В Норвегии расследуют возможное растрачивание помощи Украине
В Норвегии продолжается расследование возможных злоупотреблений средствами, выделенными в рамках программы помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет VG.
Кого подозревают
Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Økokrim выдвинуло обвинения двум лицам.
Речь идет об офицере вооруженных сил Норвегии и руководителе частной компании, которая получила контракт в рамках программы Нансена.
Суть подозрений
По данным следствия, офицера подозревают в злоупотреблении служебным положением при участии в государственных закупках.
В частности, он мог влиять на принятие решений даже после отстранения от соответствующей должности.
Руководителю компании инкриминируют растрату средств, связанных с выполнением контракта.
Задержание и позиция сторон
Обоих подозреваемых задержали в феврале во время специальной операции.
После допросов их отпустили без избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фигуранты дела отрицают свою вину.
Риски для системы помощи
В Økokrim отмечают, что подобные случаи являются редкими, однако представляют серьезную угрозу.
Речь идет о возможном подрыве доверия к системе государственных закупок, вооруженным силам и эффективности международной помощи Украине.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.
