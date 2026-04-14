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Новости Видео Визит Зеленского в Норвегию
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Зеленский прибыл в Норвегию: встретится с кронпринцем, премьером и парламентариями. ВИДЕО

Во вторник, 14 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии — Осло.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Программа визита

"Прибыл в Осло. Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет укрепить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями", — рассказал президент.

Зеленский добавил, что Украина продолжает активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира.

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Визит в Германию 14 апреля

Напомним, что перед визитом в Норвегию Зеленский совершил рабочую поездку в Германию.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
Зеленський взагалі буває в Україні? Скільки коштів витрачається на його поїздки і який з них практичний результат?
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14.04.2026 20:25 Ответить
+10
Вже нікому не цікаво де така шавка як умєров?? Нічого що воно цілий міністр , хоч і недолугий як і вся банда мразєнського
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14.04.2026 20:23 Ответить
+8
Ваяж ваяж... Засидівся наш шановний єврей Володя Зеленський ( дай йому Боже здоров'я і всій єврейській громаді як в Україні так і у всьому Світі!)
Та і шановна Найперша Леді теж нудилась, хотілось сходити кудись, норвежської сельодки поїсти.
Їжте на здоров'я, не подавіться.
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14.04.2026 20:34 Ответить

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