Зеленський у Норвегії підписав декларацію про оборонне партнерство

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії підписав декларацію про оборонне партнерство з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український лідер прибув до столиці Норвегії 14 квітня та провів низку переговорів із керівництвом країни. Візит спрямований на зміцнення безпеки та розвиток співпраці між державами.

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Підписання декларації та переговори в Осло

Під час зустрічі сторони підписали документ про оборонне партнерство, який передбачає поглиблення взаємодії у сфері безпеки. Зеленський наголосив, що це рішення сприятиме посиленню обороноздатності України.

Також у межах візиту заплановані переговори з представниками норвезької влади, включно з парламентарями та кронпринцом Гоконом.

"Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру", — зазначив Зеленський.

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Домовленості з Німеччиною

Напередодні поїздки до Норвегії Президент України відвідав Берлін, де провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За підсумками зустрічі сторони узгодили пакет оборонної підтримки на суму близько чотирьох мільярдів євро. Домовленості передбачають зміцнення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей та запуск спільного виробництва дронів.

Окремо йдеться про фінансування постачання кількох сотень ракет до систем Patriot, що має посилити захист українського неба.

Попри це Зеленський заявив, що Україна потребує американських систем протиповітряної оборони. Так він висловився під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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