офицера подозревают в злоупотреблении служебным положением при участии в государственных закупках.

В частности, он мог влиять на принятие решений даже после отстранения от соответствующей должности.

Руководителю компании инкриминируют растрату средств, связанных с выполнением контракта.

Читайте также: Лидеры стран Северной Европы проводят встречу в Финляндии: будут говорить об Украине

Задержание и позиция сторон

Обоих подозреваемых задержали в феврале во время специальной операции.

После допросов их отпустили без избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранты дела отрицают свою вину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвежский студент передал премию на поддержку Украины

Риски для системы помощи

В Økokrim отмечают, что подобные случаи являются редкими, однако представляют серьезную угрозу.

Речь идет о возможном подрыве доверия к системе государственных закупок, вооруженным силам и эффективности международной помощи Украине.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия и Норвегия до сих пор не передали Украине ни одного F-16