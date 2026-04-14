Зеленский прибыл в Норвегию: встретится с кронпринцем, премьером и парламентариями. ВИДЕО
Во вторник, 14 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии — Осло.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Программа визита
"Прибыл в Осло. Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет укрепить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями", — рассказал президент.
Зеленский добавил, что Украина продолжает активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира.
Визит в Германию 14 апреля
Напомним, что перед визитом в Норвегию Зеленский совершил рабочую поездку в Германию.
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Та і шановна Найперша Леді теж нудилась, хотілось сходити кудись, норвежської сельодки поїсти.
Їжте на здоров'я, не подавіться.